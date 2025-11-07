Ciencia

Científicos descubren una esponja carnívora en las profundidades de la Antártida

Expertos internacionales identificaron una nueva especie depredadora apodada “bola de la muerte” durante expediciones en aguas antárticas, revelando comportamientos únicos y ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad extrema en el fondo oceánico

Guardar
Nueva esponja carnívora conocida como
Nueva esponja carnívora conocida como esponja bola de la muerte, hallada a 3601 metros de profundidad al este de la isla Montagu (Crédito: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute)

Durante el 2025, dos expediciones científicas en aguas que rodean la Antártida sacaron a la luz hallazgos excepcionales: la confirmación de al menos 30 especies de aguas profundas nunca antes documentadas. Estas exploraciones, catalogadas entre las más completas y ambiciosas realizadas en la región, se llevaron a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Nippon de Japón y el Instituto Oceánico Schmidt. El programa, bautizado como Censo Oceánico de Nekton, se propuso investigar algunos de los rincones más remotos e inexplorados del planeta, sirviéndose para ello de tecnología avanzada y una red internacional de científicos.

Entre los resultados más llamativos figura la identificación de la esponja carnívora apodada “bola de la muerte”, cuyos detalles anatómicos y de comportamiento asombran a la comunidad científica. En paralelo, el equipo científico logró observar especies poco conocidas y reportar la primera aparición confirmada de un calamar colosal en estado juvenil, además de registrar nuevas estrellas de mar, crustáceos y moluscos adaptados a ambientes extremos.

Una esponja letal en las profundidades antárticas

El mayor protagonista de este ciclo de descubrimientos es, sin duda, la llamada “esponja bola de la muerte” (Chondrocladia sp. nov.). A diferencia de la alimentación pasiva de la mayoría de las esponjas, que filtran agua para retener nutrientes, esta especie se destaca por su comportamiento depredador. Su cuerpo esférico presenta una superficie cubierta de diminutos ganchos, una adaptación diseñada para capturar y retener presas, convirtiéndola en un depredador activo en un entorno donde la mayoría de las especies marinas adoptan estrategias más conservadoras.

Según la Fundación Nippon, responsable del descubrimiento y nombramiento de la especie, esta singular esponja fue catalogada gracias a la comparación exhaustiva de especímenes en el Taller de Descubrimiento de Especies del Océano Austral. La identificación de este organismo deja en claro la diversidad de nichos ecológicos que pueden encontrarse en el fondo marino antártico y plantea interrogantes sobre los procesos evolutivos que dan lugar a estas formas de vida tan especializadas.

“Gusanos zombis” y otros invertebrados extraordinarios

Una nueva especie de gusano
Una nueva especie de gusano escamoso iridiscente (The Nippon Foundation Nekton-Ocean Census / Schmidt Ocean Institute © 2025)

Junto con la esponja depredadora, las expediciones documentaron la presencia de especies conocidas popularmente como “gusanos zombis” (Osedax), célebres por su modo de vida único. Estos annélidos se diferencian radicalmente de la mayoría de los gusanos marinos porque carecen de boca e intestino. Dependen, en cambio, de bacterias simbióticas capaces de descomponer las grasas presentes en huesos de ballenas y otros grandes vertebrados caídos al fondo oceánico. Aunque los “gusanos zombis” no son completamente nuevos para la ciencia, las características observadas en los ejemplares recogidos subrayan que aún existen grandes vacíos de información por cubrir respecto a su biología y rol ecológico.

La lista de sorpresas incluye también a los “gusanos escamosos” acorazados e iridiscentes (Eulagisca sp. nov.), que demuestran una capacidad de adaptación notable a las condiciones extremas de presión y temperatura de los fondos oceánicos cercanos a la Antártida. Estos gusanos presentan estructuras corporales robustas, que ofrecen una resistencia extra en ambientes volcánicos o afectados por fuentes hidrotermales.

Ampliación del catálogo antártico: estrellas de mar, crustáceos y moluscos extremos

El inventario de nuevas especies no termina ahí. Se identificaron también estrellas de mar de familias como Brisingidae, Benthopectinidae y Paxillosidae, junto a crustáceos inusuales, incluyendo isópodos y anfípodos cuyos rasgos morfológicos sugieren la posibilidad de incorporar una nueva familia al registro científico. Por otra parte, los gasterópodos y bivalvos recolectados destacan por su adaptación a hábitats volcánicos e hidrotermales, condiciones en las que pocas criaturas pueden sobrevivir. Los expertos siguen analizando otras formas recabadas, como corales negros y un probable género inédito de plumas de mar.

Innovación en métodos y rapidez en la identificación

Los expertos identificaron también estrellas
Los expertos identificaron también estrellas de mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más notables de esta gesta científica fue la rapidez con la que se logró catalogar y confirmar las especies encontradas. Todo el proceso, desde la recolección hasta la publicación de los nombres y descripciones preliminares, se realizó en apenas tres meses tras la conclusión del viaje. Esto fue posible gracias al novedoso modelo de análisis que promueve la Fundación Nippon, el cual comprime el tradicionalmente lento trabajo taxonómico—muchas veces limitado por falta de fondos y recursos—en talleres colaborativos que reúnen a expertos de diversas partes del mundo en un único espacio-taller, como el implementado en la Universidad de Magallanes, Chile.

Instrumentos de alta tecnología, como vehículos operados remotamente (ROV) y sistemas avanzados de mapeo del fondo marino, permitieron obtener imágenes y muestras directas de áreas nunca antes visitadas por el ser humano. Así, la iniciativa se presenta como un ejemplo paradigmático de lo que puede lograr la colaboración internacional potenciada por la tecnología.

Declaraciones y balance de los equipos científicos

La relevancia de estos hallazgos fue señalada por los líderes del proyecto. La Dra. Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Instituto Oceánico Schmidt, destacó mediante un comunicado el impacto de las nuevas herramientas para la exploración marina: “Las herramientas avanzadas —desde el mapeo preciso del fondo marino hasta las imágenes de alta definición obtenidas con ROV— nos permiten explorar y recopilar datos de lugares nunca antes vistos por el ser humano”, explicó la directora. Virmani añadió sobre la cooperación científica internacional: “El objetivo que compartimos con Ocean Census de acelerar los descubrimientos ha dado como resultado el primer avistamiento confirmado de un calamar colosal juvenil y nuevas especies, y ejemplifica lo que se vuelve posible cuando la tecnología, el tiempo de navegación y una red científica global trabajan en conjunto.”

Por su parte, la Dra. Michelle Taylor, jefa de Ciencia del Censo Oceánico de la Fundación Nippon-Nekton, remarcó los alcances futuros que se abren a partir del trabajo realizado: “El Océano Austral sigue estando profundamente submuestreado. Hasta la fecha, solo hemos evaluado menos del 30% de las muestras recolectadas en esta expedición, por lo que la confirmación de 30 nuevas especies ya demuestra cuánta biodiversidad aún no está documentada. Taylor también resaltó la importancia de la metodología empleada: “Al combinar expediciones con talleres de descubrimiento de especies, comprimimos un proceso que a menudo lleva más de una década en una vía más rápida, manteniendo el rigor científico gracias a la participación de expertos mundiales.”

Un mapa en expansión: islas Sandwich del Sur, mar de Bellingshausen y el calamar colosal

Las exploraciones principales se dirigieron a dos zonas inexploradas: las fumarolas volcánicas hidrotermales cerca de las islas Sandwich del Sur y una porción del mar de Bellingshausen expuesta recientemente tras el desprendimiento de un gigantesco iceberg. Entre los eventos destacados figura el primer avistamiento oficial de un calamar colosal juvenil, ejemplificando la magnitud del conocimiento pendiente en los abismos australes.

Temas Relacionados

AntártidaCienciaJapónHallazgoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué son los nanocuerpos de camellos, que podrían ayudar en el tratamiento de Alzheimer

Una revisión realizada por investigadores de Francia explora el papel de las estructuras diminutas presentes en camélidos. Cómo podrían influir en el desarrollo de enfoques innovadores para trastornos de salud mental

Qué son los nanocuerpos de

Dos sombras sobre Júpiter: el raro doble eclipse que fascinó a los astrónomos

El raro evento astronómico permitió observar dos manchas oscuras sobre la superficie joviana, resultado de la alineación precisa de Ío y Europa, lo que despertó interés y debate en redes sociales y círculos científicos

Dos sombras sobre Júpiter: el

Así logran los pájaros carpinteros golpear la madera sin dañarse

Científicos descubren cómo estas aves sincronizan músculos y respiración para soportar impactos extremos, revelando una adaptación fisiológica única que les permite taladrar madera sin sufrir daños internos ni perder eficiencia

Así logran los pájaros carpinteros

Revolución en la robótica: crean un músculo artificial que levanta 4.000 veces su peso

El nuevo material, desarrollado en Corea del Sur tras una década de investigación, combina polímeros y micropartículas magnéticas para imitar —y superar— la fuerza y flexibilidad del músculo humano

Revolución en la robótica: crean

El primer rostro de la humanidad: hallan en Turquía una escultura de 12.000 años que revela cómo se veían nuestros ancestros

El hallazgo en el sitio arqueológico de Karahantepe, reveló una escultura tallada con rasgos humanos definidos

El primer rostro de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento del salario mínimo de

Aumento del salario mínimo de 2026 no caería bien a este tipo de trabajadores y tampoco a quienes buscan subsidios de vivienda

250 mil becas para docentes con certificación para la Carrera Pública Magisterial: LINK de postulación

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Maestro de karate de 75 años supera compleja cirugía cardíaca y retoma su labor como instructor

Colombia brilla en las nominaciones para los Grammy anglo 2026: Paola Jara, Feid, Karol G, Andrés Cepeda , J Balvin entre el talento nacional destacado

INFOBAE AMÉRICA
Rusia y Ucrania pactaron un

Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” para reparar una línea eléctrica en la central nuclear de Zaporizhzhia

Qué son los nanocuerpos de camellos, que podrían ayudar en el tratamiento de Alzheimer

(Pre) El Villarreal quiere lamer sus heridas en el fortín del RCD Espanyol

Las exportaciones chinas bajaron un 1,1% en octubre, la primera caída interanual desde 2024

Telefónica Alemania nombra al español Santiago Argelich Hesse nuevo CEO en sustitución de Markus Haas

ENTRETENIMIENTO

La lista completa de nominados

La lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026: “Golden”, “APT” y “DtMF” se disputan la Canción del Año

Jonathan Bailey celebra su distinción como Hombre Más Sexy del Mundo con un guiño a la diversidad: “Nada es más sexy que el progreso”

Así luce hoy en día Rachel Weisz a más de 20 años de La momia

Bon Jovi se reinventa: su gira 2026 seguirá el modelo de Metallica y ofrecerá experiencias únicas en cada ciudad

Kanye West se disculpa públicamente por comentarios antisemitas junto al rabino Yoshiyahu Yosef Pinto