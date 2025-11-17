Ciencia

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?

Nuevos hallazgos astronómicos muestran que el planeta no viaja solo y comparte su espacio en el sistema solar con otros cuerpos celestes que, debido a la gravedad, pueden quedar atrapados temporalmente

Guardar
La Luna es el principal
La Luna es el principal satélite natural de la Tierra, pero recientes observaciones revelaron que el planeta está rodeado por varios cuerpos celestes que enriquecen su entorno orbital (Freepik)

La imagen tradicional de la Tierra acompañada únicamente por su Luna fue enriquecida por recientes hallazgos astronómicos. Aunque esta continúa siendo el único satélite natural permanente del planeta, la Tierra se encuentra rodeada por una multitud de objetos que, en ocasiones, comparten su trayecto alrededor del Sol o quedan atrapados de manera temporal por su gravedad.

Esta compañía celeste, formada por cuasi-lunas y mini-lunas, complica la respuesta a una pregunta aparentemente simple planteada por National Geographic: “¿Cuántas lunas tiene realmente la Tierra?”.

Para entender este fenómeno, es esencial distinguir entre los distintos tipos de cuerpos en órbita. La Luna, claramente visible y protagonista de las noches terrestres, permanece como el único satélite natural permanente.

No obstante, existen las cuasi-lunas, que no orbitan la Tierra directamente, sino que comparten su órbita solar. Por su trayectoria, parecen rodear el planeta, aunque siguen su propio recorrido alrededor del Sol. Además, las mini-lunas son pequeños asteroides que la gravedad terrestre captura de forma temporal: orbitan el planeta durante breves periodos hasta que escapan de su atracción.

El entorno de la Tierra
El entorno de la Tierra está habitado por pequeños objetos que, aunque no permanentes, comparten trayecto y dinámica con nuestro planeta en el sistema solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuasi-lunas: número y características

Hasta el momento, se identificaron al menos siete cuasi-lunas, aunque los astrónomos consideran probable la existencia de más, aún no detectadas. El descubrimiento más reciente, denominado PN7, fue registrado por el Observatorio Pan-STARRS en Hawái a finales de agosto.

Este objeto, de tamaño comparable a un edificio, acompaña a la Tierra desde mediados de los 60 y se prevé que abandonará su configuración actual en 2083. Estas cuasi-lunas presentan tamaños variables: desde nueve metros hasta 300 metros de diámetro y su presencia resulta tan efímera como impredecible.

Kamoʻoalewa, identificada en 2016, permaneció como cuasi-luna durante cerca de un siglo y probablemente mantendrá ese estatus por otros 300 años. Ben Sharkey, astrónomo de la Universidad de Maryland, destacó que estos hallazgos obligan a replantear la visión tradicional de un sistema solar estático y ordenado.

Estos asteroides mantienen trayectorias paralelas
Estos asteroides mantienen trayectorias paralelas a la órbita terrestre, desafiando las nociones tradicionales sobre los cuerpos que pueden acompañar a un planeta (Europa Press)

Mini-lunas: detección y estimaciones

La detección de las mini-lunas es aún más compleja debido a su menor tamaño. Se registraron únicamente cuatro hasta hoy; la más reciente, de tamaño similar a un micro escolar, fue capturada por unos meses antes de escapar.

Según Grigori Fedorets, de la Universidad de Turku, la mayoría de estas mini-lunas son pequeñas como rocas, lo que dificulta su observación.

Aunque actualmente no hay ninguna identificada orbitando la Tierra, análisis recientes sugieren que en cualquier momento podría haber al menos una de varios metros de diámetro e incluso hasta seis acompañando temporalmente al planeta.

Debate científico y clasificación

La clasificación de estos objetos generó un debate abierto en la comunidad científica. No se definieron criterios oficiales para determinar qué debe considerarse “luna” de la Tierra. Algunos, como Sharkey, se preguntan si una nube de polvo constituiría una sola luna o cientos de miles, dada la cantidad de partículas.

Se trata de pequeños asteroides
Se trata de pequeños asteroides capturados temporalmente por la gravedad de la Tierra, permaneciendo en órbita durante semanas o meses antes de continuar su viaje espacial (NASA/JPL-Caltech)

Esta incertidumbre se extiende incluso a cuerpos como Kamoʻoalewa, apenas del tamaño de una noria. La ausencia de reglas claras para identificar estos acompañantes temporales pone de manifiesto la dificultad de establecer límites nítidos entre satélites, cuasi-lunas y mini-lunas.

Origen y estudio de los acompañantes temporales

El origen de estos objetos permanece en investigación. Una de las hipótesis principales sostiene que algunos serían asteroides cercanos a la Tierra, desplazados desde el cinturón principal entre Marte y Júpiter por influencia gravitatoria.

Otra posibilidad es que ciertos cuerpos sean fragmentos desprendidos de la Luna tras impactos. Análisis de Kamoʻoalewa mostraron características similares a las rocas lunares, lo que sugiere posible origen lunar; incluso, la mini-luna más reciente apunta en esta dirección. También se baraja la teoría de que se trate de restos de una antigua población de asteroides cercana a la Tierra.

Según Sharkey, no hay razón para descartar explicaciones múltiples, ya que estos acompañantes pueden tener orígenes diversos.

Las investigaciones apuntan a que
Las investigaciones apuntan a que estos objetos pueden tener múltiples procedencias, desde asteroides desviados hasta fragmentos desprendidos de la propia Luna, lo que abre nuevas líneas de análisis para la ciencia planetaria (NASA GODDARD/ERNIE WRIGHT)

Tecnología y futuro de la detección

El progreso tecnológico resultó clave para detectar estos pequeños cuerpos. Telescopios como Pan-STARRS identificaron objetos tan reducidos como PN7, y el próximo Observatorio Vera C. Rubin ampliará el catálogo de cuasi-lunas y mini-lunas.

Fedorets señaló que el estudio de estos objetos reaviva el interés por la mecánica celeste, disciplina que en el pasado transformó la percepción humana del universo. Aunque el hallazgo de mini-lunas no representa una revolución copernicana, demuestra que el cosmos permanece en constante cambio, con la gravedad reconfigurando el entorno cercano a la Tierra de manera continua.

A pesar de la presencia de estos visitantes efímeros, la posibilidad de que la Tierra capture una luna permanente es extremadamente remota. Fedorets sostiene que solo un encuentro cercano con un cuerpo de tamaño planetario podría cambiar este escenario, algo ya imposible en la historia actual del sistema solar.

Así, la Tierra sigue siendo el único planeta del sistema solar con un único satélite natural permanente, aunque su espacio inmediato esté poblado por una multitud de acompañantes transitorios. Cada uno de estos cuerpos, según la visión recogida por National Geographic, aporta una compañía que suaviza la soledad cósmica del planeta y recuerda que, aunque la Tierra solo disponga de una luna oficial, nunca viaja completamente sola por el espacio.

Temas Relacionados

TierraLunaCuasi-lunasMini-lunasKamoʻoalewaObservatorio Pan-STARRSÓrbitaEspacioPlanetaAsteroidesTecnologíaSatélitesSistema SolarSolNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuáles son las acciones individuales que más contaminan: el sorprendente efecto ambiental de tener un perro

Un estudio realizado en EE.UU. afirmó que la invisibilidad de las emisiones dificulta que la sociedad reconozca el verdadero efecto de ciertas decisiones y resta atención a otras de mayor efecto en el cambio climático

Cuáles son las acciones individuales

Un medicamento clásico para la presión arterial podría frenar el avance de tumores cerebrales agresivos

Investigadores de la Universidad de Pensilvania hallaron que la acción de la hidralazina podría mejorar las alternativas para pacientes sin respuesta a terapias convencionales. El estudio fue publicado en la revista Science

Un medicamento clásico para la

Drones en el mar: la tecnología abre nuevas perspectivas para el estudio de orcas, delfines y ballenas en libertad

Desde la medición de cuerpos gigantescos hasta la identificación individual, los dispositivos no tripulados brindan a los científicos una mirada inédita, eficiente y segura sobre la vida acuática. Las claves de una técnica que facilita hallazgos en salud, según Smithsonian Magazine

Drones en el mar: la

Anticuerpos de camellos y alpacas podrían abrir nuevas vías de tratamiento ante el Alzheimer, según un estudio

Un reciente hallazgo advirtió el potencial de estas proteínas, capaces de sortear obstáculos biológicos del sistema nervioso, en el desarrollo de terapias que enfrenten a diversas enfermedades neurodegenerativas por su capacidad para atravesar barreras cerebrales

Anticuerpos de camellos y alpacas

Pingüinos en peligro: cuál es la zona costera que perdió el 80% de sus ejemplares

Investigadores del Reino Unido advierten que la población de esa especie disminuyó drásticamente en una región del hemisferio sur en las últimas tres décadas. Cuáles son los motivos

Pingüinos en peligro: cuál es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caída de árboles, casas destruidas

Caída de árboles, casas destruidas y barcos dados vuelta: lo que dejaron las fuertes ráfagas de viento en Chubut

Dólar: cotización de cierre hoy 17 de noviembre en Colombia

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 17 de noviembre de EUR a COP

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La vida del tiktoker inglés en Sarita Colonia: de turista en Perú a detenido por cocaína entre internos extranjeros y condenados por delitos graves

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu y Putin tratan la

Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

El Gobierno británico retirará prestaciones y fomentará la expulsión de solicitantes de asilo

Jordania reactivó el servicio militar obligatorio tras más de tres décadas

El príncipe heredero de Arabia Saudita inicia una visita clave a Estados Unidos tras siete años de aislamiento diplomático

Netanyahu convoca a su gabinete para abordar la "grave situación" en Cisjordania tras los ataques de colonos

ENTRETENIMIENTO

Reese Witherspoon, entre resiliencia y

Reese Witherspoon, entre resiliencia y autenticidad: “Siempre seré esa persona que empuja los límites”

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

‘Moana’: Disney libera el primer adelanto del live-action

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”