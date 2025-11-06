Ciencia

Los enigmas de Aguada Fénix, la ciudad que muestra cómo la civilización maya concebía el paso del tiempo

Es una estructura datada entre 1050 y 700 a.C. Por qué el equipo internacional de científicos que la encontró considera que el descubrimiento cuestiona ideas previas sobre el desarrollo de las primeras ciudades en Mesoamérica

Guardar
El descubrimiento de Aguada Fénix
El descubrimiento de Aguada Fénix en Tabasco revela la construcción maya más grande y antigua conocida hasta la fecha. (Takeshi Inomata)

En el estado de Tabasco, México, un grupo de arqueólogos descubrió la construcción maya más grande y más antigua conocida, Aguada Fénix, una plataforma que permaneció oculta bajo la tierra durante tres milenios.

Estaba bajo esa maraña selvática y consiste en una estructura de 1.400 metros de largo por 400 de ancho, que cambia lo que se creía sobre los orígenes de las ciudades en la civilización maya.

Indicios sobre como los mayas entendían el universo y el paso del tiempo

La ubicación de la plataforma
La ubicación de la plataforma de Aguada Fénix en el mapa de México. Tiene 1.400 metros de largo (Revista Science Advances)

El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, no solo se destaca por la magnitud del sitio sino también que se construyó antes de que existieran reyes o élites poderosas.

“El conjunto consiste en patrones de cruces anidadas, que probablemente formaron un cosmograma que representa visiones del mundo y conceptos calendáricos”, escribieron los científicos.

Es porque el diseño de Aguada Fénix presenta cruces dentro de otras cruces. Forman un esquema simbólico llamado cosmograma que refleja cómo los antiguos mayas entendían el universo y el paso del tiempo.

El hallazgo arqueológico demuestra que
El hallazgo arqueológico demuestra que los mayas construyeron monumentos antes de la aparición de reyes o élites poderosas. (Atasta Flores)

La investigación fue encabezada por Takeshi Inomata y Daniela Triadan, de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos.

También colaboraron Verónica Vázquez López, de University College de Londres, Reino Unido, Melina García Hernández y Atasta Flores, del Proyecto Arqueológico Usumacinta Medio, México, Claudia Alvarado, del Colegio de Morelos, México, Ashley Sharpe, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en Panamá.

Desde Japón, participaron científicos de la Universidad de Tokio, la Universidad de Ciencia de Okayama, la Universidad de Ibaraki, la Universidad de Yamagata y Universidad Ritsumeikan.

Quiénes fueron los mayas

La civilización maya fue una
La civilización maya fue una cultura prehispánica de Mesoamérica. Chichén Itzá fue uno de sus sitios, que fue ocupado entre los siglos VI y XI d.C., cuando ya existían ciudades-estado bien establecidas, jerarquías políticas y élites poderosas (Archivo EFE/Lorenzo Hernández)

Los mayas fueron una civilización fundamental de la antigua Mesoamérica, conocidos por su arquitectura, arte, escritura y profundos conocimientos astronómicos. Su influencia abarcó el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.

Durante mucho tiempo, la arqueología sostuvo que las primeras sociedades mayas eran igualitarias y pequeñas, y que solo hicieron grandes monumentos cuando surgieron reyes y élites. Esto abrió la duda sobre cómo y cuándo se lograron trabajos colectivos tan grandes.

Tras hallar la estructura Aguada Fénix en 2017, los científicos liderados por Takeshi Inomata se plantearon si la construcción de espacios monumentales requería siempre líderes autoritarios o podía alcanzarse mediante la cooperación comunitaria.

Exploraron cómo fue posible levantar una estructura tan grande en una sociedad donde no hay evidencia de élites o jerarquías fuertes, y analizaron el papel de la colaboración social en la creación de grandes obras.

Tecnología LiDAR y hallazgos bajo la selva

El diseño de Aguada Fénix
El diseño de Aguada Fénix incluye cruces anidadas que forman un cosmograma. Refleja la visión del universo de los antiguos mayas. (Revista Science Advances)

Para desenterrar el misterio, los científicos usaron tecnología LiDAR, que permite visualizar ruinas escondidas bajo la vegetación mediante escaneo láser desde el aire.

Con esa tecnología, identificaron una plataforma rectangular gigante de 1.400 metros de largo por 400 de ancho, oculta bajo la selva.

Además, mapearon una red de canales, terrazas y estructuras menores conectadas al núcleo principal. Estos hallazgos revelaron la magnitud y planificación del sitio Aguada Fénix.

Después, el equipo realizó excavaciones arqueológicas en el lugar. Permitieron descubrir detalles como la fosa en forma de cruz con ofrendas, objetos de barro, pigmentos y conchas, lo que ayudó a entender el uso ceremonial y simbólico del sitio.

La construcción de Aguada Fénix habría ocurrido entre aproximadamente 1050 y 700 antes de Cristo.

La tecnología LiDAR permitió identificar
La tecnología LiDAR permitió identificar la magnitud de Aguada Fénix y mapear canales, terrazas y estructuras menores bajo la selva. (Takeshi Inomata)

Esa cronología fue determinada a partir de análisis de radiocarbono y modelos estadísticos, lo que confirma que se trata de la estructura monumental más antigua conocida en la región maya.

Los científicos determinaron que la enorme plataforma pudo levantarse gracias a la cooperación de amplios grupos comunitarios, sin depender de jefes autoritarios ni élites tradicionales.

El trabajo colectivo se basó en la participación en rituales, la construcción de símbolos compartidos y el sentido de pertenencia de la comunidad.

En el sitio se encontró
En el sitio se encontró este adorno de jade que representa a una mujer dando a luz (Takeshi Inomata)

Según los científicos, no hay evidencia clara de desigualdad social ni de la presencia de líderes poderosos en ese momento.

“La construcción del cosmograma probablemente brindó un motivo para que muchas personas participaran sin fuerza coercitiva”, afirmaron.

Lo más probable es que el deseo de construir el cosmograma unió a la comunidad y motivó a muchas personas a colaborar sin imposiciones.

Habrían existido especialistas en calendario y cosmología en el lugar, que eran figuras respetadas por su conocimiento aunque no ejercían control autoritario.

Las excavaciones en Aguada Fénix
Las excavaciones en Aguada Fénix revelaron ofrendas, objetos de barro y pigmentos que evidencian el uso ceremonial del sitio. (Takeshi Inomata)

Según los investigadores, “probablemente no tenían poder coercitivo, pero su conocimiento esotérico pudo haberles dado respeto, al permitirles persuadir a muchas personas para participar en construcciones y rituales”.

Estos líderes comunitarios podrían haber sido una élite emergente, que constituyó un prototipo para los gobernantes mayas posteriores.

El sitio de Aguada Fénix tuvo una ocupación activa de aproximadamente 350 años y luego fue abandonado. El motivo será tema de futuras investigaciones.

Temas Relacionados

Aguada FénixArqueologíaTecnología LIDARMayasCivilización mayaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es el depredador del océano que infunde terror en los grandes tiburones blancos

Investigadores de México y Estados Unidos observaron cómo estos animales del Golfo de California utilizan estrategias sofisticadas al devorar. Qué relación hay con el calentamiento global

Quién es el depredador del

Científicos del CONICET crean un método low cost para eliminar arsénico y nitratos del agua

La innovación, basada en carbón vegetal tratado, podría mejorar el acceso al agua potable en comunidades vulnerables y promover la economía circular en todo el país

Científicos del CONICET crean un

El sorprendente ascenso de los bosques tropicales: árboles colonizan alturas récord en Centroamérica

Científicos de los Estados Unidos y México revelan que la frontera forestal se desplaza velozmente hacia alturas inéditas. Cuáles serían las razones, según un estudio publicado en Biogeosciences

El sorprendente ascenso de los

Cómo el control de la contaminación del aire protege la salud de los recién nacidos, según la ciencia

Una investigadora de Estados Unidos demostró que limitar la presencia de óxidos de nitrógeno en la atmósfera favorece el desarrollo de los bebés. Qué recomendó para América Latina al ser consultada por Infobae

Cómo el control de la

El cometa 3I/ATLAS cambió de color tras su paso por el Sol y sorprendió a los científicos

Los expertos plantean nuevos interrogantes sobre la composición y el origen del objeto interestelar

El cometa 3I/ATLAS cambió de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Gustavo de Suecia sigue

Carlos Gustavo de Suecia sigue perdiendo apoyo popular: el 42% de los suecos quiere que ceda el trono a la princesa Victoria

SBS prepara denuncia contra tiktoker Crhiss Vanger, acusado de estafar a 160 personas por más de un millón de soles

Gonzalo Bernardos, economista: “Los salarios en España son más bajos que en Alemania, pero las pensiones son superiores”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 6 de noviembre de EUR a COP

INFOBAE AMÉRICA
Francia reclama castigar a Shein

Francia reclama castigar a Shein desde la UE mientras Bruselas estudia medidas pero no contempla su veto

Ecuador en vilo: una nación en la encrucijada entre seguridad y soberanía

Hallan en Cataluña el caso más antiguo de dislexia documentado: un sacerdote del siglo IX con errores “inexplicables” en sus textos

Tinder quiere usar las fotos del carrete del móvil para ayudar a su IA a conocer a los usuarios

Videos de peleas de estudiantes: una fiesta y las agresiones en una escuela movilizan a la Policía de Uruguay

ENTRETENIMIENTO

Rosalía niega ataque a Bad

Rosalía niega ataque a Bad Bunny y lamenta la controversia por sus declaraciones: “Me da tristeza”

Millie Bobby Brown recordó el final de Stranger Things y el cierre de un ciclo: “Es como la muerte de alguien a quien amas”

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson

La batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie continúa: un correo electrónico revela demanda millonaria contra la actriz