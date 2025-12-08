Ciencia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense

La aplicación de firmas genéticas en insectos logra estimaciones más precisas del tiempo de fallecimiento, aporta rigor a la reconstrucción criminal y anticipa una nueva era de avances tecnológicos en investigación legal

El nuevo método forense es independiente de la temperatura y sustancias químicas, lo que mejora su aplicabilidad en distintos contextos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de muchas investigaciones criminales, diminutas larvas de mosca suelen pasar inadvertidas sobre un cuerpo. Sin embargo, un avance científico revela que estos insectos pueden aportar una precisión inédita para determinar el momento del fallecimiento.

Gracias a un “reloj molecular” basado en el análisis genético, la ciencia forense se prepara para revolucionar la reconstrucción de hechos, especialmente en casos complejos.

Un obstáculo histórico: la “zona ciega” en la medicina legal

La entomología forense resulta clave para calcular el intervalo postmortem (PMI). Al analizar el desarrollo de insectos, en particular las larvas de mosca, los peritos pueden aproximar el tiempo de muerte. El procedimiento tradicional se basa en parámetros como tamaño, peso y estadio evolutivo, útiles para delimitar cuánto tiempo ha pasado desde el fallecimiento.

La innovación estadounidense resuelve la “zona ciega” tradicional, facilitando investigaciones criminales y ampliando el acceso a la verdad para familiares y autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, en la tercera fase del desarrollo larval, las larvas dejan de presentar cambios visibles durante varias horas o días, lo que dificulta una determinación precisa. Esta “zona ciega” genera una brecha crítica en la exactitud de las pesquisas y puede entorpecer la recolección de pruebas.

Además, factores como la temperatura o los compuestos presentes en los tejidos alteran el ritmo de desarrollo larval, aumentando la complejidad para los métodos tradicionales y evidenciando la necesidad de técnicas más fiables.

Un reloj molecular que mide el tiempo con genes

Frente a este desafío, un equipo de la Florida International University encabezado por Matthew DeGennaro y Jeffrey Wells, junto al doctorando Sheng-Hao Lin, desarrolló una técnica basada en la genética molecular. El trabajo se centra en la especie Phormia regina, de amplia relevancia forense en Norteamérica.

El reloj molecular en larvas de mosca permite calcular con precisión el momento de la muerte en investigaciones forenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo construyó un genoma anotado y monitoreó la expresión génica cada 10 horas durante la tercera fase larval. Tras un análisis estadístico avanzado, identificaron nueve genes cuyos niveles de expresión varían de forma predecible pese a la falta de cambios externos. Según la Florida International University, Lin detectó patrones clave que permitieron crear este “reloj molecular”, capaz de estimar el tiempo transcurrido con mayor precisión que los métodos convencionales.

El método trasciende las limitaciones de la observación morfológica y bioquímica, ya que se basa en firmas genéticas que permanecen constantes más allá de las alteraciones ambientales. Así, la llegada del reloj molecular marca un hito en la medicina legal y ejemplifica la innovación biotecnológica aplicada al ámbito forense.

Superando la zona gris: impacto y aplicaciones del descubrimiento

El método, validado en laboratorio, permitió estimar la edad de las larvas con una precisión inédita, especialmente durante el periodo crítico donde los métodos clásicos fallan, según PLOS Genetics. Gracias a una técnica independiente de temperatura o sustancias químicas ambientales, se vuelve adaptable a distintos contextos y regiones. La amplia distribución de Phormia regina en América —con excepción del sur de Florida— garantiza su aplicabilidad en la mayoría de los casos forenses.

La técnica genética desarrollada por científicos de Florida supera la zona ciega de los métodos forenses tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que, tras su validación en situaciones reales, el reloj molecular facilite la resolución de crímenes que antes quedaban estancados por falta de pruebas precisas. La mejora en la calidad y confiabilidad de las pericias representa un avance concreto para investigadores, peritos y el acceso a la verdad de familiares y el sistema judicial.

Contexto internacional y colaboración científica

La innovación de Estados Unidos se inscribe en una tendencia global hacia la integración de tecnologías genéticas en la investigación forense. Grupos de Europa y Asia experimentan con relojes biológicos similares en otras especies, a la espera de universalizar herramientas precisas y adaptables para distintas jurisdicciones.

La principal fortaleza del equipo de la Florida International University radica en la combinación de un mapa genético detallado, análisis transcriptómicos y protocolos rigurosos. El intercambio de experiencias entre países puede acelerar la adopción de estos métodos en más laboratorios, fortaleciendo la investigación criminal a escala global.

El análisis de nueve genes clave en Phormia regina revoluciona la estimación del intervalo post mortem en medicina legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será fundamental establecer estándares internacionales y bancos genéticos de referencia para facilitar la colaboración científica. La creación de protocolos compartidos ayudará a superar diferencias regionales en normativas, fortaleciendo la validez de los resultados presentados ante la justicia.

Usos futuros y desafíos para su implementación

Para que el “reloj molecular” sea de uso habitual, será necesario superar retos logísticos y de capacitación. La validación en contextos reales —con cuerpos expuestos a condiciones variables— será clave para demostrar su utilidad fuera del laboratorio.

Los laboratorios forenses deberán incorporar equipamiento específico y formación en biología molecular, además de actualizar regulaciones para aceptar estos resultados como pruebas legales. La comunidad prevé que, con estos cambios, la genética modificará de forma permanente la forma de abordar las investigaciones criminales.

El nuevo protocolo permite obtener resultados exactos aun en periodos críticos, reforzando la colaboración global y la estandarización de técnicas forenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfeccionamiento de estas técnicas también abre la puerta a nuevas líneas de investigación en otras especies forenses o eventos complejos, como la identificación de víctimas en desastres. El avance no solo representa una mejora técnica, sino que amplía las herramientas disponibles para el acceso a la justicia.

Ciencia básica que responde a la sociedad

El hito logrado muestra el impacto de la ciencia básica cuando se orienta a necesidades sociales concretas. Un hallazgo desarrollado a partir del estudio fundamental del desarrollo larval, hoy puede convertirse en una herramienta directa para aportar pruebas en la reconstrucción de crímenes y fortalecer la justicia.

El caso de las larvas de mosca confirma que incluso los organismos más pequeños pueden ofrecer soluciones a grandes incógnitas. Los avances biotecnológicos transforman a estos discretos testigos en piezas determinantes para el esclarecimiento de delitos, abriendo una nueva etapa para la ciencia forense.

