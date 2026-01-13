La sorprendente conexión entre los meteotsunamis en las costas de Argentina y Uruguay y la erupción de un volcán

El meteotsunami sorprendió a turistas en las playas de Santa Clara del Mar y Mar del Plata al provocar potentes olas sin señales previas de tormenta o sismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los turistas en playas de Santa Clara del Mar y Mar del Plata fueron sorprendidos ayer lunes por olas inusuales y potentes. La atmósfera actuó como detonante y provocó una crecida repentina del mar sin tormentas ni sismos previos: fue un meteotsunami.

Pero lo que muchos vivieron como un golpe inesperado del mar tiene un antecedente que ya fue estudiado por científicos de instituciones públicas de la Argentina y Finlandia.

El 15 de enero de 2022, la costa de Argentina y Uruguay fue escenario de un fenómeno inédito: un tsunami oceánico y un meteotsunami atmosférico coincidieron.

Transformaron la orilla y confirmaron que el mar puede responder tanto a fuerzas lejanas como a cambios en el aire.

Las ondas atmosféricas generadas por la erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai viajaron miles de kilómetros e impulsaron meteotsunamis en el Atlántico Sur.

La erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai generó ondas atmosféricas que, junto a un frente cálido local, provocaron olas extremas inéditas en las costas de Argentina y Uruguay en 2022 (Archivo)

Los investigadores documentaron cómo un frente cálido local y las ondas generadas por la erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai, en el Océano Pacífico, provocaron olas extremas, registradas por primera vez en la región.

“El evento descrito constituye el primer caso en la zona de estudio asociado con un frente cálido”, escribieron en el estudio publicado en la revista Pure and Applied Geophysics. El estudio estuvo a cargo de Walter Dragani, Iael Pérez, Fernando Oreiro y Marcos Saucedo.

Pertenecen al Servicio de Hidrografía Naval, el Conicet, el Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos, la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina y el Instituto del Ambiente de Finlandia.

En diálogo con Infobae, Fernando Oreiro, investigador del SHN y coautor, explicó: “En 2022 se dio una extraña combinación de fenómenos que llevaron a los meteotsunamis en costas de Argentina y Uruguay".

Por un lado, aclaró, “la erupción del volcán en el Pacífico y por otro hubo cambios de presión atmosférica que influyeron para que se produzcan los meteotsunami de 2022. Ayer, lunes 12, el meteotsunami en la costa argentina fue generado por condiciones locales: cambios de presión atmosférica”.

La incógnita de las ondas gemelas

Tras la erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai, ondas atmosféricas viajaron miles de kilómetros y desencadenaron meteotsunamis en el Atlántico Sur

El equipo de investigadores enfrentó una pregunta difícil: ¿cómo distinguir entre ondas producidas por un volcán y aquellas que nacen en la atmósfera? El objetivo fue separar el efecto de la erupción de Tonga de lo que ocurre localmente en la región.

El estudio detalló que las ondas de gravedad atmosférica, llamadas AGWs, pueden modificar el nivel del mar. Este tipo de onda aparece cuando el aire cálido asciende y mueve al aire frío y se crean vibraciones que recorren la atmósfera y el agua.

Para encontrar respuestas, los investigadores compararon los registros de presión del aire y del mar en puntos estratégicos de la costa. Se analizaron los tiempos en que llegaron las ondas y se los comparó con simulaciones globales de tsunamis y ondas atmosféricas.

Medir el mar, escuchar el cielo

Investigadores argentinos y finlandeses determinaron que tanto fuerzas atmosféricas como eventos volcánicos extremos pueden modificar el nivel del mar en el Atlántico Sur (Archivo J. Tetty)

Para hacer la investigación, se desplegó una red de mareógrafos digitales y estaciones meteorológicas a lo largo de la costa atlántica y en el Río de la Plata.

Los investigadores analizaron datos entre el 15 y el 18 de enero de 2022. Ajustaron la sensibilidad de los dispositivos en cada zona.

En Mar del Plata, San Clemente del Tuyú y La Paloma, las olas más altas aparecieron antes de la llegada prevista del tsunami oceánico.

La actividad del nivel del mar en Mar del Plata comenzó aproximadamente una hora antes de la llegada esperada del tsunami oceánico, revelaron.

Las mediciones marcaron amplitudes máximas de 0,38 metros en La Paloma (en Uruguay), 0,32 en Mar del Plata y 0,27 en San Clemente del Tuyú.

Los científicos de Argentina y Finlancia usaron mareógrafos digitales y estaciones meteorológicas. Permitió registrar que las olas más altas se registraron antes de la llegada del tsunami oceánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Río de la Plata, las olas alcanzaron hasta 0,22 metros en Colonia (Uruguay). Eso indicó que el meteotsunami local fue el principal protagonista.

Al observar los datos, los investigadores notaron que en Puerto Deseado y Bahía Blanca las perturbaciones coincidieron con el arribo del tsunami oceánico, lo que indica un origen diferente al de las olas que se vieron en el norte.

Los resultados muestran que un frente cálido local, junto con el evento volcánico, puede generar ondas extremas en varios sitios al mismo tiempo.

La zona del Río de la Plata exhibió una gran variabilidad en la intensidad y dirección de las ondas atmosféricas.

En Mar del Plata, San Clemente del Tuyú y La Paloma, las olas más altas aparecieron antes de la llegada prevista del tsunami oceánico

El estudio explica el llamado fenómeno de resonancia de Proudman: si la velocidad de la onda atmosférica coincide con la de la ola en aguas poco profundas, la ola puede amplificarse.

Esa coincidencia ocurrió en algunos puntos, lo que ayudó a explicar las diferencias de altura observadas.

El futuro para la ciencia de las olas

Los investigadores recomendaron instalar más mareógrafos en la costa patagónica, ya que solo existen tres estaciones para más de dos mil kilómetros de litoral.

“La presencia de un meteotsunami remoto débil sería difícil de distinguir de otras ondas más energéticas”, aclararon.

Una limitación clave fue la superposición de señales: cuando ocurren varios tipos de olas juntas, resulta difícil identificar el origen exacto de cada una.

El informe científico recomendó aumentar el número de mareógrafos en la Patagonia y profundizar el estudio de la interacción entre atmósfera y océano para anticipar desastres naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esto, los investigadores demostraron que fenómenos distantes y locales pueden cruzarse y dejar huella en el Atlántico Sur.

Propusieron que se siga investigando cómo se relacionan la atmósfera y el océano en esta región, para poder anticipar eventos que alteran la vida en la costa y la actividad humana.