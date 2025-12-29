Los 13 avances médicos del año que dan esperanza para la mejora de la calidad de vida y la longevidad en 2026

El año 2025 consolidó la colaboración entre hospitales, universidades y organismos internacionales para acelerar la innovación médica y su aplicación clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la ciencia médica protagonizó un año de hitos que abren nuevas perspectivas para la salud global. Los avances logrados permiten vislumbrar tratamientos más eficaces, diagnósticos más tempranos y mejoras sustanciales en la calidad de vida de millones de personas.

De la edición genética personalizada a la medicina regenerativa, estos logros sientan las bases para un 2026 lleno de expectativas.

Principales avances médicos de 2025

La edición genética personalizada permitió tratar por primera vez una enfermedad rara en un bebé, abriendo nuevas posibilidades para la medicina individualizada (Freepik)

1. Edición genética CRISPR personalizada para enfermedades raras

En febrero, un equipo del Hospital Infantil de Filadelfia realizó la primera terapia de edición genética CRISPR adaptada para un solo paciente: un bebé con un trastorno metabólico potencialmente mortal. La intervención permitió corregir el defecto genético en el hígado y reducir la dependencia de medicamentos, mejorando su calidad de vida. Este avance abre el camino a terapias génicas personalizadas para enfermedades raras, permitiendo que otros hospitales inicien sus propios programas de edición genética individualizada.

2. Avances en vacunas de ARNm para múltiples enfermedades

La tecnología de ARN mensajero, protagonista durante la pandemia de COVID-19, fue probada en ensayos para influenza, VIH, enfermedades genéticas y cáncer. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) siguieron de cerca los estudios, cuyos resultados preliminares muestran la capacidad de estas vacunas para inducir anticuerpos neutralizantes y mejorar la respuesta inmunitaria. Estos avances sugieren que la plataforma de ARNm podría revolucionar la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades en el futuro.

El xenotrasplante avanzó notablemente con el trasplante exitoso de un hígado de cerdo modificado en humanos, lo que podría paliar la escasez de órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Xenotrasplantes: órganos de cerdo para humanos

El Massachusetts General Hospital logró trasplantar con éxito un hígado de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano, quien sobrevivió 171 días con el órgano y demostró su funcionalidad. Este resultado, citado por Euronews Health, representa un paso crucial hacia el uso de órganos animales para aliviar la escasez de donantes humanos. La experiencia se suma a otros procedimientos experimentales con riñones, pulmones y corazones porcinos, y la FDA evalúa su potencial para la medicina de trasplantes.

4. Estudio de la demencia con tejido cerebral humano vivo

Científicos de la Universidad de Edimburgo y el Imperial College London utilizaron tejido cerebral humano obtenido en cirugías para analizar en tiempo real el daño provocado por la proteína beta amiloide, implicada en el Alzheimer. Este método permite observar directamente el inicio de la enfermedad y facilitar el desarrollo de tratamientos efectivos. La posibilidad de experimentar con tejido humano vivo marca un nuevo estándar en la investigación de la demencia y acelera la búsqueda de terapias.

Fármacos para la obesidad como la semaglutida mostraron beneficios adicionales en el tratamiento de adicciones y trastornos psicóticos

5. Medicamentos para pérdida de peso con beneficios adicionales

Estudios realizados por el Imperial College London y el Centro Médico de la Universidad de Yale revelaron que fármacos como la semaglutida, utilizados para obesidad y diabetes, pueden también reducir la adicción y ciertos trastornos psicóticos. Los efectos incluyen la mejora del flujo sanguíneo y la reducción de la inflamación cerebral. Sin embargo, la empresa Novo Nordisk informó que estos medicamentos no demostraron beneficios sobre la cognición en personas con demencia. La investigación continúa para explorar su impacto en otras afecciones.

6. Nuevos tratamientos no hormonales para la menopausia

La FDA aprobó en 2025 Lynkuet (elinzanetant), que se suma a Veozah (fezolinetant), como opciones no hormonales para tratar sofocos y sudores nocturnos en la menopausia. Desarrollados por Bayer y Astellas Pharma, estos medicamentos actúan sobre neuronas del hipotálamo sensibles a los cambios de estrógeno. Estos tratamientos ofrecen alternativas seguras para mujeres con contraindicaciones a la terapia hormonal, mejorando la calidad de vida y el acceso a soluciones eficaces.

Nuevos tratamientos no hormonales para la menopausia ofrecen alternativas seguras y eficaces a millones de mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Un remedio sin agujas para alergias infantiles

Un nuevo aerosol nasal, de ARS Pharmaceuticals y aprobado por la FDA, representa la primera alternativa sin agujas para administrar epinefrina en niños con alergias graves. Esta innovación utiliza una tecnología que facilita la absorción rápida del fármaco, reduciendo la resistencia al tratamiento por miedo a las inyecciones. La facilidad de uso podría aumentar la seguridad y la adherencia en emergencias alérgicas infantiles.

8. Progresos en medicina regenerativa

Científicos de la Universidad de Harvard y el Instituto Gladstone identificaron enzimas y genes clave en la regeneración de extremidades, inspirados en la biología de salamandras. Lograron además desarrollar parches cardíacos implantables y tejido ureteral funcional a partir de células madre humanas. Este avance acerca la posibilidad de reconstruir órganos y tejidos dañados, ofreciendo esperanza a pacientes con lesiones traumáticas o insuficiencia orgánica.

9. Pruebas domiciliarias mejoradas para infecciones de transmisión sexual

La aprobación por la FDA de herramientas como Teal Wand y Visby permite detectar infecciones como VPH, gonorrea, clamidia y tricomoniasis mediante auto-muestreo en el hogar. Tras una breve consulta virtual, las muestras se envían a un laboratorio para su análisis, o bien se utiliza un dispositivo portátil para obtener resultados rápidos. Una publicación de National Grographic resalta que esta innovación aumenta la detección y el tratamiento temprano, especialmente en poblaciones con acceso limitado a atención médica.

La PrEP inyectable semestral para la prevención del VIH simplificó la adherencia y amplió la protección a nuevas poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Nueva PrEP inyectable para prevenir el VIH

La FDA y la OMS aprobaron una nueva profilaxis pre exposición (PrEP) para la prevención del VIH. Este fármaco se administra en una inyección semestral, bloqueando casi toda la transmisión del virus y superando barreras de adherencia y estigma asociados a la medicación diaria. Los expertos identifican este avance como un “hito” en la prevención del VIH, con potencial para expandir la cobertura global y salvar miles de vidas.

11. Vacunas con beneficios más allá de la infección

Investigadores del King’s College London y la Universidad de Stanford observaron que la vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto y demencia. Además, pacientes con cáncer tratados con inmunoterapia mejoraron su pronóstico al recibir la vacuna de ARNm contra COVID-19. Estos resultados sugieren que la vacunación puede fortalecer la salud cardiovascular y cerebral, aunque los mecanismos aún se investigan.

Científicos identificaron una estrategia preventiva contra el cáncer de páncreas al bloquear una proteína clave en el desarrollo tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Identificación de una vía para prevenir el cáncer de páncreas

El Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido descubrió que bloquear la proteína FGFR2 evita que células pancreáticas precancerosas se transformen en tumorales. Aunque el hallazgo se probó en modelos animales y células humanas, los científicos esperan iniciar ensayos clínicos en personas con alto riesgo. Este avance ofrece una vía para la prevención de uno de los cánceres más letales, con la esperanza de mejorar las tasas de supervivencia en el futuro.

13. Creación de un atlas del cuerpo humano

El Biobanco del Reino Unido, junto con la Universidad de Oxford y la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, completó un atlas digital del cuerpo humano tras más de mil millones de estudios de imagen en 100.000 voluntarios. Los datos, completamente anonimizados, incluyen resonancias magnéticas, ultrasonidos y análisis genéticos. Esta base de datos impulsa nuevos estudios sobre la relación entre salud cardiovascular y cerebral, y servirá como referente mundial para la investigación biomédica y la prevención de enfermedades.