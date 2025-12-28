Por el cambio climático global, el nivel del mar en Argentina sube más rápido desde 1965

El estudio confirma que el nivel del mar en la costa argentina aumenta a un ritmo sostenido y acelerado por el cambio climático (Archivo Christian Heit)

El cambio climático que sufre todo el planeta ya dejó también su marca en la costa de la Argentina. Científicos confirmaron que el nivel promedio del mar aumenta de manera sostenida y que ese ritmo se aceleró con fuerza.

Los registros históricos muestran que en Buenos Aires y Puerto Quequén la velocidad de ese aumento del nivel del mar casi se duplicó después de 1965, de acuerdo con el estudio que se publicó en línea en la revista Continental Shelf Research.

La velocidad de ascenso del mar en Buenos Aires y Puerto Quequén se duplicó desde 1965, según los investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y universidades públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia casi se duplicó en el período 1965-2023, señalaron los investigadores del Servicio de Hidrografía Naval, las facultades de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata que hicieron el estudio. Año tras año, el mar se eleva y ese cambio ya se observa en el litoral atlántico.

El trabajo fue realizado por Fernando Oreiro, Mónica Fiore, María de Azkue, María Canero, Luciano Banegas y Mariana Mora.

El mar sube y puede impactar en la costa

La investigación reconstruyó la historia del nivel del mar en 12 puntos clave del litoral argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros de los cambios en el clima global. Cuando sube, revela que los océanos se están expandiendo y que el hielo en diferentes partes del mundo se derrite.

Medirlo permite anticipar riesgos para ciudades, actividades portuarias y playas. Durante mucho tiempo, la Argentina no contó registros largos y confiables sobre el nivel del mar.

Los científicos advirtieron que esa falta de datos dificultaba anticipar y planificar ante posibles riesgos costeros.

Por eso, el nuevo estudio se hizo para aportar una reconstrucción precisa y extensa, basada en datos históricos.

El trabajo científico mostró que el ritmo de incremento varía entre regiones, con valores de hasta 3,84 milímetros por año en algunas zonas costeras (Freepik)

El equipo reunió series largas de los mareógrafos, que son instrumentos que miden la altura del mar respecto de un punto fijo en tierra.

Gracias a esa tecnología, pudieron observar cómo el mar varió durante más de cien años y comparar los cambios entre distintas regiones.

La meta fue reconstruir la historia del nivel del mar en 12 puntos clave de la costa argentina. También se buscó identificar si las subidas se explican por procesos globales, como el calentamiento del planeta, o por factores propios de cada zona.

Qué se descubrió

Los mareógrafos permitieron analizar más de cien años de variaciones en el mar y detectar tendencias asociadas al calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron datos horarios recopilados por el Servicio de Hidrografía Naval y autoridades portuarias. Primero se calcularon promedios mensuales y luego anuales, para observar tendencias y eliminar el efecto de las estaciones.

Para asegurar la calidad de los datos, el equipo aplicó controles y validaciones cruzadas entre instrumentos y ubicaciones.

El ritmo de aumento del nivel del mar cambia según la región. Los valores van de 0,79 milímetros por año a 3,84 milímetros por año.

En Buenos Aires, la tendencia desde 1905 es de 1,70 milímetros por año. En Mar del Plata, desde 1961, la cifra alcanza 2,25 milímetros por año.

Las diferencias regionales en el aumento del nivel del mar se atribuyen a factores locales como ríos, tormentas y corrientes marinas (EFE/ROMÁN G. AGUILERA/Archivo)

En las estaciones con más de un siglo de registros, como Buenos Aires y Puerto Quequén, el ascenso se aceleró después de 1965.

El informe detalló que la tendencia aumentó de 1,22 mm por año (antes de 1965) a 2,38 mm por año (después de 1965) en Buenos Aires.

Las diferencias entre regiones son claras. “Las regiones analizadas están influidas por dinámicas locales diferenciadas”, explicaron los científicos.

Los factores como la desembocadura de ríos, las tormentas y las corrientes marinas influyen en el comportamiento del mar en cada sector.

El equipo recomienda ampliar la red de medición y garantizar acceso abierto a los datos para mejorar la gestión de riesgos costeros (Télam)

En el sur, estaciones como Ushuaia y Puerto Argentino muestran valores menores, aunque los datos recientes también marcan un aumento más claro que en el pasado.

“Los hallazgos confirman una tendencia sostenida al alza en el nivel del mar a lo largo de la costa argentina y aportan información crítica para la gestión de riesgos costeros”, afirmaron los investigadores.

La falta de registros largos fuera de Buenos Aires y Puerto Quequén representa un desafío para anticipar el impacto del cambio climático en el litoral argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como recomendación, el equipo pidió mantener y ampliar la red de mareógrafos, sumar mediciones del terreno y fomentar la colaboración entre las instituciones. Además, subrayaron la necesidad de que los datos sean abiertos y accesibles.

Mencionaron que faltan series largas de datos fuera de Buenos Aires y Puerto Quequén y la influencia de factores locales.

A pesar de esos desafíos, la investigación ofrece una base científica sólida para que autoridades y comunidades puedan tomar decisiones informadas frente al avance del mar.

En diálogo con Infobae, el doctor en oceanografía Martín Saraceno, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, opinó: “El estudio está bueno. El aumento del nivel del mar que calcularon es parecido al que se estima con datos de satélite para la región en otros trabajos”.

Para el experto, que no participó en el trabajo publicado en la revista Continental Shelf Research, “los resultados deberían utilizarse para planificar la gestión de los ambientes costeros del país”.