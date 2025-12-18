El ADN de antiguos cazadores podría revelar por qué algunas personas viven 100 años

El estudio postuló que el componente genético preneolítico relacionado con los cazadores-recolectores occidentales está presente en mayor proporción entre italianos centenarios, lo que sugiere que la longevidad puede estar ligada a genes remotos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del ADN de personas de 100 años o más de Italia ha revelado una conexión directa entre la longevidad y la herencia genética de los antiguos cazadores y recolectores occidentales.

Según un estudio publicado en la revista GeroScience, las personas italianas centenarias presentan una proporción significativamente mayor de material genético procedente de estos antepasados, en comparación con la población general.

Este hallazgo sugiere que un factor para una vida excepcionalmente larga podría encontrarse en variantes genéticas introducidas en el acervo italiano hace miles de años, durante la prehistoria europea.

La investigación remarcó que la longevidad es el resultado de factores múltiples, como los genes, el contexto ambiental y los hábitos de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, citado por GeroScience, sostiene que por cada pequeño incremento en el ADN de cazadores-recolectores occidentales (WHG, por sus siglas en inglés), la probabilidad de alcanzar los cien años aumenta un 38%.

Este efecto resulta aún más marcado en las mujeres, quienes, al poseer una mayor proporción de este material genético ancestral, duplican sus posibilidades de llegar al centenario. Los autores del estudio afirman: “Proponemos que las variantes implicadas en este rasgo -longevidad- podrían haberse introducido en el acervo genético italiano en una época muy antigua”.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron los genomas de 333 centenarios y 690 adultos sanos de aproximadamente cincuenta años, todos residentes en Italia, uno de los países con mayor concentración de personas longevas en el mundo.

La comparación se realizó con 103 genomas antiguos pertenecientes a cuatro grupos que conforman la base genética de la población italiana actual: cazadores-recolectores occidentales, agricultores neolíticos de Anatolia, grupos nómadas de la Edad de Bronce y poblaciones antiguas de las regiones iraní y del Cáucaso.

Aunque las personas en Italia portan mezclas de ADN de distintos orígenes ancestrales, el material genético de los cazadores-recolectores occidentales mostró una vinculación significativa con la posibilidad de llegar o superar el siglo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio determinó que, aunque todos los participantes portaban una mezcla de ADN de estos cuatro grupos ancestrales, solo el material genético de los cazadores-recolectores occidentales se asoció de manera significativa con la longevidad.

El equipo de investigación escribió: “El presente estudio demuestra por primera vez que el grupo Villabruna/linaje WHG... contribuye a la longevidad en la población italiana”.

Los investigadores plantean una hipótesis sobre el mecanismo detrás de este fenómeno. Sostienen que las variantes genéticas WHG se seleccionaron durante la última Edad de Hielo, cuando los antepasados europeos enfrentaron condiciones extremadamente adversas y escasez de recursos alimentarios.

Según los científicos, estos genes habrían favorecido un metabolismo más eficiente y un sistema inmunitario fortalecido, características que hoy podrían proteger al organismo frente al envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad avanzada.

Dichos genes habrían facilitado un metabolismo más eficiente y fortalecerían el sistema inmunitario, características que en la actualidad ofrecerían protección frente al envejecimiento y las enfermedades asociadas a edades avanzadas (Imagen ilustrativa Infobae)

En el artículo publicado en GeroScience, los autores explican: “La genética de la longevidad humana se ha estudiado principalmente mediante métodos clásicos desarrollados en estudios de asociación de genoma completo. Gracias a los recientes avances en paleogenómica, es posible investigar en qué medida las ascendencias poblacionales antiguas contribuyen a la formación de rasgos complejos. En este estudio, exploramos el papel de los componentes genéticos antiguos en la longevidad humana, centrándonos en la península itálica, cuyo patrimonio genético incluye diversas ascendencias genéticas pasadas que han contribuido a la composición genética europea actual”.

El análisis detallado mostró que la ascendencia relacionada con los cazadores-recolectores occidentales, también conocida como componente preneolítico, se encuentra en mayor proporción en los centenarios italianos.

Los autores añaden: “En particular, mostramos una mayor contribución de la ascendencia relacionada con cazadores-recolectores occidentales a los centenarios italianos, lo que sugiere que este componente genético preneolítico, que se ha vinculado a los cambios poblacionales ocurridos en Europa después del Último Máximo Glacial, podría ser beneficioso para la longevidad actual”.

La investigación subraya que la longevidad humana depende de una combinación de factores, entre los que se incluyen los denominados “genes buenos”, el entorno y los hábitos de vida. Sin embargo, este estudio aporta evidencia de que la herencia genética de poblaciones ancestrales puede desempeñar un papel determinante en la posibilidad de alcanzar edades avanzadas.