Ciencia

La sorprendente diversidad de titanosaurios en la Patagonia sale a la luz con un nuevo fósil

Los restos de la nueva especie de dinosaurio fueron hallados en el norte de Neuquén. Transforma la comprensión sobre los dinosaurios del Cretácico y los investigadores rinden homenaje al legado de Bernardo Houssay

El hallazgo de Yeneen houssayi
El hallazgo de Yeneen houssayi incrementa la diversidad conocida de dinosaurios titanosaurios en la Patagonia argentina (Gabriel Lío/ Conicet/ Museo Municipal Argentino Urquiza, Neuquén)

La aparición de una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia marcó un hito para la paleontología argentina.

Se trata de un dinosaurio titanosaurio cuyos fósiles fueron encontrados en el norte de Neuquén. Los identificaron en Cerro Overo – La Invernada. Es la zona que tuvo la mayor variedad de titanosaurios en la cuenca Neuquina hace unos 85 millones de años.

La nueva especie fue llamada Yeneen houssayi. El nombre Yeneen proviene de la cultura tehuelche y alude al invierno, una referencia a la zona de La Invernada. El epíteto houssayi homenajea al científico Bernardo Alberto Houssay (1887-1971), Premio Nobel argentino y figura clave de la ciencia nacional.

Bernardo Houssay fue un médico
Bernardo Houssay fue un médico argentino y Premio Nobel, pionero de la ciencia en América Latina (Archivo UNSAM)

El estudio del dinosaurio fue publicado en la revista Historical Biology. “La evidencia aportada por la fauna de saurópodos titanosaurios de Cerro Overo – La Invernada sugiere que, durante el Santoniano, la diversidad de especies era relativamente alta y que al menos dos linajes coexistían”.

Este hallazgo convierte al área en la de mayor diversidad de titanosaurios para el Santoniano de la cuenca Neuquina. El Santoniano es una etapa del período Cretácico Superior, ocurrida entre hace aproximadamente 86 y 83 millones de años.

Los fósiles de Yeneen houssayi
Los fósiles de Yeneen houssayi fueron hallados por Leonardo De Filippi en el norte de Neuquén, en la zona de Cerro Overo – La Invernada, una región clave para la paleontología (Leonardo Filippi (Conicet)

Leonardo Filippi, Flavio Bellardini, José Luis Carballido, Ariel Méndez y Carlos Garrido lideraron el equipo de investigación.

Forman parte del Conicet, el Museo Municipal Argentino Urquiza, el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología y el Centro de Investigación en Geociencias de la Patagonia de la Universidad Nacional del Comahue.

Secretos de la Patagonia prehistórica

Los titanosaurios eran dinosaurios saurópodos
Los titanosaurios eran dinosaurios saurópodos de gran tamaño, herbívoros y de cuello largo que vivieron durante el período Cretácico (Archivo)

La región de Cerro Overo – La Invernada se conoce por su riqueza fósil, pero hasta ahora solo se habían registrado cinco especies de titanosaurios en la Formación Bajo de la Carpa.

El nuevo estudio permitió ver que la fauna “muestra una amplia diversificación morfológica y taxonómica, incluyendo diferentes taxones con tamaños corporales distintos”.

El objetivo fue describir al dinosaurio y analizar la diversidad de titanosaurios de la zona. Los científicos buscaron entender cómo estos linajes convivieron en el mismo ambiente.

Para eso, analizaron los fósiles y recurrieron a un estudio filogenético, una herramienta para reconstruir la historia evolutiva de las especies en Sudamérica.

El enigma bajo la tierra neuquina

El equipo de investigación estuvo
El equipo de investigación estuvo integrado por científicos del Conicet, la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo Egidio Feruglio y el Museo Argentino Urquiza (Leonardo Filippi (Conicet)

El esqueleto de Yeneen houssayi apareció en sedimentos de la Formación Bajo de la Carpa. Los restos reúnen vértebras cervicales, dorsales y caudales, el sacro, ambos ilíacos y varias costillas.

“El ejemplar presenta una serie de características distintivas en las vértebras dorsales, sacras y caudales”, escribieron los investigadores. Los huesos mostraron diferencias claras respecto a otros titanosaurios como Overosaurus e Inawentu.

El análisis filogenético situó a Yeneen “estrechamente relacionado con Narambuenatitan y Overosaurus, como un miembro basal de un clado no nominado de saltasauroideos derivados”.

El esqueleto de Yeneen houssayi
El esqueleto de Yeneen houssayi incluye vértebras cervicales, dorsales y caudales, el sacro, los ilíacos y costillas, con características morfológicas distintivas (Leonardo Filippi (Conicet)

La preparación de los fósiles se realizó en el Museo Municipal Argentino Urquiza y las comparaciones incluyeron materiales de museos argentinos y brasileños.

Las vértebras y costillas presentan rasgos únicos, como depresiones y cavidades neumáticas, que lo distinguen de otros dinosaurios. El documento afirmó: “esta característica se interpreta como una autapomorfía de Yeneen”.

En la región de Cerro Overo – La Invernada convivieron formas pequeñas y medianas, y restos indeterminados sugieren la existencia de ejemplares de mayor tamaño.

Nuevas preguntas entre fósiles

El análisis filogenético determinó que
El análisis filogenético determinó que Yeneen houssayi está emparentado con Narambuenatitan y Overosaurus, formando un clado de titanosaurios saltasauroideos basales (Leonardo Filippi (Conicet)

El descubrimiento de Yeneen houssayi confirmó una diversidad de titanosaurios mayor a la esperada en la Patagonia.

Los investigadores señalarona gran diversidad taxonómica observada en el área de Cerro Overo – La Invernada para el Santoniano plantea nuevas preguntas y sugiere posibles explicaciones”.

El estudio reconoció como limitación la existencia de materiales aún en preparación y la necesidad de nuevas investigaciones para entender la evolución de estos dinosaurios.

Recomiendan profundizar los análisis paleobiológicos, paleoecológicos y paleoambientales para comprender las interacciones y cambios de los titanes de la Patagonia.

