Ciencia

Misterio maya: por qué construyeron grandes ciudades y luego las abandonaron, según un estudio de la Universidad de California

Investigaciones recientes revelan que la combinación de clima, conflictos y organización social fue clave en el auge y la caída de las urbes mayas

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El abandono de las ciudades
El abandono de las ciudades mayas coincidió con una fase de mejora climática, desafiando explicaciones tradicionales centradas solo en la sequía (Archivo)

¿Por qué los mayas eligieron la vida urbana a pesar de los riesgos y luego abandonaron las ciudades? El desarrollo y el colapso de las grandes urbes de las Tierras Bajas entre los años 250 y 1.000 d.C. continúan despertando interrogantes.

Más allá de la explicación tradicional centrada en la sequía, recientes investigaciones de la Universidad de California en Santa Bárbara, publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), concluyen que el fenómeno respondió a una compleja relación entre clima, conflicto y organización social.

La decisión urbana de los mayas

A diferencia de otras sociedades agrícolas que buscaban dispersión para acceder a tierras cultivables, los mayas optaron por agrupamientos urbanos. Aunque esta elección implicaba riesgos como enfermedades, competencia y desigualdad, se trató de una respuesta estratégica ante la adversidad.

De acuerdo con la Universidad de California en Santa Bárbara, la urbanización resultó de la necesidad de encarar crisis ambientales, sobre todo sequías prolongadas. La cooperación urbana permitió construir sistemas de riego, reservas hídricas y defensas colectivas, lo que entregó ventajas cruciales frente a la escasez.

Las ciudades ofrecían oportunidades económicas, protección y cierto grado de estabilidad ante las fluctuaciones climáticas, aunque limitaran la autonomía individual.

El desarrollo urbano maya fue
El desarrollo urbano maya fue una respuesta estratégica a crisis ambientales, permitiendo la construcción de sistemas de riego y defensas colectivas (Europa Press)

El precio de vivir bajo la autoridad de las élites urbanas se compensaba con los beneficios que ofrecía una comunidad organizada, capaz de superar periodos críticos mediante recursos y estrategias comunes.

Apogeo: clima, conflicto y cooperación

El esplendor de las ciudades mayas, entre los años 650 y 750 d.C., se sostuvo sobre tres pilares: factores climáticos, conflictos y organización colectiva. Las sequías y otras crisis ambientales afectaron de forma desigual a las diversas regiones. Los centros urbanos próximos a humedales o suelos fértiles representaban refugios y alternativas de subsistencia, atrayendo a poblaciones de zonas marginales.

Simultáneamente, la intensificación de la violencia y las amenazas de enfrentamientos armados —registrados en monumentos y crónicas— impulsaron a familias y clanes a buscar resguardo en ciudades fortificadas. El fortalecimiento de la lógica de agruparse alrededor de las élites urbanas posibilitó la defensa colectiva y la supervivencia.

El apogeo de las ciudades
El apogeo de las ciudades mayas se sostuvo en la cooperación, la gestión colectiva del agua y la protección frente a amenazas externas (Archivo)

El desarrollo de infraestructuras hidráulicas y obras públicas elevó la eficacia agrícola, permitiendo sostener poblaciones crecientes. La gestión colectiva del agua y los alimentos brindó una ventaja competitiva crucial en un ambiente incierto. Así, la expansión de las urbes respondió a la búsqueda de seguridad y al aprovechamiento de economías de escala.

El delicado poder de las élites urbanas

Las élites, encabezadas por líderes hereditarios, coordinaron la construcción de infraestructuras y consolidaron sistemas de patronazgo. A cambio de lealtad, proporcionaban concesiones materiales o simbólicas, lo que aseguraba el control sobre los recursos urbanos. Este equilibrio, sin embargo, era frágil: bajo presión ambiental o social, las élites solían endurecer su control y acentuar la desigualdad.

El liderazgo mantenía su fortaleza solo si respondía a las necesidades colectivas y lograba alianzas efectivas. Si los beneficios urbanos no superaban los del entorno rural, la estructura urbana podía desmoronarse, lo que reflejaba la fragilidad del entramado de poder.

El colapso: éxodo hacia el campo

El cambio en la relación costo-beneficio de la vida citadina resultó determinante en el colapso. La degradación ambiental —erosión, pérdida de nutrientes, disminución de la biodiversidad— redujo la productividad agrícola cerca de los núcleos urbanos. La mejora del clima en áreas rurales y el descenso de los conflictos convirtieron el retorno al campo en una alternativa atractiva.

El colapso de las ciudades
El colapso de las ciudades mayas se debió a la degradación ambiental, la pérdida de productividad agrícola y el éxodo hacia el campo (Grosby)

El abandono de infraestructuras aceleró la degradación de la calidad de vida en las ciudades y potenció el despoblamiento. Algunas urbes colapsaron abruptamente, otras resistieron más tiempo, pero todas sufrieron el impacto del éxodo rural y la pérdida de legitimidad de sus élites.

Una transformación social irreversible

La caída del orden urbano indujo profundas consecuencias sociales y políticas. La autoridad central se disolvió y el sistema de patronazgo desapareció, surgiendo sociedades menos jerárquicas y de mayor movilidad durante el periodo posclásico.

La Universidad de California en Santa Bárbara destaca que la menor desigualdad y la fragmentación del liderazgo constituyen un cambio radical en la organización social maya.

“El hallazgo más inesperado fue que el abandono de las ciudades ocurrió durante una fase de mejora climática”, explicó Douglas Kennett, de la Universidad de California en Santa Bárbara. La historia maya no responde a una sola causa y expone cómo la adaptación, el entorno y el poder moldearon la vida social a lo largo de los siglos.

La experiencia de los mayas evidencia la permanente búsqueda de equilibrio entre seguridad, prosperidad y libertad, un dilema recurrente en la historia humana.

Temas Relacionados

Ciudades mayas clásicasColapso mayaUrbanización mayaSequíasDesigualdad socialDouglas KennettNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales transforma el tratamiento del cáncer de mama

La introducción de estas terapias está cambiando la forma en la que las pacientes acceden al tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo, facilitando la descentralización del cuidado médico. Expertos consultados por Infobae, explicaron el valor de ofrecer mayor calidad de vida

Cómo la administración subcutánea de

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

Fue un homínido africano de poderosa mandíbula que vivió hace más de un millón de años. Por qué el hallazgo en Kenia de sus manos fósiles recupera el debate sobre su capacidad para manipular herramientas

Paranthropus boisei, ¿el homínido que

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Las proyecciones climáticas señalan que la región más árida del continente africano va a enfrentar modificaciones sin precedentes durante las próximas décadas

El cambio climático podría transformar

Científicos estiman que el tiempo de vida del Universo es más corto del pensado

Las nuevas mediciones afirman que el llamado “Big Crunch” sucederá en unos 20 mil millones de años

Científicos estiman que el tiempo

Un experimento con miles de moscas de la fruta explica la evolución de la personalidad

Un equipo de investigadores demostró que la variedad de comportamientos y la individualidad pueden evolucionar, incluso en organismos simples. El hallazgo aporta nuevas claves sobre la adaptación biológica y la importancia de la diversidad en la naturaleza

Un experimento con miles de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El patrimonio millonario de Juan

El patrimonio millonario de Juan del Val: una productora audiovisual, un chalet en Pozuelo de Alarcón y miles de ejemplares vendidos

Cómo saber si un niño sufre acoso escolar en el colegio y el instituto

A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 19 de octubre

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Piter Albeiro se unió a las críticas en contra de Juan Manuel Santos luego de vídeo del expresidente cuestionando a los extremos: “Callese traidor”

INFOBAE AMÉRICA
El último enfermo de ébola

El último enfermo de ébola en RDC recibe el alta y comienza la cuenta atrás para el final del brote

Trump se niega a establecer un calendario concreto sobre el desarme de Hamás pero ve imperativo que suceda

Los Reyes, la Princesa y la Infanta presidirán el jueves el XXXIII Concierto del Coro de la Fundación

Israel aplicará métodos antiterroristas contra la violencia criminal en las comunidades árabes del país

Israel ataca de nuevo en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi transforma el dolor

Jacob Elordi transforma el dolor en arte en la nueva “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Selena Gomez respondió a Hailey Bieber en un nuevo post críptico: “Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia”

Keri Russell habló sobre el cambio más relevante en “La diplomática” y las posibilidades para los personajes

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop