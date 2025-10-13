Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

La tecnología infrarroja permite descubrir tatuajes ocultos en momias de hasta 2.400 años de antigüedad (EFE/Ministerio de las Culturas)

El avance conjunto entre nuevas tecnologías y experimentos con herramientas ancestrales está revolucionando la manera en que arqueólogos y especialistas interpretan los tatuajes más antiguos hallados por la humanidad. Gracias a imágenes infrarrojas, análisis microscópicos y una novedosa colaboración con comunidades indígenas, el cuerpo emerge como un documento histórico que revela secretos sobre la identidad, el poder y la espiritualidad de civilizaciones remotas.

De prejuicio a evidencia: el renacer de la arqueología del tatuaje

Durante mucho tiempo, el estudio académico del tatuaje antiguo fue relegado y escasamente valorado. Dominaban prejuicios de origen colonial y una visión eurocéntrica que consideraba estas marcas como atributos de sociedades “bárbaras” o “desviadas”.

El cambio de perspectiva se produjo gracias a figuras como Aaron Deter-Wolf, arqueólogo de la División de Arqueología de Tennessee. Su trabajo evidenció que los tatuajes eran mucho más frecuentes y culturalmente relevantes en la antigüedad de lo que sugería la escasa literatura previa.

Impulsando nuevos enfoques interdisciplinarios, Deter-Wolf contribuyó a legitimar el arte corporal como fuente válida de investigación arqueológica. Las marcas cutáneas, hasta entonces ignoradas, comenzaron a explicar historias sobre migraciones, rituales y poder, además de la vida cotidiana de los pueblos antiguos, según detalló National Geographic.

Las momias egipcias muestran tatuajes con jeroglíficos y símbolos religiosos, revelando roles sociales y espirituales (Michael Pittman and Thomas G. Kaye via The New York Times)

Ciencia experimental: recreando técnicas y herramientas ancestrales

Para avanzar en la identificación de agujas o punzones auténticamente empleados en el tatuaje, Deter-Wolf eligió un enfoque experimental: diseñar y probar herramientas con materiales de la antigüedad.

El equipo fabricó y puso a prueba artefactos tallados en cañas de pluma, huesos de ciervo, espinas de cactus, dientes de pez y colmillos de mastodonte. Utilizaron mezclas de hollín y agua, así como tintas modernas, y evaluaron el desempeño sobre piel de cerdo y en voluntarios humanos, incluido el propio investigador.

Los resultados sorprendieron a los expertos. Las plumas y colmillos eran frágiles o resultaban dañinos para la piel, pero las agujas de hueso y espina ofrecieron la mezcla ideal de resistencia y capacidad de absorción de tinta. El análisis microscópico reveló detalles antes desconocidos: la punta de las herramientas se embotaba durante la sesión y retenía diminutos restos de carbono, permitiendo diferenciar las auténticas agujas de tatuaje de otros objetos similares encontrados en excavaciones.

Estos experimentos, documentados por National Geographic, no solo aportan criterios técnicos para catalogar herramientas arqueológicas auténticas, sino que también reflejan el ingenio de los antiguos tatuadores para solucionar problemas prácticos y expresar signos de identidad en sus comunidades.

La arqueología del tatuaje se legitima como disciplina gracias a enfoques interdisciplinarios y experimentos científicos (Cortesía John Verano & Régulo Franco, El Brujo Project)

Momias milenarias: huellas, técnicas y simbolismos ocultos

El análisis de cuerpos momificados ha sido fundamental para comprender el sentido profundo de los tatuajes antiguos. El ejemplo más emblemático es el de Ötzi, el Hombre de Hielo, una momia con 5.300 años de antigüedad cuyo cuerpo conserva 61 marcas en forma de cruces y líneas.

Inicialmente, los especialistas creyeron que estas marcas se lograron por incisiones con piedras y la aplicación de hollín; sin embargo, nuevas investigaciones, mediante comparación de imágenes ampliadas de tatuajes experimentales y los de Ötzi, demostraron que estas marcas se realizaron por el método de punteado con agujas, no por incisión.

La colaboración fue clave: el tatuador Daniel Riday se aplicó diferentes técnicas en su propio cuerpo, documentando el proceso de curación y el dolor asociado. La artista tradicional inuit Maya Sialuk Koch Madsen replicó la técnica de cosido de piel, típica de su cultura, aportando una perspectiva etnográfica fundamental. Sus aportes permitieron distinguir las huellas microestructurales de distintas técnicas y abrieron nuevas rutas para identificar procedimientos usados en otras momias del mundo.

La egiptóloga Anne Austin también ha conseguido datos sorprendentes al estudiar los tatuajes en momias egipcias. En un caso, la piel de una mujer momificada revela más de 30 tatuajes, entre ellos jeroglíficos, instrumentos musicales y deidades, que sugieren un rol sacerdotal y un posible vínculo con funciones oraculares o rituales asociados a la voz, como oradora o cantante sagrada. Esta información no figura en papiros ni textos oficiales, confirmando que la piel guarda memorias invisibles para la escritura tradicional.

El avance científico permite documentar más tatuajes en momias en los últimos cinco años que en siglo y medio previo (Archivo)

Tecnología infrarroja y la ciencia en diálogo con comunidades indígenas

El salto tecnológico ha permitido llevar las investigaciones aún más lejos. El canadiense Benoît Robitaille y su equipo han aplicado cámaras sensibles al infrarrojo sobre momias peruanas de hasta 2.400 años de antigüedad, logrando detectar tatuajes ocultos que a simple vista parecían perdidos por el paso del tiempo.

Paralelamente, la colaboración con comunidades indígenas transformó la práctica científica en un diálogo intercultural. Maya Sialuk Koch Madsen destacó que “la ciencia está tendiendo puentes entre generaciones”, ya que permite a los pueblos originarios reconectarse con las técnicas y símbolos de sus ancestros a partir del estudio científico de los tatuajes. Estos vínculos enriquecen la interpretación académica y suman nuevas preguntas al análisis arqueológico.

En los últimos cinco años, los científicos han documentado más tatuajes en momias que en todo el siglo y medio anterior, abriendo un horizonte de posibilidades para descifrar aspectos olvidados o negados de las culturas antiguas. El futuro del campo está marcado por la expansión de estas técnicas a colecciones museísticas en todo el mundo, el perfeccionamiento de metodologías interdisciplinarias y un renovado respeto por los saberes ancestrales.

La arqueología del tatuaje se consolida como una disciplina donde el pasado se revela, literalmente, bajo la piel. En cada marca encontrada, la ciencia y la memoria de los pueblos dialogan, iluminando el misterio milenario de los cuerpos tatuados.