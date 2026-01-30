Por qué el litio podría cambiar la forma en que se trata el Alzheimer, según un estudio de Harvard

Investigadores demostraron que el litio producido en el cerebro protege contra la neurodegeneración y mantiene la función neuronal

El reciente avance revelado por el equipo de Bruce Yankner en la Universidad de Harvard sobre el papel del litio en la prevención y posible reversión del Alzheimer genera esperanzas y expectativas en una comunidad global de más de 50 millones de afectados por la enfermedad.

La investigación se publicó en revista Nature. En un comunicado de Harvard, los científicos describieron que el trabajo “demuestra por primera vez que el litio se produce de forma natural en el cerebro, lo protege de la neurodegeneración y mantiene la función normal de todos los tipos principales de neuronas”.

El hallazgo sugiere que este elemento, presente de manera natural en el cerebro, podría mantener la función neuronal e incluso revertir la degeneración cuando se administra en una formulación innovadora, abriendo una vía esperanzadora para una enfermedad que hoy no tiene cura.

De acuerdo con la Harvard Gazette, el entusiasmo provocado por este estudio ha sido tal que el correo electrónico y los teléfonos de Yankner, profesor de genética y neurología en la Escuela de Medicina de Harvard y codirector del Paul F. Glenn Center for the Biology of Aging, se han visto saturados por solicitudes de personas con Alzheimer o familiares en búsqueda de orientación y apoyo. “Intento responder a todas las personas que me contactan. Intento brindar esperanza”, afirmó.

El litio orotato logró revertir la pérdida de memoria en ratones y avanza hacia ensayos clínicos en humanos para el tratamiento del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos esperan que los ensayos clínicos previstos puedan demostrar la eficacia y seguridad del litio orotato, el nuevo compuesto que su equipo empleó en modelos de ratón y que fue capaz no solo de proteger contra la patología, sino también de revertir la pérdida de memoria.

Científicos de Massachusetts General Hospital y Brigham and Women’s Hospital ya colaboran en un ensayo clínico con litio orotato, que debería comenzar durante la primavera. El investigador declaró: “Esperamos que en un futuro no muy lejano dispongamos de datos objetivos sobre la eficacia y seguridad del litio orotato. Muchas personas esperan esto”.

El doctor Alejandro Andersson, neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), señaló a Infobae que el trabajo de Harvard es muy sólido desde el punto de vista experimental y abre una línea de investigación realmente novedosa. “Por primera vez, el litio deja de verse solo como un fármaco psiquiátrico y pasa a considerarse un micronutriente cerebral con función biológica propia, necesario para el funcionamiento normal de las neuronas y para la resistencia del cerebro al envejecimiento", afirmó el experto.

En el estudio en ratones, la privación de litio acelera la enfermedad y precipita la pérdida de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y completó: “El hallazgo central es potente: en las etapas más tempranas del Alzheimer, el litio cerebral disminuye, en parte porque queda secuestrado por las placas beta-amiloides. Esa pérdida de litio genera una cascada de cambios que reproducen de manera sorprendente muchos de los mecanismos conocidos del Alzheimer: inflamación, disfunción sináptica, daño de la mielina, activación microglial y deterioro de la memoria. En modelos animales, restaurar niveles fisiológicos de litio con compuestos que evitan ser capturados por la amiloide —como el orotato de litio— no solo frena la enfermedad, sino que revierte la patología y la pérdida cognitiva, incluso en etapas avanzadas. Esto es algo que hoy ninguna terapia antiamiloide logra con claridad", describió el neurólogo.

Pero llamó a ser prudentes: “Esto todavía no es un tratamiento probado en humanos. Los resultados son extraordinarios en ratones, pero requieren ensayos clínicos bien diseñados para confirmar eficacia y seguridad en personas, especialmente en adultos mayores", concluyó el doctor Andersson.

La importancia del descubrimiento

El hallazgo sugiere que mantener niveles adecuados de litio podría ayudar a conservar la función cognitiva ante la presencia de placas amiloides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer, que representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se caracteriza por la acumulación de proteínas anómalas y la pérdida de conexiones neuronales.

Sin embargo, los mecanismos que desencadenan la enfermedad no se comprenden completamente, ya que algunas personas presentan estas alteraciones sin desarrollar síntomas.

La trascendencia del descubrimiento de Yankner y su equipo radica en la identificación del litio como elemento endógeno crucial, cuya reducción figura entre los primeros cambios observados en el Alzheimer.

Sus experimentos demostraron que la privación de litio, reproducida en el cerebro de ratones, acelera la enfermedad y precipita la pérdida de memoria. Además, observaron que la proteína amiloide, característica de la dolencia, se une al litio y disminuye aún más su disponibilidad, alterando la función cerebral normal.

La proteína amiloide característica del Alzheimer se une al litio y disminuye su disponibilidad alterando la función cerebral normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta evidencia aportaría una clave para entender la disociación entre la carga de placas amiloides y los síntomas: algunas personas, pese a presentar altos niveles de placas, conservan una cognición adecuada mientras que otras sufren graves deterioros.

Los resultados publicados este agosto representan una culminación de diez años de labor científica. El trabajo de Yankner, financiado por el NIH y por fundaciones privadas, requirió desde el desarrollo de técnicas capaces de detectar cantidades ínfimas de litio en el cuerpo, hasta la generación de nuevos modelos animales y plataformas para probar diferentes variantes del metal que evitaran su unión desfavorable a las placas.

Frente a la presión impaciente de los afectados, Yankner recomienda cautela y recalca la importancia de seguir los pasos validados por la ciencia antes de recurrir a suplementos: “Quienes tienen un ser querido con Alzheimer comprensiblemente encuentran difícil esperar los resultados de los ensayos clínicos, que por su naturaleza requieren tiempo. Confío en que avancemos con rapidez, pero aconsejo consultar a su médico”.

El Alzheimer afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y representa la causa más frecuente de demencia según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria de Yankner ha estado marcada por la búsqueda de respuestas fundamentales sobre la degeneración neuronal. Desde su paso por Princeton, luego en la obtención de su M.D./Ph.D. en Stanford y su residencia en el Massachusetts General Hospital, persiguió una hipótesis innovadora: que los oncogenes, detonantes de cáncer al promover la división celular, podían en las neuronas generar el efecto contrario, provocando su deterioro y muerte.

Durante sus experimentos en los años 80, observó que la proteína precursora de amiloide era tóxica para las neuronas, un hallazgo contrario al postulado dominante de la época que consideraba dicho péptido como un subproducto inocuo. Esta demostración sentó las bases de la actual hipótesis amiloide—protagonista de la investigación farmacológica contemporánea—y condujo al desarrollo de medicamentos recientemente aprobados por la FDA, como lecanemab y donanemab.

El propio Yankner reconoce la dificultad de este campo: “La investigación científica rigurosa es un maratón, no una carrera corta,” reflexionó. Mientras espera el inicio de los ensayos y la llegada de resultados concluyentes sobre el litio orotato, sus respuestas mantienen la prudencia ante la expectativa de quienes buscan esperanza frente a una enfermedad devastadora.