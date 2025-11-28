Un fósil completo hallado en Inglaterra podría redefinir la historia evolutiva de los peces jurásicos

El fósil completo de Brachyichthys manselii hallado en la Costa Jurásica de Inglaterra redefine la evolución de los peces jurásicos - {Gentileza, estudio Nueva descripción de Brachyichthys manselii (Egerton, 1872) comb. nov. (Neopterygii: Halecomorphi) del Jurásico Superior de Kimmeridge, publicado en Zoological Journal of the Linnean Society // S. Etches en Ebert y Etches 2025 }

El descubrimiento de un fósil completo y excepcionalmente conservado de Brachyichthys manselii en la Costa Jurásica de Inglaterra permitió a los paleontólogos redefinir la posición evolutiva de esta especie extinta y aportar nueva información sobre la diversidad de los peces durante el Jurásico Superior. El estudio, recientemente publicado, aporta datos fundamentales sobre la evolución de los Halecomorphi, grupo del que hoy solo sobreviven dos especies en Norteamérica.

El ejemplar clave de B. manselii fue recuperado en la arcilla de Kimmeridge, en el sur de Inglaterra, y es el primer espécimen completo de la especie. Este fósil, de unos 155 millones de años, fue recolectado por el Dr. Steve Etches tras décadas dedicadas a la recuperación y preparación de fósiles en la región. En 2015, Etches donó su colección a The Kimmeridge Trust, lo que permitió el estudio detallado del ejemplar y su posterior depósito en el Museo de Historia Natural de Londres.

El proceso de identificación de la especie incluyó la revisión de colecciones históricas y la comparación con nuevos hallazgos. El holotipo original, adquirido en el siglo XIX por Lord Enniskillen y descrito por Lord Egerton, consistía únicamente en tres fragmentos mal conservados, por lo que fue erróneamente clasificado como Seminotus manselii.

La Colección Etches, con 212 especímenes, permitió contextualizar la fauna de peces jurásicos y su diversidad perdida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Martin Ebert, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, subrayó en un comunicado de prensa la importancia de revisar fósiles antiguos al compararlos con ejemplares mejor conservados: “Las colecciones de todo el mundo albergan numerosos fósiles fascinantes. Algunos incluso representan especies desconocidas hasta ahora. Otros son ejemplares magníficamente conservados de especies descritas hace mucho tiempo a partir de restos fragmentarios y en peor estado”.

Ebert puntualizó la necesidad de examinar cuidadosamente los especímenes tipo descritos previamente, para precisar si un fósil corresponde a una especie nueva o a una ya conocida. Muchos de estos ejemplares históricos presentan descripciones breves, ilustraciones deficientes o paraderos desconocidos, por lo que requieren un minucioso trabajo de localización y contraste con materiales más recientes y completos.

El análisis anatómico del nuevo ejemplar de B. manselii permitió a los científicos describir con precisión sus principales características. Este pez prehistórico alcanzaba una longitud aproximada de 62 centímetros y presentaba un cuerpo robusto y alargado.

Entre sus rasgos más notables figuraban un maxilar superior equipado con entre 50 y 60 dientes pequeños y finos, así como una aleta caudal con 28 radios principales, una cifra mayor que la de muchos de sus parientes. El cuerpo estaba recubierto por unas 45 filas de escamas de ganoína en forma de diamante, y la línea lateral se extendía hasta la aleta caudal, a diferencia de la mayoría de los peces actuales.

B. manselii presentaba un cuerpo robusto, 62 centímetros de longitud y una aleta caudal con 28 radios principales, rasgos únicos entre peces jurásicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

B. manselii pertenecía a los Halecomorphi, grupo especialmente diverso en Europa Central durante el Jurásico Superior. Hoy, este linaje cuenta con solo dos especies vivas, conocidas como “fósiles vivientes”: la amia ocelada (Amia ocellicauda) y la amia rojiza (Amia calva), ambas presentes en Norteamérica.

El estudio de la Colección Etches, con 212 especímenes de peces, permitió contextualizar la fauna jurásica. Los teleósteos, antecesores de la mayoría de los peces óseos modernos, constituían el 72% de la fauna, mientras que los Halecomorphi representaban cerca del 11%. Esta proporción indica una diversidad mucho mayor de peces en el pasado, en contraste con la actualidad, donde la mayoría de los linajes jurásicos, como los ofiopsiformes, picnodontiformes y teleosteomorfos, desaparecieron.

El Dr. Ebert, en el comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios, reflexionó sobre esta transformación: “No solo los ofiopsiformes eran diversos, sino también los amiiformes, picnodontiformes, ginglymodi, teleosteomorfos y teleósteos. Todos se diversificaron en varios nichos ecológicos. Ahora, la diversidad de peces óseos se limita principalmente a los teleósteos, que ya no tienen la uniformidad del Jurásico, y muchos de los grupos jurásicos están extintos”.

La descripción detallada de B. manselii constituye un paso crucial para el estudio de la evolución de los Halecomorphi y amplía el conocimiento sobre la anatomía y clasificación de este grupo, proporcionando nuevas perspectivas sobre la historia evolutiva de los peces en la era jurásica.