Ciencia

Quién es el depredador del océano que infunde terror en los grandes tiburones blancos

Investigadores de México y Estados Unidos observaron cómo estos animales del Golfo de California utilizan estrategias sofisticadas al devorar. Qué relación hay con el calentamiento global

Guardar
Orcas matando a crías de tiburones blancos

La manada de Moctezuma se hizo conocida entre los científicos que estudian el Golfo de California, en América del Norte.

Consiste en un grupo de orcas que caza tiburones blancos jóvenes con un método único que sorprendió a los expertos.

Ahora, las imágenes y los registros de ese comportamiento fueron detallados en un estudio que se publicó en la revista Frontiers in Marine Science. Demuestra cómo esas orcas trabajan juntas para atacar.

El grupo de animales recibió el nombre de manada de Moctezuma por un macho que ya se había identificado con ese nombre.

Los científicos sospechan que el calentamiento global desplaza zonas de cría de tiburones blancos al Golfo de California, y eso facilita que la manada de Moctezuma los cace con técnicas especializadas.

Nuevos hábitos de caza

Crédito: Naturaliste Charters
Crédito: Naturaliste Charters

Las orcas se han especializado en buscar tiburones en lugares donde antes no se veían tanto. Los investigadores, basados en registros, consideran que las temperaturas más cálidas de las aguas cambiaron las zonas donde crecen los tiburones.

Esta manada no solo caza tiburones blancos. También se ha observado que cazan tiburones ballena, tiburones toro y rayas.

Durante rutinas de monitoreo, Erick Higuera Rivas, director de proyecto en Conexiones Terramar y Pelagic Life, fue testigo de algo pocas veces visto.

Crédito; Kelsey Williamson
Crédito; Kelsey Williamson

Las orcas se acercaron a tiburones blancos jóvenes que carecían de experiencia. Junto a otros científicos, Higuera Rivas documentó dos eventos distintos.

En agosto de 2020, cinco orcas fueron vistas persiguiendo un tiburón blanco juvenil. Lo empujaron hacia la superficie y, coordinadas, lo voltearon boca arriba.

El grupo desapareció bajo el agua y volvió con el hígado del tiburón en la boca. Minutos después, repitieron la misma estrategia con otro tiburón joven.

En agosto de 2022, una escena similar se repitió. Cinco orcas acorralaron a un joven tiburón blanco, que sangraba por las branquias tras el ataque. El hígado quedó expuesto y fue devorado por el grupo.

Este comportamiento revela que la manada ha perfeccionado una técnica muy especializada, según los investigadores.

Una técnica letal

Una orca lleva un tiburón
Una orca lleva un tiburón blanco sometido sobre su cabeza (Marco Villegas)

El truco de la caza está en voltear al tiburón. Cuando pasa esto, el tiburón entra en un estado llamado “inmovilidad tónica”, donde no puede defenderse.

Según Higuera Rivas, esto hace que el tiburón quede vulnerable y las orcas aprovechan para alimentarse de su hígado, rico en energía, y de otros órganos.

La orca líder, Moctezuma, y los otros miembros del grupo practicaron mucho este tipo de captura.

Los expertos piensan que estos métodos se van enseñando de generación en generación.

Luego la orca ataca a
Luego la orca ataca a un tiburón en el vientre. Foto de Marco Villegas

Además, Francesca Pancaldi, del Instituto Politécnico Nacional de México, afirmó que recopilar más información sobre estos hábitos es clave para cuidar a estos animales y su ambiente.

El especialista Salvador Jorgensen, de la Universidad del Estado de California, dijo que es la primera vez que ven varios ataques sobre tiburones blancos jóvenes en poco tiempo.

Comentó también que los tiburones adultos escapan cuando detectan orcas cerca, pero los juveniles son presa fácil ya que no han aprendido a huir.

La orca nada junto al
La orca nada junto al tiburón gravemente herido que capturó/Marco Villegas.

Los científicos piensan que los cambios en el clima han llevado a más tiburones jóvenes al Golfo de California. Las orcas aprovechan esta oportunidad para perfeccionar sus tácticas.

Por eso, quieren hacer más estudios en el futuro. Hasta ahora, solo han visto a esta manada alimentarse de tiburones y rayas.

El grupo de investigación espera realizar un estudio más grande sobre la dieta de esas orcas. Esto ayudará a entender si realmente cazan tiburones blancos de manera habitual o si solo lo hacen cuando aparecen los jóvenes.

Temas Relacionados

OrcasTiburonesTiburón blancoManada de MoctezumaComportamiento animalBiodiversidadCambio climáticoÚltimas noticiasCalentamiento global

Últimas Noticias

Científicos del CONICET crean un método low cost para eliminar arsénico y nitratos del agua

La innovación, basada en carbón vegetal tratado, podría mejorar el acceso al agua potable en comunidades vulnerables y promover la economía circular en todo el país

Científicos del CONICET crean un

El sorprendente ascenso de los bosques tropicales: árboles colonizan alturas récord en Centroamérica

Científicos de los Estados Unidos y México revelan que la frontera forestal se desplaza velozmente hacia alturas inéditas. Cuáles serían las razones, según un estudio publicado en Biogeosciences

El sorprendente ascenso de los

Cómo el control de la contaminación del aire protege la salud de los recién nacidos, según la ciencia

Una investigadora de Estados Unidos demostró que limitar la presencia de óxidos de nitrógeno en la atmósfera favorece el desarrollo de los bebés. Qué recomendó para América Latina al ser consultada por Infobae

Cómo el control de la

El cometa 3I/ATLAS cambió de color tras su paso por el Sol y sorprendió a los científicos

Los expertos plantean nuevos interrogantes sobre la composición y el origen del objeto interestelar

El cometa 3I/ATLAS cambió de

Alertan que la atmósfera permite mayor ingreso de luz solar y acelera el calentamiento global

Así lo plantearon científicos de Estados Unidos y Canadá que detectaron cambios en las nubes

Alertan que la atmósfera permite
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gran Rabino Sefardí de

El Gran Rabino Sefardí de Israel, David Yosef, visita Argentina

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 5 de noviembre 2025

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y entrenarán a miembros de comités de autodefensa en zonas en emergencia

Receta de perdices en escabeche, un plato tradicional, fácil de hacer y con mucho sabor

INFOBAE AMÉRICA
Ecologistas no espera avances en

Ecologistas no espera avances en la COP30 en financiación climática y mitigación, pero sí un mecanismo de transición

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca impulsarán la investigación y la formación en evolución humana

Rutte pide a la industria de defensa que asuma "cierto riesgo" y eleve la capacidad de producción

Rockstar justifica los últimos despidos alegando que los trabajadores filtraron información confidencial de la empresa

Sumar avisa a Junts que mantener su "fantasía de bloqueo absurdo" al Gobierno es una "estrategia suicida"

ENTRETENIMIENTO

“Había algo roto en mi

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson

La batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie continúa: un correo electrónico revela demanda millonaria contra la actriz

La razón por la que Millie Bobby Brown no quiere revelar el nombre de la bebé que adoptó

Khloé Kardashian reaccionó al polémico lanzamiento del tanga con vello falso de Kim: “Es demasiado para mí”