Viajar al espacio rejuvenece y envejece al mismo tiempo: lo que la ciencia descubrió sobre los astronautas

Un estudio con astronautas de la misión Axiom 2 mostró que la edad biológica aumentó casi dos años durante una semana de vuelo espacial (NASA/Bill Ingalls)

El envejecimiento dejó de ser solo una cuestión de años cumplidos para convertirse en un fenómeno medible a nivel molecular. En esa búsqueda por entender cómo y por qué el cuerpo envejece, el espacio apareció como un laboratorio extremo.

La microgravedad, la radiación ionizante, el aislamiento social y la alteración del ritmo circadiano conforman una combinación de estresores difícil de reproducir en la Tierra. Un nuevo estudio con astronautas de la misión comercial Axiom-2 aportó datos inéditos sobre cómo esas condiciones modifican la edad biológica en cuestión de días y cómo el organismo humano conserva una sorprendente capacidad de recuperación.

Los vuelos espaciales exponen al cuerpo a tensiones que imitan procesos típicos del envejecimiento. La pérdida de masa muscular y ósea, el impacto sobre el sistema inmune y los cambios en la reparación del ADN forman parte de un repertorio conocido por la medicina espacial.

Los vuelos espaciales combinan microgravedad, radiación, aislamiento y alteración del sueño, factores que inducen cambios asociados al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la incógnita persistía en otro plano, el de la biología profunda. ¿El espacio acelera realmente el envejecimiento biológico o solo produce efectos transitorios sin consecuencias duraderas? Para responder esa pregunta, un equipo internacional analizó uno de los marcadores más precisos disponibles, la metilación del ADN.

La metilación del ADN funciona como un registro químico que refleja el desgaste acumulado de las células. A partir de ese patrón, los científicos desarrollaron decenas de relojes epigenéticos capaces de estimar la edad biológica, es decir, cuán viejo se comporta el organismo más allá de la edad cronológica.

En los últimos años, estos relojes ganaron relevancia porque permiten anticipar riesgos de enfermedad, mortalidad y pérdida de funciones antes de que aparezcan los síntomas clínicos.

El espacio como acelerador biológico medido en días

La aceleración de la edad epigenética se midió a través de relojes biológicos basados en la metilación del ADN en muestras de sangre (NASA)

El estudio estadounidense de la Universidad Weill Cornell, comentado por el experto genetista David Sinclair y publicado en la revista Wiley, se centró en cuatro astronautas que participaron de la misión Axiom-2, un vuelo comercial de nueve días a la Estación Espacial Internacional. Las edades de los tripulantes iban de los 31 a los 67 años. Dos de ellos superaban los 60 y los otros dos rondaban los 30, una diversidad etaria poco frecuente en investigaciones espaciales.

Sinclair y los científicos que lo acompañaron recolectaron muestras de sangre en cinco momentos clave, 45 días antes del lanzamiento, durante el vuelo en los días cuatro y siete, y luego del regreso, en los días uno y siete.

A partir de esas muestras, el equipo analizó 32 métricas de edad biológica basadas en la metilación del ADN. El resultado más llamativo apareció en pleno vuelo. En promedio, la aceleración de la edad epigenética aumentó 1,91 años para el día siete de la misión. En términos biológicos, el organismo de los astronautas envejeció casi dos años en una semana de estadía en órbita.

Durante el séptimo día en órbita, los astronautas registraron un aumento promedio de 1,91 años en su edad biológica (REUTERS/Joe Skipper)

Ese efecto no se distribuyó de manera uniforme. El astronauta de mayor edad mostró el incremento más alto, con más de dos años de aceleración biológica en los primeros días de vuelo. Otra tripulante de edad avanzada también evidenció un aumento claro.

En contraste, uno de los astronautas más jóvenes presentó una disminución significativa de su edad biológica durante el mismo período, un resultado que sorprendió incluso a los investigadores.

Las diferencias individuales revelaron que la respuesta al entorno espacial no sigue un patrón único. Factores como la edad, el estado inmunológico previo y la capacidad de adaptación celular parecen modular el impacto del vuelo. Aun así, el promedio general dejó una señal clara: el espacio indujo cambios epigenéticos rápidos asociados con el envejecimiento.

Al regresar a la Tierra, la edad biológica disminuyó en todos los tripulantes, lo que evidenció un proceso rápido y reversible (REUTERS/Pavel Mikheyev)

Parte de esa aceleración se explicó por modificaciones en la composición del sistema inmune. El análisis mostró cambios en las células T CD4 reguladoras, un tipo de célula clave para el equilibrio inmunológico. Al ajustar los modelos para tener en cuenta esas variaciones celulares, la aceleración de la edad biológica disminuyó, pero no desapareció por completo.

Incluso después de ese ajuste, los predictores de mortalidad y la edad cronológica mostraron una aceleración durante el vuelo.

Estos datos reforzaron la idea de que el impacto del espacio no se limita a un simple reordenamiento de células en la sangre. También involucra transformaciones epigenéticas profundas dentro de las propias células, un fenómeno que replica procesos observados durante el envejecimiento en la Tierra.

Un envejecimiento reversible que abre nuevas preguntas

Los astronautas de mayor edad volvieron a valores previos al vuelo, mientras los más jóvenes mostraron edades biológicas menores (REUTERS/Pavel Mikheyev)

El hallazgo más alentador apareció tras el regreso a la gravedad terrestre. En todos los miembros de la tripulación, la edad biológica disminuyó luego del aterrizaje. Los astronautas de mayor edad retornaron a valores similares a los previos al vuelo, mientras que los más jóvenes mostraron una edad biológica incluso menor que la registrada antes de despegar.

Este efecto de reversibilidad aportó una clave central. El envejecimiento inducido por el espacio no resultó permanente en misiones cortas. El organismo activó mecanismos de recuperación capaces de revertir, en pocos días, los cambios epigenéticos asociados al estrés extremo. Esa plasticidad biológica convirtió al vuelo espacial en un modelo experimental único para estudiar cómo el cuerpo humano envejece y cómo puede rejuvenecer.

La observación se alineó con estudios previos realizados en otros contextos. Experimentos con ratones que viajaron a la Estación Espacial Internacional mostraron una desaceleración del envejecimiento epigenético en tejidos específicos. Investigaciones con voluntarios sometidos a largos períodos de aislamiento, como el experimento Mars-500, también registraron una reducción del envejecimiento epigenético respecto de los valores iniciales. Incluso una misión de un año del astronauta Scott Kelly evidenció un aumento en la longitud de los telómeros, otro marcador vinculado al envejecimiento celular.

Parte del envejecimiento observado se explicó por cambios en células inmunitarias clave como las células T CD4 reguladoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, estos antecedentes y los nuevos resultados de Axiom-2 delinearon un escenario complejo. El espacio aceleró el envejecimiento biológico en el corto plazo, pero también activó respuestas adaptativas que revirtieron ese proceso al volver a la Tierra. Esa dualidad desafió la visión clásica del envejecimiento como una trayectoria lineal e irreversible.

Los investigadores plantearon que el envejecimiento puede entenderse como un equilibrio dinámico entre daño y reparación. En la Tierra, los estresores ambientales superan de manera progresiva la capacidad compensatoria del cuerpo. En el espacio, ese desbalance ocurre de forma abrupta, pero por un período breve. Al cesar la exposición, los mecanismos de reparación recuperan el control y revierten parte del daño acumulado.

Este comportamiento posicionó a los vuelos espaciales como una plataforma experimental de alto valor. A diferencia de los estudios observacionales sobre envejecimiento, que requieren décadas de seguimiento, el espacio permite inducir y revertir cambios asociados con la edad en cuestión de días. Esa aceleración temporal abre la puerta a probar intervenciones geroprotectoras en plazos mucho más cortos.

Incluso tras ajustar por composición celular los modelos mostraron aceleración de la edad y predictores de mortalidad en vuelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio destacaron que, aunque la presencia de cianobacterias o infecciones ambientales no formó parte de este trabajo, la lógica de los estresores extremos y la respuesta del organismo sigue un patrón comparable. El cuerpo humano enfrenta desafíos intensos y despliega estrategias de adaptación que pueden estudiarse con precisión si se cuenta con las herramientas adecuadas.

A pesar de lo prometedor de los resultados, los científicos señalaron limitaciones claras. El tamaño de la muestra fue reducido y la duración del vuelo resultó corta. Misiones más largas podrían producir efectos distintos o menos reversibles. Además, no todos los tejidos del cuerpo responden de la misma manera que la sangre, por lo que los cambios epigenéticos en otros órganos aún requieren estudio.

La misión Axiom 2 incluyó cuatro astronautas con edades entre 31 y 67 años, lo que permitió observar respuestas biológicas diversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el mensaje central quedó definido. Los vuelos espaciales indujeron cambios epigenéticos rápidos asociados con el envejecimiento, pero esos cambios resultaron reversibles al menos en misiones breves. Esta combinación transformó al espacio en un escenario privilegiado para explorar los mecanismos íntimos del envejecimiento humano.

En un contexto global marcado por el aumento de la esperanza de vida y la búsqueda de estrategias para envejecer mejor, estos hallazgos trascendieron el ámbito de la exploración espacial.

Comprender cómo el cuerpo envejece, cómo acelera ese proceso y cómo logra revertirlo podría tener un impacto directo en la medicina del futuro. El espacio, una vez más, ofreció respuestas que miran más allá de la órbita terrestre y vuelven a poner el foco en la salud humana en la Tierra.