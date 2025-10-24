Ciencia

La neurociencia revela cómo se forman y modifican los hábitos

Factores como la motivación, la estabilidad del entorno y las diferencias individuales influyen en la facilidad para adquirir o abandonar rutinas automáticas

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
La repetición y la estabilidad
La repetición y la estabilidad del entorno son claves para consolidar hábitos, según la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurociencia ha demostrado que los hábitos, esos comportamientos automáticos que moldean la rutina diaria y repercuten en la salud mental, surgen de la interacción entre dos sistemas cerebrales: uno responsable de responder a estímulos y otro orientado por metas y creencias.

Esta perspectiva, presentada mediante un estudio publicado en enero de 2025 por investigadores del Trinity College Dublin, está transformando la comprensión sobre la formación y modificación de los hábitos, con efectos directos en la vida cotidiana y en el tratamiento de trastornos compulsivos.

Eike Buabang y su equipo destacan el denominado marco de doble sistema. Este concepto, respaldado por la neurociencia cognitiva, sostiene que los hábitos resultan del equilibrio entre un sistema de control dirigido por objetivos —basado en la evaluación consciente de acciones y resultados— y un sistema estímulo-respuesta, que automatiza conductas frente a señales familiares.

Cuando el sistema estímulo-respuesta domina, las personas tienden a repetir acciones sin analizar su relación con metas actuales, lo que puede derivar en errores, impulsividad o conductas compulsivas. Como señalan Buabang y sus colegas: “Los hábitos pueden entenderse como un balance entre un sistema impulsado por estímulos, basado en asociaciones estímulo-respuesta, y un sistema dirigido por objetivos, basado en expectativas acción-resultado y metas valoradas”.

Romper hábitos arraigados requiere debilitar
Romper hábitos arraigados requiere debilitar asociaciones estímulo-respuesta y crear alternativas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de hábitos responde a varios mecanismos clave. Destaca la repetición, ya que cada vez que una conducta se repite en un contexto similar, las conexiones neuronales entre estímulo y respuesta se refuerzan, facilitando su automatización. No obstante, el estudio muestra que la evidencia es dispar sobre cuántas repeticiones se requieren: algunos trabajos sitúan el rango entre 18 y 254 días, según el tipo de hábito y características de la persona.

El refuerzo —la obtención de consecuencias positivas tras la acción— fortalece los hábitos, gracias en parte a la dopamina en regiones cerebrales como el putamen posterior. Además, cuando se desactivan los procesos dirigidos por objetivos, por presión de tiempo, estrés o distracción, el sistema estímulo-respuesta asume el control. La estabilidad del contexto favorece la consolidación de los hábitos, ya que la repetición en entornos previsibles disminuye la necesidad de supervisión consciente y permite que las acciones se encadenen de modo automático.

Existen diferencias individuales y neurobiológicas que influyen en la facilidad para formar o interrumpir hábitos. La estructura y actividad de circuitos como el putamen y la corteza prefrontal dorsolateral varían entre personas, lo que explica por qué algunos adquieren hábitos con rapidez mientras que otros precisan más tiempo o repeticiones. Además, la intensidad de las señales contextuales, la frecuencia de repetición y la motivación —tanto intrínseca como extrínseca— modulan este proceso. Según la investigación: “La duración necesaria para formar un hábito varía considerablemente entre individuos”, lo que resalta la importancia de personalizar las estrategias de intervención.

Romper hábitos arraigados requiere debilitar las asociaciones estímulo-respuesta, evitar los estímulos desencadenantes, potenciar la inhibición dirigida por objetivos y, en muchos casos, crear hábitos alternativos que compitan con los anteriores. La extinción de un hábito no elimina las conexiones previas, sino que genera una nueva asociación entre el contexto y la ausencia de respuesta, lo que explica la propensión a recaer frente a los estímulos originales.

Estrategias como la evitación de contextos problemáticos, el entrenamiento en inhibición y la formación de intenciones de implementación (“si ocurre X, haré Y”) presentan eficacia tanto en entornos experimentales como en la vida cotidiana. Estas técnicas operan en terapias conductuales y farmacológicas, y pueden potenciarse mediante intervenciones como la estimulación cerebral no invasiva, que refuerza el control ejecutivo.

El estudio del Trinity College
El estudio del Trinity College Dublin destaca el papel de dos sistemas cerebrales en la creación de rutinas. (The Hospital for Sick Children SickKids)

Las aplicaciones clínicas de estos avances resultan especialmente relevantes en trastornos compulsivos, como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), las adicciones y los trastornos alimentarios. En estos casos, se identifica un déficit en el control dirigido por objetivos, lo que favorece la aparición de hábitos patológicos. Como advierte la investigación: “El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por consumo de sustancias y los trastornos alimentarios están vinculados a déficits en el control dirigido por objetivos, posiblemente explicados por una dimensión transdiagnóstica de compulsividad”.

Las terapias más eficaces combinan la exposición a los estímulos desencadenantes, la prevención de la respuesta habitual y el refuerzo de conductas alternativas, lo que permite abordar tanto mecanismos automáticos como procesos conscientes.

A pesar de estos avances, la investigación actual enfrenta desafíos metodológicos y conceptuales. Persisten dificultades para replicar hallazgos clave en humanos y continúa el debate sobre la suficiencia del modelo de doble sistema. Buabang y sus colegas proponen modelos más complejos, integrando la interacción dinámica entre hábitos de pensamiento, creencias automáticas y conductas. La transferencia de hábitos entre contextos y la resistencia al cambio figuran como áreas de estudio aún en desarrollo.

Hacia el futuro, la investigación subraya la importancia de profundizar en los mecanismos subyacentes a la formación y alteración de hábitos, así como adaptar las intervenciones a las distintas características individuales y contextuales. Solo mediante una comprensión más precisa de estos procesos será posible diseñar estrategias realmente eficaces para promover cambios conductuales duraderos y mejorar el abordaje de trastornos relacionados con la compulsividad.

Temas Relacionados

HábitosNeurocienciaSalud mentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Redes de pesca desechadas se transforman en filamento para impresoras 3D en Reino Unido

Una empresa británica convierte residuos de nailon provenientes de la industria pesquera en material reciclado para impresión 3D, impulsando la economía circular y reduciendo la contaminación marina con apoyo de grandes multinacionales

Redes de pesca desechadas se

Ducharse con lentes de contacto eleva el riesgo de infecciones oculares graves

Parásitos y bacterias presentes en el agua pueden adherirse, desencadenando infecciones graves que a menudo se diagnostican tarde y requieren tratamientos prolongados y complejos

Ducharse con lentes de contacto

Napoleón perdió su ejército en Rusia por otras bacterias y no por tifus, reveló un nuevo estudio

La investigación del Instituto Pasteur de Francia fue liderada por el científico argentino Nicolás Rascovan. Contó a Infobae cómo el análisis de ADN antiguo en restos de soldados hallados en Lituania permitió detectar la presencia de los patógenos que devastaron a los soldados

Napoleón perdió su ejército en

Un tribunal en Italia asoció la vacuna del COVID con un efecto adverso neurológico raro

Un fallo judicial en Asti, en el norte del país, determinó en primera instancia un “nexo causal” entre la mielitis transversa en una mujer de 52 años y las dosis del inmunizante de ARN mensajero

Un tribunal en Italia asoció

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

El descubrimiento del exoplaneta GJ 251 c, ubicado a menos de 20 años luz, entusiasma a la comunidad científica por su potencial de albergar agua líquida y su posición ideal para futuras observaciones directas

Una “supertierra” cercana despierta nuevas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trump, el proteccionismo para la

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

Allanaron e imputaron a la ex GH Catalina Gorostidi por promocionar sitios de apuestas ilegales

La infanta Sofía arrasa y sorprende en los Premios Princesa de Asturias con un vestido de trasparencias de una firma española

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Liga MX vive un torneo histórico en goles y audiencia, asegura Mikel Arriola

INFOBAE AMÉRICA
Comienza la 45 edición de

Comienza la 45 edición de los Premios Princesa de Asturias

Dos heridos a tiros durante una entrada no autorizada en una base de la Guardia Costera de EEUU en California

Teatro Real une 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', un cuento para niños al que se le "saca punta"

El asesor económico de Putin se reúne con la Administración Trump en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

Schindler gana 860,3 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% más, y mejora ligeramente previsiones

ENTRETENIMIENTO

“It: Bienvenidos a Derry”: horarios

“It: Bienvenidos a Derry”: horarios de estreno, tráiler y todo lo que se sabe sobre la nueva serie

Jeremy Allen White confiesa cómo la paternidad lo mantiene con los pies en la tierra, lejos del brillo de Hollywood

De túneles con ratas a explosiones: Emma Thompson y su desafío más extremo en “Down Cemetery Road”

Subastarán objetos personales de Gene Hackman a 8 meses de su muerte

Mark Hamill sorprende con una interpretación inolvidable en una película de guerra que desafía los límites del género cinematográfico