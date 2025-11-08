Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

La enfermedad renal crónica afecta a más de uno de cada siete adultos en América Latina y el Caribe, según un estudio de The Lancet/Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

La enfermedad renal crónica afecta la capacidad de los riñones para limpiar la sangre y eliminar desechos del cuerpo.

En América Latina y el Caribe, esa afección ya golpea a más de uno de cada siete adultos, según un nuevo estudio publicado en la revista especializada The Lancet. Los datos muestran que la región está entre las más afectadas del mundo.

Países como Haití, Panamá, México y Costa Rica encabezan las cifras globales, y la mortalidad por problemas renales supera récords en Nicaragua.

Colombia, Perú y Argentina presentan cifras intermedias dentro de la región. Su prevalencia y mortalidad se ubican por debajo de los países con los mayores valores reportados, pero por encima de naciones latinoamericanas con menores tasas, como Chile o Uruguay.

Países como Haití, Panamá, México y Costa Rica lideran las tasas globales de enfermedad renal crónica y mortalidad en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posición intermedia igualmente exige atención, ya que la enfermedad renal crónica sigue en aumento y representa un desafío importante para los sistemas de salud de Colombia, Perú y Argentina.

Los resultados surgen a partir de un trabajo realizado por un equipo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) y NYU Langone Health de los Estados Unidos y la Universidad de Glasgow, en Escocia, Reino Unido. Analizaron datos de 204 países y territorios.

Qué es la enfermedad renal crónica

Colombia, Perú y Argentina presentan cifras intermedias de prevalencia y mortalidad por enfermedad renal crónica, pero el problema sigue en aumento. (Freepik)

La enfermedad renal crónica es una condición en la que los riñones dejan de funcionar adecuadamente y no filtran los desechos de la sangre como deberían. Con el tiempo, esto puede provocar problemas graves en todo el cuerpo.

En las primeras etapas, el trastorno casi no da síntomas, pero después puede causar cansancio, hinchazón en los pies o las manos, orina espumosa o con sangre y falta de apetito. A veces, las personas también sufren presión alta y calambres musculares.

El diagnóstico se realiza con un análisis de sangre donde se mide la creatinina, una sustancia que indica si los riñones están trabajando bien. También se hace un análisis de orina para buscar proteínas y otros cambios que muestran daño renal.

Cómo y por qué se hizo el nuevo estudio

El estudio internacional analizó datos de 204 países y reveló que América Latina tiene una de las prevalencias ajustadas por edad más altas del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores buscaron conocer cuántas personas viven con enfermedad renal crónica en cada país y cómo ha cambiado la situación en las últimas décadas. Su objetivo fue generar datos precisos para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a nivel mundial.

Analizaron información médica y estadística de 204 países y territorios recolectada entre 1990 y 2023. Usaron bases de datos, registros nacionales e informes sanitarios confiables para comparar y calcular las cifras.

Aplicaron métodos científicos para ajustar las diferencias de edad y género en la población. Así lograron estimaciones precisas sobre cuántas personas tienen la enfermedad renal crónica y cuántas murieron por esta causa.

La investigadora y coautora del estudio Lauryn Stafford, del IHME en los Estados Unidos, habló con Infobae sobre la situación actual de la enfermedad renal crónica en América Latina/IHME

Una de las coautoras del trabajo Lauryn Stafford, investigadora de IHME, fue entrevistada en exclusiva por Infobae. Advirtió: “La situación actual de la enfermedad renal crónica en América Latina y el Caribe es preocupante, especialmente por el aumento significativo de la carga de esta enfermedad en las últimas décadas”.

La región tuvo una de las prevalencias ajustadas por edad más altas del mundo en 2023, con un 15,4% entre adultos de 20 años o más.

“Aunque la prevalencia ajustada creció poco desde 1990 (1,2% de incremento), la tasa bruta aumentó un 26,3% al alcanzar un 15,5% en 2023, debido principalmente al envejecimiento de la población”, detalló la científica.

La tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica aumentó un 30,4% desde 1990, impulsada por diabetes, hipertensión y falta de acceso a tratamientos. (Freepik)

Además, la tasa de mortalidad ajustada aumentó un 30,4% desde 1990. “Esto indica que la enfermedad es cada vez más mortal, probablemente por el aumento de otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y por la falta de acceso a servicios como diálisis o trasplante de riñón”.

También preocupa el avance de una variante más agresiva, llamada enfermedad renal crónica de origen desconocido. Afecta más a personas jóvenes de comunidades agrícolas de América Central. “Podría estar contribuyendo a esos patrones prevalentes de mortalidad en algunas zonas de la región”, señaló.

Factores de riesgo y causas en América Latina

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica (Freepik)

La diabetes, la obesidad y la hipertensión son los principales factores de riesgo que impulsan la carga de enfermedad renal crónica en América Latina.

“Todos los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica pueden disminuirse mediante más actividad física y una alimentación saludable”, resaltó Stafford.

En el caso de la enfermedad renal crónica de causa desconocida, la evidencia apunta a posibles vínculos con el estrés térmico, infecciones y exposición a toxinas.

Para la experta, otro factor es el cambio climático inducido por actividades humanas. El aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos, asociados al cambio climático, pueden empeorar el funcionamiento de los riñones y aumentar los casos de daño renal.

El cambio climático agrava los casos de enfermedad renal crónica al aumentar el estrés térmico y la exposición a condiciones extremas/Archivo Agencia Andina

“Abordar el cambio climático también puede ayudar a mitigar la carga de la enfermedad al reducir la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos y las temperaturas globales, que se han relacionado con una disminución acelerada de la función renal”, enfatizó la investigadora.

Sugirió que deben desarrollar e implementar guías nacionales para detectar la enfermedad, realizar pruebas regulares de albúmina en personas en riesgo, y así se podría prevenir mejor las complicaciones renales y cardiovasculares.

Normalmente, los riñones sanos no dejan pasar proteínas a la orina, pero cuando están dañados, la albúmina puede filtrarse y aparecer en cantidades anormales. La albuminuria es una señal temprana de daño renal.

La enfermedad renal crónica se detecta con análisis de sangre y orina que revelan daño en los riñones. (Freepik)

Otra prueba es la de creatinina, un desecho que se produce en los músculos y se elimina por la orina. Al medir la creatinina en la sangre, los médicos pueden saber si los riñones están filtrando correctamente.

La visión y las advertencias de los expertos

Al ser consultado por Infobae, el médico Guillermo Rosa Diez, ex presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología y coordinador del Registro Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, comentó: “Es interesante que se haya publicado el estudio en The Lancet sobre una enfermedad que aún no es muy conocida por la población".

Se habla de problemas en los riñones en general, “pero aún no se desarrolló la percepción del riesgo que implica para la salud humana”, subrayó.

La pobreza en América Latina dificulta el acceso a diagnósticos y tratamientos para la enfermedad renal crónica (Archivo Reuters)

De acuerdo con Rosa Diez, los altos niveles de pobreza en América Latina también influyen. “Las personas tienen dificultades para controlar la presión arterial alta y la diabetes, que a su vez influyen en el aumento del riesgo de tener la enfermedad renal”.

Los datos del nuevo estudio también demuestran que la enfermedad afecta a más personas y causa más muertes en países en desarrollo que en los desarrollados.

“Las dificultades para acceder a diagnóstico temprano, diálisis y trasplantes agravan el impacto en las poblaciones más vulnerables”, dijo el médico.

En la región de América Latina, hay limitaciones en el acceso a diálisis, un tratamiento vital para personas con enfermedad renal crónica avanzada que reemplaza la función de los riñones dañados/Archivo REUTERS/Santiago Arcos

En Estados Unidos y Europa Occidental, la prevalencia es menor y los tratamientos avanzados están más disponibles, pero persisten problemas de subdiagnóstico y una carga creciente por el envejecimiento poblacional.

“Realmente la situación de América Latina y el Caribe es muy dura. Los pacientes son diagnosticados en estadíos avanzados y hay pocas unidades para acceder a diálisis y trasplantes”, dijo a Infobae el médico Luis Cámera, quien fue coautor del estudio desde la Argentina. Actualmente es también secretario de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina.