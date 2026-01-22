La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Un estudio internacional revela que el placer musical está influido en un 54% por factores genéticos, según pruebas con gemelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio internacional confirmó que la predisposición genética influye en la pasión y el disfrute de la música. La investigación indica que aproximadamente el 54% de la variabilidad en el placer que experimentan las personas al escuchar música se debe a factores hereditarios.

El análisis se basó en una muestra de más de 9.000 gemelos, quienes participaron en una serie de pruebas diseñadas para medir la sensibilidad musical y la satisfacción obtenida al oír sus canciones favoritas. El trabajo fue realizado por equipos del Max Planck Institute for Psycholinguistics (Países Bajos), el MPI for Empirical Aesthetics (Alemania) y el Karolinska Institute (Suecia).

El estudio no solo abordó la pregunta de por qué algunas personas sienten una conexión tan intensa con la música, sino que también buscó determinar si existen diferencias biológicas entre quienes consideran la música fundamental en sus vidas y aquellos que la perciben como un acompañamiento ocasional. De acuerdo con los científicos involucrados, la investigación ofrece respuestas a interrogantes que intrigaron tanto a la comunidad académica como al público general.

La investigación del Max Planck Institute y el Karolinska Institute confirma que la pasión por la música tiene una fuerte base hereditaria (Freepik)

Según datos publicados en Nature Communications, el equipo utilizó el Barcelona Music Reward Questionnaire, una herramienta que evalúa cómo las personas experimentan placer al escuchar música. Este cuestionario permitió medir aspectos como la percepción de melodía, ritmo y tono, además de la capacidad para sentir placer en general.

La música y el ADN: una relación compleja

La participación de gemelos permitió identificar la influencia de la herencia genética sobre la sensibilidad musical. Los investigadores observaron que los gemelos idénticos, quienes comparten la totalidad de su ADN, reportaron niveles de disfrute musical mucho más similares que los gemelos fraternos. Este hallazgo sugiere que la base genética tiene un peso considerable, aunque no exclusivo, en la relación que las personas establecen con la música.

Los datos también demostraron que la sensibilidad específica al placer musical no depende únicamente de la capacidad para percibir la música ni de la facilidad para experimentar placer en general.

El Barcelona Music Reward Questionnaire permitió evaluar cómo la genética afecta la percepción de melodía, ritmo y placer musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los resultados, difundidos por American Songwriter, existen factores genéticos diferenciados que contribuyen a las distintas formas en que las personas disfrutan la música. Los autores sostienen que esto abre nuevas líneas de exploración sobre cómo el cerebro procesa el arte y el placer.

De acuerdo con Giacomo Bignardi, uno de los autores principales del estudio, “La respuesta a esta gran pregunta permite comprender aspectos generales de la mente humana, como la forma en que las experiencias se vuelven placenteras”.

Los gemelos idénticos muestran niveles de disfrute musical más similares que los gemelos fraternos, subrayando el peso de la genética musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bignardi explicó que el objetivo era determinar si las diferencias genéticas individuales influyen en la capacidad para disfrutar la música y qué pueden revelar estas diferencias sobre la musicalidad humana en términos generales.

Implicancias para la ciencia y la cultura

El estudio sugiere que la música forma parte de la identidad biológica de muchas personas. Los investigadores señalaron que comprender la influencia genética no solo ayuda a explicar la diversidad en la forma de experimentar la música, sino que además aporta información sobre el funcionamiento general de los mecanismos de recompensa en el cerebro humano.

El placer que provoca la música no depende solo de la sensibilidad auditiva o la facilidad para experimentar placer en otras áreas (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo internacional destacó que los resultados obtenidos permiten avanzar en el entendimiento de cómo las experiencias artísticas, y en particular la música, se integran en los procesos cognitivos. Además, la investigación podría tener aplicaciones futuras en áreas como la educación, la salud mental y la neurociencia, al identificar cómo la predisposición genética puede influir en el bienestar emocional a través de la música.

“Estos hallazgos muestran un panorama complejo, donde diferentes variantes genéticas afectan diversas dimensiones del disfrute musical”, señaló Bignardi. Para el investigador, futuras investigaciones que precisen qué zonas del genoma están involucradas en la capacidad de disfrutar la música podrían aportar respuestas a incógnitas que incluso intrigaron a Charles Darwin.

Estudios científicos sugieren que la música forma parte de la identidad biológica y puede influir en el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la universalidad de la música

La publicación de este estudio, difundida por American Songwriter, reavivó el debate sobre si la música constituye un elemento universal en la experiencia humana o si su importancia varía según la predisposición genética. Los datos respaldan la hipótesis de que la pasión musical no es solo una cuestión de ambiente o cultura, sino que tiene raíces biológicas. Sin embargo, los expertos advirtieron que la genética no determina por completo el vínculo con la música, ya que factores sociales, culturales y personales también influyen.

De acuerdo con información difundida por ScienceDaily, los científicos consideran que la música puede servir como una ventana para comprender cómo el cerebro procesa el placer. Esto podría contribuir a nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida a través de la música, tanto en la educación como en la salud pública.

La investigación abre nuevas líneas sobre cómo el cerebro procesa el arte, las emociones y la recompensa ligada a la música (Unsplash)

El estudio, realizado en colaboración entre instituciones de Países Bajos, Alemania y Suecia, representa un avance significativo en la comprensión del papel de la genética en la música. Aunque aún quedan preguntas por responder, la investigación sentó las bases para futuras exploraciones sobre las conexiones entre biología, arte y emoción humana.

La pasión musical está anclada en el ADN de muchas personas. La ciencia confirma que la inclinación por la música tiene un fuerte componente hereditario y, aunque la experiencia musical es única para cada individuo, la genética ofrece una explicación fundamental sobre por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital.