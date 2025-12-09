Cómo actúa tirzepatida, la nueva molécula dual e inyectable para el tratamiento de la obesidad y la diabetes disponible en Argentina

¿Por qué con tirzepatide nace una nueva clase terapéútica? El innovador mecanismo dual de tirzepatida actúa sobre los receptores GIP y GLP-1 y propone una opción inédita en el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2 (Grosby)

Nace una nueva clase terapéutica para tratar la obesidad. En el escenario de la medicina -la imagen de la molécula así lo podría representar- la irrupción de la tirzepatida despliega una nueva partitura. Como una llave capaz de girar en dos cerraduras al mismo tiempo, esta molécula inyectable ofrece una vía inédita para reducir el peso y regular el metabolismo.

La tirzepatida no solo permite una reducción significativa de peso —comparable a los resultados de una cirugía bariátrica, pero sin necesidad de intervención quirúrgica—, sino que también contribuye a mejorar los parámetros metabólicos. Este beneficio se extiende a pacientes con prediabetes, al ayudar a prevenir la progresión a diabetes tipo 2, así como a quienes presentan insuficiencia cardíaca, apnea del sueño y otras comorbilidades asociadas.

Un mecanismo innovador de acción dual

Dentro de la robusta oferta científica del grupo de drogas inyectables para adelgazar, la molécula dual Tirzepatida -ahora disponible en la Argentina y la región- ocupa un lugar destacado porque es una nueva clase terapéutica que logra una pérdida de peso “casi quirúrgica” mayor al 25% .

Desarrollada en el mundo por el gigante farma Eli Lilly y comercializada en la región por Adium (exceptuando Brasil, México y Colombia), es el primer agonista dual de los receptores GIP y GLP-1 aprobado, lo que representa una innovación terapéutica de primera generación.

La eficacia clínica de tirzepatida supera la de tratamientos previos, según estudios clínicos, con mejoría en el control glucémico y los parámetros metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la tirzepatida a Argentina y su próxima distribución en América Latina y el Caribe suma una herramienta innovadora respaldada por su efecto sobre la regulación glucémica y los factores cardiometabólicos.

Consultada por Infobae, la doctora Mónica Katz, médica especialista en Nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, destacó: “Me siento una privilegiada al ser espectadora de esta etapa tan frondosa de tratamientos para una enfermedad tan prevalente en esta época, como es la obesidad; y las enfermedades asociadas que genera”.

“Poder ofrecer nuevas herramientas terapéuticas a los pacientes genera una gran felicidad, agregó Katz.

Para quiénes está indicada la tirzepatida

La médica especialista en nutrición Mónica Katz y el médico cardiólogo Jorge Tartaglione durante la presentación de tirzepatida en Argentina

La tirzepatida se utiliza únicamente bajo prescripción médica y como complemento de la dieta y el ejercicio. El esquema de tratamiento es escalonado, con dosis que se ajustan según la respuesta clínica y la tolerancia de cada paciente.

Se aplica por vía subcutánea, una vez por semana, con dosis adaptables entre 2,5 mg y 15 mg, mediante un sistema de lapicera prellenada.

Está indicada para adultos con obesidad o sobrepeso que presenten al menos una condición de salud relacionada, así como para personas con diabetes tipo 2 que no logran un control adecuado con otros tratamientos. La selección de los pacientes y el seguimiento deben realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.

El tratamiento está indicado en adultos a partir de los 18 años, reforzando su alcance desde etapas tempranas de la vida adulta.

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione destacó a Infobae: “La tirzepatida actúa de manera directa sobre los factores de riesgo claros en pacientes con riesgo o insuficiencia cardíaca, así como en prediabéticos e hígado graso. Es decir, en pacientes con obesidad y comorbilidades asociadas”.

Se estima que el precio del medicamento en Argentina rondará entre 500 y 700 mil pesos, la lapicera con el rellenado para 4 inyecciones, que depende de la indicación médica, puede ir de 2,5 mg ( inicio) a 5 mg. Adicionalmente, el laboratorio Adium ofrece un descuento del 30% para aquellos pacientes que cuenten con prescripción médica del tratamiento.

Una “nueva era” en el tratamiento de la obesidad y la diabetes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de tirzepatida a la Argentina cobra relevancia en el contexto de las recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como detalló Infobae la semana pasada, por primera vez, la agencia internacional publicó una guía global dedicada a los agentes agonistas del receptor GLP-1 como la tirzepatida, y consideró a estos medicamentos como “un nuevo capítulo” en la historia de la lucha contra la obesidad.

Las directrices de la OMS se basaron en tres moléculas —liraglutida, semaglutida y tirzepatida— por sus resultados en reducción de peso, control glucémico y menor riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales. En su comunicado, la organización hizo hincapié en la importancia de integrar estos fármacos a planes de cambio de hábitos, en alimentación y ejercicio.

La doctora Katz, remarcó que “hoy la obesidad hoy es un tsunami: es una enfermedad que la padecen actualmente más de mil millones de personas. Con estas cifras, si no las bajamos, hipotecamos el futuro de la sociedad, porque aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles como las renales, cardíacas, hepáticas, cáncer pulmonar, entre otras. Además de generar un alto costo en salud".

Epidemia de obesidad y diabetes en América Latina

Se proyecta que, para 2030, 3.000 millones de adultos en el mundo podrían vivir con sobrepeso u obesidad. Los expertos recomiendan sumar pilares básicos como la buena alimentación y el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obesidad y el sobrepeso emergen como una crisis de salud pública en América Latina y el mundo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 67,5% de los adultos en la región presentan exceso de peso, una cifra que ha crecido de manera sostenida desde 1990.

Las proyecciones indican que, de mantenerse la tendencia, el porcentaje podría alcanzar el 73,2% en 2030.

En Argentina, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018 reveló que el 66,1% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. El impacto de estas condiciones se refleja en el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, que afecta al 12,7% de los adultos argentinos, y en la incidencia de patologías cardiovasculares, principal causa de mortalidad en la región.

En América Latina, la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcularon que el impacto económico anual puede representar entre el 0,2% y el 4,3% del PIB, con ejemplos como México, donde equivale al 2,3% del PIB, es decir, USD 28.800 millones anuales.

Cómo actúa la tirzepatida

Tirzepatida, la nueva molécula inyectable ya disponible en Argentina, ofrece una reducción de peso que puede superar el 25%

La tirzepatida se diferencia de otros tratamientos por su mecanismo de acción dual.

Mientras que la mayoría de los medicamentos inyectables para adelgazar pertenecen a la clase de agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y la liraglutida, la tirzepatida combina la acción sobre los receptores GLP-1 y GIP.

Esta combinación potencia la reducción de peso y mejora el control metabólico.

El GLP-1 es una hormona incretina que aumenta la sensación de saciedad, enlentece el vaciamiento gástrico y estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa, lo que contribuye al control del apetito y la glucemia.

El GIP complementa estos efectos al modular el metabolismo del tejido adiposo y la eficiencia energética, regulando el almacenamiento y la liberación de lípidos y mejorando la sensibilidad a la insulina. La acción conjunta de ambas hormonas permite una reducción de peso sostenida, principalmente a expensas de la masa grasa.

La molécula, compuesta por 39 aminoácidos y derivada del GIP, incorpora una fracción lipídica C20 que le permite unirse a la albúmina, prolongando su vida media a unos cinco días. Esto posibilita su administración semanal por vía subcutánea, en formato de lapicera prellenada multidosis (KwikPen), con dosis que varían entre 2,5 mg y 15 mg, ajustadas según la respuesta individual y bajo supervisión médica.

El cardiólogo Tartaglione detalló que “más del 90 % de los pacientes responden con esta droga dual con una dosis de inicio de 2,5 mg; luego el profesional ajusta las dosis hasta llegar a la de mantenimiento.’

Tartaglione, a su vez, planteó un interrogante: ‘¿Por qué no mantenerlo de por vida, como se hace con las estatinas, si ayuda a mantener en orden los indicadores de salud?’”

Estudios clínicos demuestran que la tirzepatida logra una reducción de peso superior al 25%, acercándose a los resultados de la cirugía bariátrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprobación y disponibilidad en Argentina y la región

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (ANMAT) aprobó la tirzepatida en Argentina para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Adium, titular del registro en el país y socio estratégico de Eli Lilly, anunció que el medicamento estará disponible a partir de diciembre en su presentación de lapiceras prellenadas desechables. El acuerdo entre ambas compañías abarca la promoción, comercialización y distribución de la tirzepatida en todos los países de América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil, México y Colombia.

El medicamento está indicado para adultos con obesidad (índice de masa corporal igual o superior a 30) o sobrepeso (IMC igual o superior a 27) que presenten comorbilidades asociadas, como hipertensión arterial, colesterol elevado, enfermedad cardíaca, prediabetes o apnea del sueño. También se prescribe como complemento de la dieta y el ejercicio en personas con diabetes tipo 2 insuficientemente controlada.

Eficacia clínica y comparación con otros tratamientos

La OMS y la OPS destacan la importancia de integrar medicamentos como la tirzepatida a estrategias de cambio de hábitos para combatir la obesidad (freepik)

La tirzepatida ha demostrado una eficacia superior en la reducción de peso y el control glucémico en comparación con los tratamientos previos.

Los resultados de los programas clínicos SURMOUNT y SURPASS evidenciaron que la pérdida de peso puede superar el 25%, acercándose a los resultados obtenidos con la cirugía bariátrica, considerada hasta ahora la opción más eficaz para la reducción sustancial del peso corporal.

Además, el medicamento contribuye a la mejoría de la insulino-resistencia y de parámetros cardiometabólicos clave, como la presión arterial, los triglicéridos y la circunferencia de cintura.

El perfil de seguridad de la tirzepatida es favorable y conocido, con resultados rápidos y sostenidos desde las primeras semanas de tratamiento. Su administración semanal y el formato de lapicera prellenada facilitan la adherencia y el manejo por parte de los pacientes.

Consultado por Infobae, Javier Hermida, director médico de Adium Argentina, destacó: “Llevamos 50 años brindando soluciones para las necesidades de salud de la población de América Latina. Sumar este tratamiento a nuestro portafolio de diabetes y obesidad refuerza nuestro compromiso con la innovación y con los pacientes que esperan contar con nuevas alternativas terapéuticas superadoras”.