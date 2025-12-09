El matrimonio de científicos separado por la teoría del origen del COVID-19: él la sigue buscando y ella permanece oculta

El debate sobre la creación del SARS-CoV-2 cambió para siempre la vida de la epidemióloga de la Universidad de Hong Kong Li-Meng Yan

La historia de Li-Meng Yan, la viróloga china de la Universidad de Hong Kong que huyó a Estados Unidos en 2020 tras afirmar que el gobierno chino liberó deliberadamente el virus SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, se convirtió en un caso emblemático sobre el impacto humano y político de las teorías sobre el origen del COVID-19.

Según un artículo publicado hoy en The New York Times, la vida de Yan y la de su esposo, el virólogo Ranawaka Perera, se fracturó de manera irreversible a raíz de estas afirmaciones, que fueron rápidamente adoptadas y amplificadas por aliados del presidente Donald Trump.

Mientras Yan promovía esta teoría desde la clandestinidad, su familia y su marido en Hong Kong intentaron sin éxito retomar contacto con ella. Sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la gran parte de la comunidad científica descartan la hipótesis de la liberación intencionada del virus, por falta de evidencia científica sólida encontrada hasta la fecha, pero el debate sigue abierto para muchos sectores.

Un matrimonio forjado en la ciencia

Antes de la pandemia, Yan y Perera compartían una vida profesional y personal en la Universidad de Hong Kong, donde ambos investigaban virus emergentes.

Yan, oriunda de Qingdao, China, se dedicó a la investigación científica inspirada por su abuelo médico y, tras un posdoctorado en células madre, se integró al laboratorio donde Perera, oriundo de Sri Lanka, trabajaba como virólogo. Su matrimonio, celebrado en 2014, fue descripto por ambos como una relación basada en la confianza y el afecto, con planes de formar una familia y una carrera prometedora en la investigación.

En 2021 la viróloga Li-Meng Yan dio una entrevista al periodista Tucker Carlson en Fox News

El inicio de las sospechas: información oculta y miedo

El punto de inflexión llegó a finales de 2019, cuando Yan, a petición de su supervisor Leo Poon, indagó entre sus contactos en China sobre un nuevo coronavirus que circulaba en Wuhan. Al recibir información que sugería la transmisión entre humanos y rumores sobre el Instituto de Virología de Wuhan, Yan se alarmó por la falta de acción de sus superiores.

Esta inquietud la llevó a contactar a Wang Dinggang, un exempresario chino crítico del gobierno de Pekín, quien gestionaba un canal de YouTube dirigido a la diáspora china y vinculado a la difusión de desinformación, según publicó hoy The New York Times.

La relación de Yan con Wang y su creciente ansiedad por la situación en China tensaron la convivencia con Perera. Mientras él intentaba tranquilizarla y sugería esperar antes de mudarse a Estados Unidos, Yan insistía en la urgencia de huir, convencida de que su seguridad estaba en riesgo. Finalmente, en abril de 2020, Yan desapareció de su hogar en Hong Kong, dejando solo un mensaje en la pizarra: “Yoyo ama a Bingo para siempre”, en referencia a los apodos de la pareja.

Poco después, Perera descubrió que Yan había viajado a Estados Unidos con el apoyo financiero de una fundación vinculada a Steve Bannon, exestratega de Trump, y al empresario chino exiliado Guo Wengui. A su llegada, Yan fue alojada en “casas seguras” y puesta en contacto con asesores cercanos a Trump.

Según el artículo de The New York Times, Bannon reconoció que Yan fue clave para impulsar la narrativa alternativa sobre el origen de la COVID-19: “Todo el arco de la historia y la contranarrativa que publicamos sobre la covid se debió en gran parte a Yan. Se convirtió en una estrella mediática”.

Auge mediático y controversia científica

Li-Meng Yan habló en 2021 en una cumbre celebrada en Anchorage, Alaska, sobre el tratamiento temprano ambulatorio de la COVID-19 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La exposición mediática de Yan se intensificó durante el verano de 2020, cuando apareció en programas de Fox News, especialmente en el espacio de Tucker Carlson, promoviendo la teoría del laboratorio que sostenía que el virus había sido creado y liberado intencionalmente por el gobierno chino.

Documentos obtenidos por el diario The New York Times revelan que una fundación ligada a Guo acordó pagarle $10.000 mensuales a la científica para apoyar su “misión compartida de denunciar la corrupción en el seno del Partido Comunista Chino y en todo el mundo”.

Yan también publicó un artículo en línea, sin revisión de pares, que fue rápidamente refutado por la comunidad científica.

“Los investigadores de Johns Hopkins publicaron una refutación punto por punto, en la que indicaban que las principales afirmaciones de Yan eran erróneas y estaban mal interpretadas, y que el informe no aportaba ninguna prueba de sus acusaciones radicales de encubrimiento. Los exempleadores de Yan en la Universidad de Hong Kong también publicaron una declaración en la que aclaraban que era una becaria posdoctoral con experiencia limitada“, describió Katie J. M. Baker, periodista de investigación de The New York Times.

Una búsqueda desesperada para encontrar a su esposa

Li-Meng Yan y Ranawaka Perera en la boda de un amigo en abril de 2019 (Ranawaka Perera)

Mientras Yan se convertía en figura central de la narrativa promovida por sectores conservadores estadounidenses, Perera y la familia de Yan intentaron, sin éxito, restablecer contacto con ella. Perera se trasladó a Estados Unidos en 2021, buscando a su esposa por todo el país y recurriendo a diversas instancias, desde el FBI hasta detectives privados.

Sin embargo, Yan se mantuvo inubicable, convencida de que su familia era utilizada por el gobierno chino para atraerla de vuelta y temerosa de represalias.

“La verdad es que Yan no está perdida. Está escondida. Dijo que había accedido a ser entrevistada para crear conciencia sobre su trabajo, pero que solo confirmaría que se encontraba en algún lugar de Estados Unidos, porque cree que mucha gente sigue intentando encontrarla. Cuando se enteró de que New York Times había entrevistado a su esposo y a su madre, se puso furiosa", publicó hoy el diario estadounidense.

En entrevistas en video con The New York Times desde lugares no revelados, Yan sostuvo que todas sus decisiones fueron independientes y motivadas por convicciones personales: “Cualquier intento de calificar erróneamente estas acciones como ‘instruidas’, ‘controladas’ o ‘manipuladas’ por otros no solo es falso desde el punto de vista de los hechos, sino que se hace eco directamente de las prolongadas campañas de desinformación del PCCh contra mí”, escribió en un correo electrónico.

Por su parte, la familia de Yan y Perera consideran que fue manipulada por quienes la rodearon tras su llegada a Estados Unidos, lo que, según ellos, destruyó su matrimonio y su carrera.

La comunidad científica refutó los informes de Yan, señalando la falta de pruebas y errores en sus afirmaciones sobre el coronavirus (REUTERS/Thomas Peter)

La vida de Yan en Estados Unidos dista mucho de las expectativas iniciales. Tras el fin del mandato de Trump, las invitaciones a eventos y los apoyos económicos disminuyeron. En 2021, Yan y Wang se distanciaron de Guo, y la fundación que la financiaba suspendió los pagos. Actualmente, Yan permanece oculta, sin posibilidad de trabajar en el ámbito académico por temor a revelar su paradero, y colabora en emisiones de Wang, a quien considera su “mejor amigo”. Sus temores de vigilancia y represalias por parte del gobierno chino se han visto reforzados por intentos de hackeo y la inclusión de su nombre en denuncias de represión transnacional.

El caso de Yan y Perera, documentado por The New York Times, ilustra cómo las disputas sobre el origen de la COVID-19 pueden tener consecuencias devastadoras en la vida personal y profesional de los científicos involucrados, y cómo estas historias pueden ser instrumentalizadas en el contexto de la rivalidad geopolítica y la desinformación.

Mientras la comunidad científica y las agencias de inteligencia estadounidenses siguen divididas sobre el origen del virus, la hipótesis de una liberación intencional carece de respaldo entre los expertos.

Perera, que aún busca respuestas, expresó su deseo de saber que Yan está a salvo antes de poder cerrar este capítulo de su vida. La incertidumbre sobre el destino de su esposa y la imposibilidad de comunicarse con ella mantienen abierta una herida que, según sus propias palabras recogidas por The New York Times, solo podrá sanar cuando conozca la verdad sobre lo ocurrido.