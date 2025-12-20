Cómo el cerebro procesa la culpa y la vergüenza al cometer errores, según un estudio

Un estudio revela cómo el cerebro distingue entre culpa y vergüenza ante situaciones cotidianas de error (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay situaciones cotidianas que nos ponen a prueba: llegar tarde a una reunión importante, lastimar los sentimientos de un amigo por un comentario o tomar una decisión apresurada que afecta a otros. Lo que sucede después rara vez es simple. Unas veces buscamos remediar el error, pedimos disculpas o intentamos compensar de algún modo. Otras, preferimos aislarnos, alejarnos de la mirada ajena o quedarnos callados con ese peso interno. ¿Por qué, ante una falta, algunas personas actúan y otras se repliegan? ¿Qué fuerza determina si elegimos el camino de la reparación o el del silencio?

Un grupo de científicos en China se propuso averiguar cómo el cerebro distingue y procesa dos emociones centrales en la vida social: culpa y vergüenza. Aunque muchas veces se confunden, sus efectos pueden marcar diferencias clave en la manera en que nos relacionamos, aprendemos a convivir y respondemos a nuestros errores.

Cómo la ciencia desentraña la brújula moral interna

La investigación publicada en eLife no partió de una teoría abstracta sino de hechos concretos. Los especialistas de la Universidad Sun Yat-sen y el Instituto IDG/McGovern diseñaron un experimento en el que los participantes debían completar una tarea aparentemente sencilla. Tras cada error, se les decía que una persona ficticia recibiría una descarga eléctrica. Ellos podían decidir luego cuánto dinero aportar para compensar el daño.

La elección parecía simple, pero esconde una compleja red de juicios y emociones que se activan cuando sentimos que hemos fallado. Lo interesante del experimento es que permitió separar dos factores: la cantidad de daño causado y el nivel de responsabilidad personal.

Así, los científicos observaron qué emociones aparecían según cada escenario y cómo éstas guiaban el comportamiento ante la posibilidad de pedir perdón o mantenerse al margen.

Culpa y vergüenza no son lo mismo: uno repara, el otro evita

Los datos muestran una diferencia fundamental: el daño concreto a otra persona despierta sobre todo culpa, mientras que la percepción de haber sido el responsable directo genera sobre todo vergüenza.

Quienes experimentan más culpa tienden a reparar el daño o compensar a la víctima. Según los autores: “La culpa influyó intensamente en la cantidad de dinero ofrecido para corregir el error”. En cambio, la vergüenza se asoció con una inclinación a evitar la situación, esconderse o alejarse de otras personas. “Nuestros hallazgos demuestran efectos distintos del daño y la responsabilidad en la culpa y la vergüenza”, sintetizó Chao Liu, autor principal.

Este contraste ayuda a explicar por qué frente a la misma falta algunas personas se muestran dispuestas a disculparse, mientras otras optan por evadir el contacto o minimizar su exposición.

El cerebro integra estas emociones de manera distinta

El estudio utilizó resonancia magnética funcional (fMRI) para rastrear en tiempo real cómo el cerebro procesa la culpa y la vergüenza. Los experimentos identificaron que la ínsula posterior, asociada a la percepción de injusticia, y el estriado, responsable del valor relativo de las acciones, se activan al integrar la información sobre daño y responsabilidad.

Las decisiones motivadas por vergüenza involucraron además la corteza prefrontal lateral, un área conocida por su rol en el control de impulsos y la regulación de comportamientos en público. Según destacó el estudio: “La vergüenza reclutó más intensamente circuitos dedicados al autocontrol y la inhibición social”.

De la teoría a la vida cotidiana y la salud mental

Lo que para muchos puede ser solo materia de debate filosófico, adquiere una dimensión concreta con la evidencia. Diferenciar culpa de vergüenza no solo ayuda a entender reacciones personales.

El estudio muestra que la culpa está poco vinculada a ansiedad o depresión, mientras la vergüenza, en cambio, sí suele potenciar estos malestares. Los autores, subrayan que estos resultados pueden servir para desarrollar programas de salud mental y para diseñar políticas públicas que contemplen la forma en que estas emociones influyen en las relaciones y la convivencia.

“El enfoque computacional, algorítmico y neural permitió avanzar en la comprensión integral de estas emociones y sus implicancias clínicas”, afirma Chao Liu, consolidando así el valor práctico de sus hallazgos.

El equipo señala que las imágenes cerebrales dan un mapa claro de la actividad neuronal, aunque no permiten establecer causalidad absoluta. Por eso, los pasos siguientes incluyen nuevos ensayos con estimulación cerebral para profundizar en la causa de las diferencias observadas.

La investigación aporta respuestas a preguntas universales: ¿por qué a veces buscamos reparar y otras huir tras un error? Ahora la ciencia ofrece una explicación concreta, anclada en cómo el cerebro organiza y canaliza la culpa y la vergüenza.