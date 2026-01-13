La ciencia lo confirma: los animales también eligen a sus amigos y crean vínculos duraderos

La ciencia confirma que los animales establecen amistades y eligen compañeros según preferencias y vínculos emocionales, incluso entre distintas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perros, gatos, caballos y otras especies eligen compañeros, muestran preferencias y mantienen relaciones que reflejan confianza y afecto. Estas amistades no se limitan a un solo grupo, sino que incluyen vínculos entre diferentes especies, como ocurre en zoológicos, reservas y hogares particulares.

Según Psychology Today, los investigadores coinciden en que los animales buscan relaciones cercanas. El deseo de conexión impulsa a individuos de distintas especies a seleccionar compañeros y a mantener lazos de largo plazo. Las historias de amistad entre animales aparecen con frecuencia en todo el mundo y los científicos las documentan en estudios que destacan comportamientos de cooperación, protección y apoyo mutuo.

Investigaciones científicas muestran que perros, gatos, caballos y otras especies forman amistades basadas en confianza, cooperación y afecto duradero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones entre animales muestran estructuras complejas y se basan en la elección individual. Los ejemplos incluyen desde perros que adoptan a conejos huérfanos hasta cabras que guían a caballos ciegos. Estas conductas, lejos de ser excepcionales, representan situaciones habituales que la ciencia respalda con datos y observaciones.

Amistades entre especies: ejemplos y evidencia científica

De acuerdo con el profesor Marc Bekoff, los animales manifiestan amistad de diversas maneras. Utilizan señales químicas, gestos y sonidos para comunicarse y fortalecer vínculos. El “correo olotrónico”, basado en olores, resulta fundamental para mantener relaciones en el tiempo. La comunicación entre especies incluye sistemas propios, como ocurrió con Kasi, un guepardo, y Mtani, un labrador retriever, que crearon un lenguaje compartido en Busch Gardens, Florida.

Ejemplos documentados de amistad interespecie incluyen relaciones como la del león Anthony y el coyote Riley en Arizona o el vínculo entre un guepardo y un labrador en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amistades entre especies, conocidas como “parejas disparejas”, también aparecen en santuarios y reservas. En el santuario Keepers of the Wild, en Arizona, Anthony, un león, y Riley, un coyote, formaron un vínculo estrecho desde cachorros. Los unieron cuando tenían poco más de un mes, y desde entonces compartieron juegos y compañía, a pesar de sus diferencias naturales.

Los investigadores documentan casos donde animales demuestran altruismo. Jack, una cabra, guio y protegió a Charlie, un caballo ciego, hasta el final de su vida. Según relatos recogidos por especialistas, difundidos por Psychology Today, la relación se basó en la confianza y el cuidado mutuo, sin ningún beneficio material para la cabra. Estas historias refuerzan la idea de que los sentimientos y comportamientos de amistad no son exclusivos de los humanos.

Los animales utilizan señales químicas, gestos y sonidos para comunicarse y fortalecer relaciones, lo que evidencia la complejidad social en el reino animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lazos emocionales y elecciones conscientes

La ciencia destaca que los animales eligen a sus amigos y establecen relaciones según preferencias individuales. Perros, gatos y hasta pulpos gigantes del Pacífico muestran comportamientos de selección y mantienen amistades durante largos períodos. Según Psychology Today, estos vínculos ayudan a reducir el estrés y mejorar la calidad de vida de los animales.

El caso de Octavia, un pulpo gigante del Acuario de Nueva Inglaterra, ilustra la complejidad de las relaciones animales. La naturalista Sy Montgomery relató cómo Octavia, tras varios encuentros, decidió interactuar y mostrar curiosidad. La experiencia confirma que los animales poseen capacidades cognitivas y emocionales, y eligen con quién compartir su tiempo y espacio.

Estudios revelan que la formación de amistades entre animales ayuda a reducir el estrés y mejora la calidad de vida en distintos entornos, tanto naturales como controlados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalan que las amistades animales cumplen funciones sociales y emocionales. La cooperación, el juego y la protección mutua son señales de la existencia de lazos afectivos sólidos. Estas relaciones contribuyen al bienestar y a la supervivencia, tanto en la naturaleza como en ambientes controlados.

Importancia de reconocer la vida emocional animal

Reconocer las emociones y amistades en los animales amplía la comprensión sobre el comportamiento de las especies. Los expertos coinciden en que negar estos vínculos limita la visión sobre la vida animal y refuerza prejuicios infundados. La evidencia científica y las observaciones directas demuestran que la amistad es un fenómeno común en el reino animal.

La evidencia científica destaca la importancia de reconocer las emociones y la vida social animal para ampliar el entendimiento sobre comportamiento y bienestar de las especies (Imagen ilustrativa Infobae)

Las similitudes entre las relaciones animales y humanas resultan notorias. Los animales experimentan alegría al encontrarse, tristeza ante la pérdida y muestran empatía y solidaridad. Según investigadores, estas emociones reflejan la profundidad y la diversidad de los vínculos que se forman en el mundo natural.

La ciencia invita a repensar las ideas tradicionales sobre la conciencia y la vida emocional de los animales. Los datos y las historias reales confirman que la amistad no es exclusiva de una especie. Los lazos afectivos, la cooperación y el compañerismo se manifiestan en múltiples formas y enriquecen la vida de animales y humanos por igual.