Quién es el depredador del océano que infunde terror en los grandes tiburones blancos

Orcas matando a crías de tiburones blancos

La manada de Moctezuma se hizo conocida entre los científicos que estudian el Golfo de California, en América del Norte.

Consiste en un grupo de orcas que caza tiburones blancos jóvenes con un método único que sorprendió a los expertos.

Ahora, las imágenes y los registros de ese comportamiento fueron detallados en un estudio que se publicó en la revista Frontiers in Marine Science. Demuestra cómo esas orcas trabajan juntas para atacar.

El grupo de animales recibió el nombre de manada de Moctezuma por un macho que ya se había identificado con ese nombre.

Los científicos sospechan que el calentamiento global desplaza zonas de cría de tiburones blancos al Golfo de California, y eso facilita que la manada de Moctezuma los cace con técnicas especializadas.

Nuevos hábitos de caza

Crédito: Naturaliste Charters

Las orcas se han especializado en buscar tiburones en lugares donde antes no se veían tanto. Los investigadores, basados en registros, consideran que las temperaturas más cálidas de las aguas cambiaron las zonas donde crecen los tiburones.

Esta manada no solo caza tiburones blancos. También se ha observado que cazan tiburones ballena, tiburones toro y rayas.

Durante rutinas de monitoreo, Erick Higuera Rivas, director de proyecto en Conexiones Terramar y Pelagic Life, fue testigo de algo pocas veces visto.

Crédito; Kelsey Williamson

Las orcas se acercaron a tiburones blancos jóvenes que carecían de experiencia. Junto a otros científicos, Higuera Rivas documentó dos eventos distintos.

En agosto de 2020, cinco orcas fueron vistas persiguiendo un tiburón blanco juvenil. Lo empujaron hacia la superficie y, coordinadas, lo voltearon boca arriba.

El grupo desapareció bajo el agua y volvió con el hígado del tiburón en la boca. Minutos después, repitieron la misma estrategia con otro tiburón joven.

En agosto de 2022, una escena similar se repitió. Cinco orcas acorralaron a un joven tiburón blanco, que sangraba por las branquias tras el ataque. El hígado quedó expuesto y fue devorado por el grupo.

Este comportamiento revela que la manada ha perfeccionado una técnica muy especializada, según los investigadores.

Una técnica letal

Una orca lleva un tiburón blanco sometido sobre su cabeza (Marco Villegas)

El truco de la caza está en voltear al tiburón. Cuando pasa esto, el tiburón entra en un estado llamado “inmovilidad tónica”, donde no puede defenderse.

Según Higuera Rivas, esto hace que el tiburón quede vulnerable y las orcas aprovechan para alimentarse de su hígado, rico en energía, y de otros órganos.

La orca líder, Moctezuma, y los otros miembros del grupo practicaron mucho este tipo de captura.

Los expertos piensan que estos métodos se van enseñando de generación en generación.

Luego la orca ataca a un tiburón en el vientre. Foto de Marco Villegas

Además, Francesca Pancaldi, del Instituto Politécnico Nacional de México, afirmó que recopilar más información sobre estos hábitos es clave para cuidar a estos animales y su ambiente.

El especialista Salvador Jorgensen, de la Universidad del Estado de California, dijo que es la primera vez que ven varios ataques sobre tiburones blancos jóvenes en poco tiempo.

Comentó también que los tiburones adultos escapan cuando detectan orcas cerca, pero los juveniles son presa fácil ya que no han aprendido a huir.

La orca nada junto al tiburón gravemente herido que capturó/Marco Villegas.

Los científicos piensan que los cambios en el clima han llevado a más tiburones jóvenes al Golfo de California. Las orcas aprovechan esta oportunidad para perfeccionar sus tácticas.

Por eso, quieren hacer más estudios en el futuro. Hasta ahora, solo han visto a esta manada alimentarse de tiburones y rayas.

El grupo de investigación espera realizar un estudio más grande sobre la dieta de esas orcas. Esto ayudará a entender si realmente cazan tiburones blancos de manera habitual o si solo lo hacen cuando aparecen los jóvenes.