El origen de la biodiversidad única de Madagascar: descubren por qué cambiaron sus ríos y montañas

Un equipo de investigadores reconstruyó la historia geológica de la isla y determinó cómo varió su topografía. Qué proceso fue clave para los ecosistemas

Madagascar vivió dos fracturas geológicas
Madagascar vivió dos fracturas geológicas hace millones de años, lo que alteró de forma permanente su relieve y los flujos de sus ríos (Unsplash)

La geografía de Madagascar exhibe señales de una transformación profunda ocurrida hace millones de años. Investigaciones recientes permitieron reconstruir cómo dos grandes eventos tectónicos alteraron para siempre el relieve de la gran isla y cambiaron la manera en que fluyen sus ríos, lo que modificó también las condiciones para la vida.

Un estudio publicado en la revista Science Advances, realizado por científicos de ETH Zúrich, reconstruyó con modelos y análisis topográficos cómo mecanismos geológicos y erosivos transformaron la fisonomía de la isla e influyeron en la extraordinaria diversidad biológica que la define.

¿Cuál fue el impacto de las dos grandes fracturas?

La investigación indica que Madagascar vivió dos grandes fracturas geológicas a lo largo de su historia, separadas entre sí por unos 80 millones de años, que transformaron de manera directa el relieve de la isla. El primer evento importante sucedió hace aproximadamente 170 millones de años, cuando se desprendió de África. Esta fractura dio origen a una abrupta pendiente en el lado occidental y a una gran meseta que quedó inclinada hacia el este. Durante decenas de millones de años después de ese proceso, los ríos principales fluyeron sobre esta llanura elevada y se dirigieron hacia el este, como respuesta a la nueva forma del territorio.

El estudio relaciona los cambios
El estudio relaciona los cambios en el paisaje y los procesos de erosión de Madagascar con la variedad de especies que habitan la isla, como los lémures (REUTERS/Rebecca Naden)

El segundo evento importante tuvo lugar alrededor de 90 millones de años atrás, cuando una fractura geológica al este de Madagascar originó su separación de India y las Seychelles. En este caso, la corteza volvió a romperse, pero la inclinación de la isla cambió de dirección y pasó a inclinarse hacia el oeste. Esta modificación generó consecuencias notables: los grandes ríos de la isla cambiaron de dirección, el lugar más alto que separa las aguas que fluyen hacia un lado u otro (conocido como divisoria de aguas) se movió, y apareció una nueva pendiente muy marcada en la costa que da al océano Índico, según describe el estudio.

Por su parte, Romano Clementucci, autor principal del estudio y especialista en geomorfología de ETH Zúrich, explicó en un comunicado oficial: “La clave para entender el paisaje de Madagascar reside en su divisoria de aguas. Cuando la isla se inclinó tras cada rifting, la divisoria de aguas principal, la línea que separa los ríos que fluyen hacia el este o el oeste, atravesó la isla, transformando su hidrología y sus patrones de erosión“.

“Mostramos cómo las antiguas fuerzas tectónicas remodelaron la superficie de Madagascar, inclinando la isla y desplazando los principales ríos y las divisorias montañosas. A lo largo de millones de años, esto creó entornos fragmentados donde las especies evolucionaron de forma independiente, especialmente a lo largo de la espectacular escarpa oriental de la isla”, postuló el experto.

Con el tiempo, la abrupta pendiente del lado occidental se transformó en una región de mesetas erosionadas y de menor altura, mientras que el este mantuvo una pendiente alta, recta y reciente, que hoy es una de las características más reconocibles del paisaje de la isla.

¿Cómo se realizó la reconstrucción de la evolución paisajística?

El equipo científico combinó mapas del terreno, registros históricos y cálculos por computadora para reconstruir cómo cambió el paisaje de Madagascar durante más de 100 millones de años. Para esto, analizaron la forma actual del suelo, los distintos tipos de pendientes y cómo se erosionaron las rocas y mesetas a lo largo del tiempo. Utilizaron un método que mide ciertas sustancias llamadas isótopos cosmogénicos, presentes en las rocas, que permiten saber cuánto se desgastó la superficie por la acción del agua y otros factores naturales en diferentes partes de la isla.

Las pendientes del este de
Las pendientes del este de Madagascar retroceden entre 170 y 3.800 metros por cada millón de años, según las estimaciones presentadas (REUTERS/Baz Ratner)

La investigación estudió tanto las pendientes más altas y jóvenes como los restos de viejas pendientes, así como la estabilidad y los movimientos en el punto más alto que divide los flujos de agua hacia uno y otro lado del terreno. Además, aplicaron herramientas matemáticas para trazar con precisión los cambios en la forma del área y sus ríos.

Al aplicar estos métodos, los investigadores concluyeron que la combinación de las dos grandes fracturas geológicas (primero la separación de África y luego la de la India) junto con el cambio de inclinación de la isla explica por qué los paisajes de Madagascar son tan diferentes entre el este y el oeste, y por qué hay pendientes tanto nuevas como antiguas. El estudio calculó que las pendientes del este retroceden, o se desgastan, entre 170 y 3.800 metros por cada millón de años, una velocidad que varía mucho entre el sur y el norte.

El surgimiento de la amplia biodiversidad de Madagascar

La investigación da cuenta de que la evolución paisajística de Madagascar no puede separarse de sus consecuencias biológicas. La relación directa entre los cambios geológicos y la diversificación de especies se vincula a la noción de “bomba de especiación”: la fragmentación de hábitats y la reorganización de la red hidrográfica aislaron poblaciones y estimularon su evolución por separado. Así, la isla alberga más del 90% de mamíferos y reptiles y más del 80% de plantas endémicas, según cifras analizadas por el equipo científico.

El artículo propone que la
El artículo propone que la dinámica entre tectónica, erosión y aislamiento biológico ayuda a comprender la biodiversidad de sistemas similares

El estudio resalta que factores como el desplazamiento de los divisores de aguas y la variación en las tasas de erosión pueden correlacionarse con los índices de riqueza vegetal a lo largo de la escarpa oriental, que es la pendiente pronunciada que separa dos áreas de diferente altura en el paisaje.

El artículo señala que “los cambios transitorios en la conectividad del hábitat conducen al aislamiento de poblaciones y a un aumento en las tasas de especiación”. Esta observación se apoya en una correlación positiva calculada entre los procesos de erosión y diversidad de especies, tanto de plantas como de otros grupos, incluyendo los emblemáticos lémures.

El equipo puntualizó que estos mecanismos también operaron y mantienen vigencia en otras regiones del mundo llamadas “márgenes pasivos”, como Sudáfrica, India, Brasil o Australia, que suelen considerarse áreas estables, pero son el resultado de procesos geodinámicos prolongados. La investigación concluye que la dinámica entre tectónica, erosión y aislamiento biológico ofrece un marco explicativo para la excepcional biodiversidad de Madagascar y de otros sistemas similares, y propone que estos resultados sirvan como referencia para comprender y preservar paisajes y ecosistemas en evolución.

