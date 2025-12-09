El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

El monitoreo de la Anomalía del Atlántico Sur se realiza con satélites equipados con magnetómetros y análisis de rocas antiguas

Sobre el Atlántico Sur, una extensa región del campo magnético terrestre se debilita a ritmo sostenido. La conocida Anomalía del Atlántico Sur se ha expandido de manera notable en la última década y genera inquietud entre científicos y expertos. Si bien la vida en la superficie terrestre permanece fuera de peligro, el fenómeno obliga a repensar los límites de la protección natural del planeta y anticipar retos para la infraestructura en órbita.

Qué es la Anomalía del Atlántico Sur y cómo ha evolucionado

La Anomalía del Atlántico Sur es un área donde la intensidad del campo magnético es considerablemente inferior al promedio mundial. Ocupa una franja del océano Atlántico al sur del Ecuador, incluyendo sectores cercanos a Sudamérica y al suroeste de África. Desde 2014, mediciones de satélites de la Agencia Espacial Europea revelan que su extensión abarca casi la mitad del área continental europea, y continúa ensanchándose.

Los especialistas identifican dos núcleos principales dentro de la anomalía, con el situado al suroeste de África creciendo más rápidamente en los últimos años. Chris Finlay, de la Universidad Técnica de Dinamarca, precisó en Smithsonian Magazine que la aceleración y el alcance del fenómeno justifican un monitoreo constante, aunque sus mecanismos se encuentran alineados con las expectativas científicas sobre la evolución del campo magnético.

Cómo afecta la anomalía a la tecnología y la vida diaria

El campo magnético de la Tierra desempeña un papel central al proteger al planeta de la radiación solar y de partículas de alta energía. La anomalía representa un desafío ante el incremento del flujo de partículas en regiones donde la atmósfera no resulta suficiente barrera, sobre todo para satélites y dispositivos que operan en órbita baja.

El campo magnético terrestre muestra una disminución significativa sobre el Atlántico Sur desde 2014, según datos satelitales (Europa Press/UC Berkeley)

Dispositivos como el Telescopio Espacial Hubble adaptan su funcionamiento para evitar interferencias cuando cruzan esta zona debilitada, lo que ilustra la magnitud de los riesgos tecnológicos. Las tormentas geomagnéticas pueden agravar estos efectos y afectar servicios esenciales como telecomunicaciones, navegación o infraestructura eléctrica.

Sin embargo, los expertos reiteran que la población en superficie no está expuesta a peligros, ya que la atmósfera continúa actuando como defensa eficaz. “Si estás en la superficie de la Tierra, no hay nada de qué preocuparse”, remarcó Finlay en diálogo con Smithsonian Magazine.

La historia del campo magnético: claves para entender el presente

La dinámica del campo magnético terrestre incluye oscilaciones intensas y, en ocasiones, inversiones de polos. La más reciente ocurrió hace 780.000 años, en un evento conocido como reversión Matuyama-Brunhes. Estas alteraciones, lejos de resultar excepcionales, forman parte de la historia natural de la Tierra y no guardan relación con episodios de extinción masiva.

Claire Nichols, de la Universidad de Oxford, destaca que estudiar la evolución del campo magnético permite entender procesos internos fundamentales y, además, diferencia la Tierra de planetas como Venus, desprovistos de este escudo protector.

Satélites y sistemas electrónicos en órbita enfrentan riesgos crecientes por la expansión de la Anomalía del Atlántico Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se estudia y cuál es futuro de esta anomalía

La precisión en el monitoreo del campo magnético aumentó con la llegada de satélites equipados con magnetómetros, que recolectan datos en tiempo real y permiten rastrear la evolución del fenómeno. Al mismo tiempo, el estudio de rocas antiguas aporta un registro fósil sobre el comportamiento magnético en eras pasadas. Andy Biggin, de la Universidad de Liverpool, señala que esta información robusta es vital para afinar simulaciones e intentar predecir tendencias futuras.

Sin embargo, la naturaleza compleja e imprevisible del núcleo terrestre introduce un alto margen de incertidumbre en los modelos. Julien Aubert, del Instituto de Física de la Tierra de París, advierte que, pese a los avances en simulaciones, anticipar eventos extremos sigue siendo una tarea ardua.

Los científicos continúan vigilando la expansión y los cambios en la Anomalía del Atlántico Sur. Aunque el fenómeno forma parte de la variabilidad natural del campo magnético, su monitoreo se vuelve imprescindible en una era en la que la tecnología depende cada vez más de satélites y sistemas sensibles a la radiación espacial.

Afrontar este desafío exige fortalecer tanto las capacidades tecnológicas como la investigación sobre el interior de la Tierra. Los nuevos datos y el perfeccionamiento de los modelos contribuirán a proteger infraestructuras críticas y anticipar los riesgos derivados de un planeta en constante cambio.