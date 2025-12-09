Ciencia

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

El crecimiento de esta región vulnerable despierta inquietudes en la comunidad científica y abre preguntas sobre el futuro de la protección natural del planeta y el funcionamiento de la tecnología

Guardar
El monitoreo de la Anomalía
El monitoreo de la Anomalía del Atlántico Sur se realiza con satélites equipados con magnetómetros y análisis de rocas antiguas

Sobre el Atlántico Sur, una extensa región del campo magnético terrestre se debilita a ritmo sostenido. La conocida Anomalía del Atlántico Sur se ha expandido de manera notable en la última década y genera inquietud entre científicos y expertos. Si bien la vida en la superficie terrestre permanece fuera de peligro, el fenómeno obliga a repensar los límites de la protección natural del planeta y anticipar retos para la infraestructura en órbita.

Qué es la Anomalía del Atlántico Sur y cómo ha evolucionado

La Anomalía del Atlántico Sur es un área donde la intensidad del campo magnético es considerablemente inferior al promedio mundial. Ocupa una franja del océano Atlántico al sur del Ecuador, incluyendo sectores cercanos a Sudamérica y al suroeste de África. Desde 2014, mediciones de satélites de la Agencia Espacial Europea revelan que su extensión abarca casi la mitad del área continental europea, y continúa ensanchándose.

Los especialistas identifican dos núcleos principales dentro de la anomalía, con el situado al suroeste de África creciendo más rápidamente en los últimos años. Chris Finlay, de la Universidad Técnica de Dinamarca, precisó en Smithsonian Magazine que la aceleración y el alcance del fenómeno justifican un monitoreo constante, aunque sus mecanismos se encuentran alineados con las expectativas científicas sobre la evolución del campo magnético.

Cómo afecta la anomalía a la tecnología y la vida diaria

El campo magnético de la Tierra desempeña un papel central al proteger al planeta de la radiación solar y de partículas de alta energía. La anomalía representa un desafío ante el incremento del flujo de partículas en regiones donde la atmósfera no resulta suficiente barrera, sobre todo para satélites y dispositivos que operan en órbita baja.

El campo magnético terrestre muestra
El campo magnético terrestre muestra una disminución significativa sobre el Atlántico Sur desde 2014, según datos satelitales (Europa Press/UC Berkeley)

Dispositivos como el Telescopio Espacial Hubble adaptan su funcionamiento para evitar interferencias cuando cruzan esta zona debilitada, lo que ilustra la magnitud de los riesgos tecnológicos. Las tormentas geomagnéticas pueden agravar estos efectos y afectar servicios esenciales como telecomunicaciones, navegación o infraestructura eléctrica.

Sin embargo, los expertos reiteran que la población en superficie no está expuesta a peligros, ya que la atmósfera continúa actuando como defensa eficaz. “Si estás en la superficie de la Tierra, no hay nada de qué preocuparse”, remarcó Finlay en diálogo con Smithsonian Magazine.

La historia del campo magnético: claves para entender el presente

La dinámica del campo magnético terrestre incluye oscilaciones intensas y, en ocasiones, inversiones de polos. La más reciente ocurrió hace 780.000 años, en un evento conocido como reversión Matuyama-Brunhes. Estas alteraciones, lejos de resultar excepcionales, forman parte de la historia natural de la Tierra y no guardan relación con episodios de extinción masiva.

Claire Nichols, de la Universidad de Oxford, destaca que estudiar la evolución del campo magnético permite entender procesos internos fundamentales y, además, diferencia la Tierra de planetas como Venus, desprovistos de este escudo protector.

Satélites y sistemas electrónicos en
Satélites y sistemas electrónicos en órbita enfrentan riesgos crecientes por la expansión de la Anomalía del Atlántico Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se estudia y cuál es futuro de esta anomalía

La precisión en el monitoreo del campo magnético aumentó con la llegada de satélites equipados con magnetómetros, que recolectan datos en tiempo real y permiten rastrear la evolución del fenómeno. Al mismo tiempo, el estudio de rocas antiguas aporta un registro fósil sobre el comportamiento magnético en eras pasadas. Andy Biggin, de la Universidad de Liverpool, señala que esta información robusta es vital para afinar simulaciones e intentar predecir tendencias futuras.

Sin embargo, la naturaleza compleja e imprevisible del núcleo terrestre introduce un alto margen de incertidumbre en los modelos. Julien Aubert, del Instituto de Física de la Tierra de París, advierte que, pese a los avances en simulaciones, anticipar eventos extremos sigue siendo una tarea ardua.

Los científicos continúan vigilando la expansión y los cambios en la Anomalía del Atlántico Sur. Aunque el fenómeno forma parte de la variabilidad natural del campo magnético, su monitoreo se vuelve imprescindible en una era en la que la tecnología depende cada vez más de satélites y sistemas sensibles a la radiación espacial.

Afrontar este desafío exige fortalecer tanto las capacidades tecnológicas como la investigación sobre el interior de la Tierra. Los nuevos datos y el perfeccionamiento de los modelos contribuirán a proteger infraestructuras críticas y anticipar los riesgos derivados de un planeta en constante cambio.

Temas Relacionados

Anomalía del Atlántico SurCampo magnético terrestreRadiación espacialSatélitesTecnología modernaAtlántico SurNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Este avance genético ofrece nuevas estrategias para adaptar su anatomía y superar la compactación del suelo. Por qué este desarrollo permite plantas más eficientes y una agricultura mejor preparada ante retos productivos y ambientales

Cómo la ciencia logró que

El año 2025 se perfila como el segundo más caluroso desde que existen registros

Se trata de una proyección del monitor de calentamiento global de Europa. Qué indican los datos de la Organización Meteorológica Mundial

El año 2025 se perfila

Con IA, una mano biónica podría ayudar a las personas con amputaciones a recuperar movimientos naturales

Se trata de una innovación desarrollada en la Universidad de Utah en los Estados Unidos. Incorpora sensores inteligentes que mejoran la precisión y reducen el esfuerzo mental al realizar actividades comunes. Cuáles son los desafíos

Con IA, una mano biónica

Lanzan las nuevas convocatorias para el financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos

La Agencia I+D+i del Gobierno nacional, abrirá a partir del 2 de enero un paquete de instrumentos que busca transformar ideas en tecnología aplicada y startups con potencial en el sector productivo

Lanzan las nuevas convocatorias para

Cómo actúa tirzepatida, la nueva molécula dual e inyectable para el tratamiento de la obesidad y la diabetes disponible en Argentina

La droga aprobada en el país propone una verdadera innovación frente a lo ya conocido: muestra una eficacia destacada en la reducción de peso y el control glucémico, con pérdidas superiores al 25%. Estará disponible desde este mes

Cómo actúa tirzepatida, la nueva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luego de 15 años de

Luego de 15 años de discusión, Mendoza habilitó un megaproyecto para la minería de cobre

Asociaciones médicas piden “cordura” al Congreso ante trámite de la reforma a la salud: “No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno”

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Jornada financiera: el dólar avanzó a $1.465 y cayó la Bolsa, mientras el Gobierno se prepara para volver al mercado

Santiago Botero habló del grupo de la Selección Colombia para el mundial 2026: “Nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido sancionó a estructuras

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita

Un soldado británico murió en Ucrania durante pruebas de sistemas defensivos lejos del frente de combate

Salvador Nasralla denunció “fraude” en las elecciones de Honduras y exigió una revisión exhaustiva del conteo de votos

ENTRETENIMIENTO

La Academia negó que Richard

La Academia negó que Richard Gere haya sido vetado de los Oscar por 20 años: “No había prohibición”

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

“Épica, romántica y con una mirada femenina”: Margot Robbie dio detalles sobre la nueva versión de Cumbres borrascosas

La jugada arriesgada de Netflix: ¿vale la pena sumar a Warner Bros. Discovery a su catálogo?