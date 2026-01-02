Ciencia

De los humanos a las plantas y los animales: cómo el linaje Hodarchaeales une a todos los organismos de la Tierra

Una investigación internacional identificó un antiguo grupo microbiano como la raíz común de la vida compleja y estableció el origen de la diversidad biológica actual en linajes ancestrales que poblaron los océanos hace más de 2.000 millones de años

Guardar
La identificación de Hodarchaeales como
La identificación de Hodarchaeales como ancestro común de los seres complejos marca un hito en la biología evolutiva (Imagen ilustrativa Infobae)

La identificación de Hodarchaeales como el antepasado común de todos los seres complejos representa un hito en la biología evolutiva. Un equipo internacional de científicos, liderados por la Universidad de Texas en Austin y Wageningen University, reconstruyó con métodos computacionales el modelo celular ancestral de los eucariotas.

Basándose en la secuenciación de arqueas Asgard, los hallazgos corroboran que plantas, animales y humanos comparten una raíz microbiana que habitó bajo el mar hace más de 2.000 millones de años, según informó Muy Interesante.

El linaje Hodarchaeales, subgrupo de las arqueas Asgard, emerge como el pariente vivo más cercano al antecesor de todos los organismos con núcleo celular. De acuerdo con la publicación, las investigaciones divulgadas entre 2023 y 2025 en revistas científicas de prestigio internacional, como Nature y Cell, detallan cómo la secuenciación de más de 50 genomas obtenidos de sedimentos marinos permite situar a los eucariotas como una “rama anidada” dentro del árbol evolutivo de las Asgard.

Los análisis destacan la singularidad genética de los Hodarchaeales: no solo comparten numerosos genes con organismos complejos, sino que presentan capacidades metabólicas y estructuras celulares antes consideradas exclusivas de formas de vida avanzadas.

De las arqueas Asgard al origen de la vida compleja

La investigación reciente esclarece el
La investigación reciente esclarece el papel de las arqueas Asgard como puente evolutivo entre las células simples y los eucariotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento resulta aún más relevante considerando los antecedentes de las arqueas Asgard, identificadas hace menos de una década y bautizadas por su conexión mitológica. Muy Interesante indicó que este trabajo reciente permite concretar la identidad de la célula ancestral que inició la transición hacia la vida compleja, un proceso estimado entre 1.600 y 2.200 millones de años atrás, cuando una célula progenitora se fusionó con una bacteria capaz de utilizar oxígeno.

El estudio describe que las primeras Asgard archaea prosperaban en entornos extremos, alimentándose de compuestos inorgánicos. Sin embargo, una de sus ramas, los Hodarchaeales, desarrolló la capacidad de habitar condiciones más templadas y adoptar un metabolismo heterótrofo, similar al de los animales actuales.

Este cambio metabólico pudo haber sido esencial para el salto evolutivo hacia la eucariogénesis. Además, otro aspecto destacado es la abundancia de genes duplicados en las Asgard, característica poco común en otros linajes de arqueas y clave para la aparición de funciones nuevas en organismos complejos.

Un modelo computacional para la célula ancestral

Un reciente modelo computacional publicado en 2025 ofrece una visión más detallada de aquella célula ancestral. El análisis de genomas y funciones metabólicas de diferentes linajes Asgard revela una arquitectura celular híbrida, con elementos arqueanos y bacterianos, y permite identificar proteínas clave en la evolución hacia la complejidad. Muchas de estas proteínas no se han estudiado completamente y abren camino a experimentos que busquen recrear funciones celulares primitivas, detalló Muy Interesante.

Un modelo computacional de 2025
Un modelo computacional de 2025 describe la célula ancestral con información genética de linajes Asgard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos demuestran la presencia de versiones primitivas de proteínas que antes se creían exclusivas de organismos con núcleo, como componentes del sistema de transporte celular y estructuras relacionadas con el núcleo.

Este avance genera nuevos interrogantes entre los especialistas, enfocados en el origen y función de estas proteínas en las arqueas ancestrales y en el análisis de sus patrones de expresión genética y hábitats, que podrían ser esenciales para entender los mecanismos de la evolución celular.

Un linaje oculto y el legado en la biología moderna

Por el momento, el linaje Hodarchaeales permanece oculto en sedimentos marinos, y solo se han conseguido cultivar dos cepas de arqueas Asgard fuera de su entorno natural. Cada avance genómico acerca a la comunidad científica a comprender cómo estos microbios sentaron las bases de la vida compleja y de toda la biodiversidad conocida.

Según Muy Interesante, el paso de Hodarchaeales del anonimato a figura central en la evolución transforma la visión sobre los orígenes de la vida. El código genético de todos los seres complejos conserva la huella de un antepasado cuyo aislamiento y sencillez fueron determinantes para plantas, animales y personas. La ciencia moderna ha logrado identificar y rastrear este linaje, preservando su legado en la biología contemporánea.

Así, el eco de este antiguo microbio perdura en toda la diversidad de la vida, testimoniando que el origen de nuestra existencia se encuentra arraigado en un mundo invisible y profundo.

Temas Relacionados

HodarchaealesArqueas AsgardEucariotasEucariogénesisBiología evolutivaMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Descubren que las bacterias del intestino podrían desencadenar depresión bipolar

Un experimento con ratones en China sugirió una asociación entre un patrón microbiano y alteraciones neuronales. Qué aplicaciones podrían tener los resultados del estudio

Descubren que las bacterias del

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar

Científicos de China y Singapur descubrieron que estos compuestos al degradarse bajo la luz ultravioleta cambian la química del agua. Por qué consideran que la inteligencia artificial podría ayudar para afrontar el problema ambiental

Los microplásticos generan nuevas moléculas

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días

Científicos de los Estados Unidos y China hicieron una revisión de estudios publicados. Qué impacto tiene el consumo de la bebida sobre el sistema cardiovascular, la diabetes y el cáncer

Descubren nuevos beneficios para la

Qué come cada día el doctor Eric Topol, referente global en longevidad

El especialista asegura que una alimentación rica en vegetales, pescados, frutos secos y aceite de oliva es clave para un envejecimiento saludable, según décadas de investigación y evidencia clínica

Qué come cada día el

La convivencia social y con animales mejoran el microbioma intestinal en los mayores de 60 años

Científicos de Italia y Rusia detectaron que el aislamiento y la falta de vínculos con animales se asocian a cambios negativos en las bacterias del intestino

La convivencia social y con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los 5 alimentos que debes comer todos los días si quieres mantenerte delgado todo el año

Se registra sismo en Guerrero

Reportan que Ettson Ayón dejaría el Club León para llegar al FC Juárez

Chayanne a los 57 años: la rutina de ejercicios y alimentación que lo mantiene joven y en forma

INFOBAE AMÉRICA
El delantero alemán Niclas Füllkrug,

El delantero alemán Niclas Füllkrug, cedido al AC Milan con opción de compra

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

Tesla perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos

Guterres exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

Descubren que las bacterias del intestino podrían desencadenar depresión bipolar

ENTRETENIMIENTO

El día que Jason Alexander

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

“El tiempo de las moscas”: Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran la apuesta de Netflix por el noir argentino

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

La hija de Tommy Lee Jones había sido arrestada por presunta posesión de drogas meses antes de su muerte

Muerte de Victoria Jones: llamada al 911 alertaba de supuesta sobredosis