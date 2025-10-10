Cuenta regresiva para un nuevo lanzamiento de SpaceX que podría cambiar las reglas de la exploración espacial

Starship se prepara para una prueba decisiva el 13 de octubre, una misión que busca alcanzar la órbita y regresar en un solo vuelo (Charles Briggs/ZUMA Press Wire/d / DPA)

El 13 de octubre no será un día más en el calendario espacial.

SpaceX está a punto de realizar la prueba espacial más ambiciosa de su historia con Starship, el cohete más grande y potente jamás construido.

Ese día, a las 19:15 hora local (23:15 GMT o 20.15 hora argentina), el cohete despegará con el objetivo es alcanzar la órbita, ejecutar una reentrada controlada y regresar a la Tierra en un solo vuelo.

Se trata de una apuesta tecnológica sin precedentes que pondrá a prueba sistemas de aterrizaje, escudos térmicos experimentales y maniobras de reingreso diseñadas para transformar la exploración espacial y soñar en volver a la Luna y con esta misma nave, emprender el ambicioso e histórico vuelo a Marte en la próxima década.

El sueño de Elon Musk es llegar a Marte con su nave Starship (SPACE X)

Los preparativos ya están en marcha en Starbase, Texas, lugar de donde despegará. Anteayer, la compañía del empresario y multimillonario Elon Musk, trasladó la primera etapa del megacohete a la plataforma de lanzamiento orbital.

Las imágenes publicadas en X muestran al coloso metálico, conocido como Super Heavy, sobre el soporte que servirá como base para el undécimo vuelo de prueba. Será un evento seguido en todo el mundo, ya que SpaceX transmitirá la acción en directo, consolidando así el interés global por un desarrollo que podría cambiar la historia espacial.

Starship mide 123 metros de altura y está formado por dos elementos: el propulsor o primera etapa llamada Super Heavy y la nave de etapa superior Starship. Ambos componentes funcionan con motores Raptor diseñados por SpaceX. Super Heavy utiliza 33 motores y la Starship, 6.

Super Heavy encenderá trece motores para iniciar el descenso, luego reducirá a cinco y terminará con tres para un aterrizaje controlado (Reuters)

Esta combinación convierte al vehículo en un sistema de lanzamiento sin rival en términos de potencia y ambición. Además, la compañía diseñó cada parte para que pueda reutilizarse de forma rápida y completa, una característica central para reducir costos y multiplicar la frecuencia de las misiones.

El vuelo número 11 se anuncia como un examen técnico de gran complejidad. Aunque el plan general es similar al del vuelo 10, realizado el 26 de agosto con resultados exitosos, en esta ocasión SpaceX incorporará pruebas nuevas que podrían marcar un antes y un después.

Super Heavy regresará al Golfo de México para un amerizaje controlado, mientras que la Nave liberará ocho cargas ficticias de satélites Starlink en el espacio y concluirá el viaje con un descenso en el Océano Índico. Esta combinación de maniobras simultáneas busca demostrar la capacidad operativa del sistema para futuras misiones lunares y marcianas.

El propulsor Super Heavy regresa a su plataforma de lanzamiento después de que la nave SpaceX Starship continuara hacia el espacio tras ser lanzada en su décima prueba en la plataforma de lanzamiento Boca Chica de la compañía en Brownsville, Texas (. REUTERS/Joe Skipper)

Aterrizajes precisos y escudos bajo presión

Uno de los momentos más esperados de la misión será la maniobra de aterrizaje del propulsor. SpaceX diseñó una secuencia en tres etapas: primero, encenderá trece motores para frenar el descenso inicial, luego reducirá a cinco para estabilizar la trayectoria y finalmente usará tres motores centrales para el toque final sobre el Golfo de México.

Esta coreografía de potencias busca lograr un aterrizaje más estable y eficiente, optimizando el consumo de combustible y mejorando la confiabilidad del sistema.

Si todo funciona como está previsto, Starship se convertirá en el primer cohete completamente reutilizable de su gigantesca categoría.

Starship mide 123 metros de altura y utiliza 39 motores Raptor, una potencia que lo convierte en el vehículo más ambicioso construido ( REUTERS/Joe Skipper)

El otro gran desafío será la reentrada atmosférica de la nave Starship. SpaceX tomó una decisión arriesgada: retiró deliberadamente algunas losetas del escudo térmico para estudiar cómo los materiales resisten temperaturas extremas y turbulencias en condiciones reales.

Este tipo de pruebas son fundamentales para perfeccionar el diseño, ya que el escudo térmico es uno de los puntos más críticos para el éxito de las misiones a la Luna y Marte.

Elon Musk explicó que resultaba fundamental “recopilar datos sobre el rendimiento del escudo térmico del Starship, ya que era uno de los puntos clave para el éxito de la misión”. La empresa quiere entender con precisión cómo se comporta cada componente en situaciones límite.

Elon Musk destacó la importancia de obtener datos precisos sobre el rendimiento del escudo térmico, un elemento decisivo de la misión ( REUTERS)

Durante el décimo vuelo se observó un fenómeno que generó debate: la aparición de un tono naranja intenso en la segunda etapa. Algunos especularon que el calor había dañado el acero inoxidable o que las baldosas se habían desprendido, dejando a la vista adhesivos.

Sin embargo, días después SpaceX publicó imágenes en alta resolución tomadas con un dron cerca del lugar de aterrizaje. Las fotos muestran el escudo térmico intacto, aunque con cierta oxidación superficial.

Esta evidencia refuerza la idea de que la compañía está logrando avances notables en el desarrollo de un sistema que debe resistir condiciones extremas sin comprometer su integridad estructural.

Una de las tantas pruebas anteriores en que Starship terminó explotando sobre el océano (SpaceX)

Una mirada dentro de Starship

El cuerpo principal de Starship está fabricado con acero inoxidable de la serie 300, elegido por su alta resistencia al calor. Las baldosas hexagonales de cerámica cubren las zonas más expuestas al flujo atmosférico durante el reingreso, incluidas las alas de control y los bordes que reciben el mayor impacto térmico.

Esta combinación de materiales y geometrías busca garantizar la protección de la nave sin añadir peso innecesario, un aspecto crucial para la eficiencia de futuros vuelos interplanetarios.

Lo que está en juego va más allá de un lanzamiento exitoso. Cada detalle técnico probado en esta misión servirá para consolidar un enfoque que prioriza la reutilización y la reducción de costos.

En la prueba 10, Starship amerizó de forma controlada sobre el océano Índico, aunque luego explotó (SpaceX)

SpaceX pretende demostrar que es posible enviar grandes cantidades de carga al espacio de manera rutinaria y económica, lo que abriría la puerta a proyectos que hoy parecen inalcanzables.

La secuencia de la misión incluirá además la liberación controlada de 8 cargas ficticias de satélites Starlink, con el objetivo de ensayar procedimientos que luego se aplicarán a lanzamientos comerciales reales.

Este tipo de ejercicios permite identificar ajustes operativos y técnicos antes de comprometer cargas útiles efectivas, una estrategia que ha caracterizado el desarrollo de Starship desde sus primeras pruebas.

Primera vez para Joanna Callaghan y su hijo Sam Callaghan, de Inglaterra, en Starbase para ver el despegue (REUTERS/Steve Nesius)

El vuelo 11 también servirá para evaluar cómo responden los sistemas en su segunda reentrada. Super Heavy ya regresó a la Tierra durante el vuelo 8, cuando fue atrapado por los brazos de la torre de lanzamiento en Starbase.

En esta oportunidad no se usará ese mecanismo, lo que pondrá a prueba nuevas técnicas de control y recuperación en mar abierto. Cada modificación aporta información valiosa sobre cómo adaptar la infraestructura a distintos escenarios de misión.

El contexto no podría ser más relevante. Desde su debut en 2023, Starship evolucionó de manera constante, incorporando mejoras estructurales, ajustes en motores Raptor y nuevos sistemas de control térmico.

Cada vuelo de prueba incorporó ajustes estructurales y térmicos, refinando progresivamente el diseño hacia un sistema más confiable (REUTERS/Joe Skipper)

Cada vuelo ofreció datos inéditos y permitió afinar la tecnología. Pero la prueba del 13 de octubre representa un salto cualitativo. Si la misión tiene éxito, SpaceX validará años de ingeniería experimental y se consolidará como el principal actor en el camino hacia vuelos interplanetarios sostenibles.

Los especialistas observan con atención porque esta prueba combina complejidad técnica y ambición estratégica. No es solo un cohete más grande que los anteriores, es un sistema que podría modificar la forma en que se conciben las misiones espaciales.

La capacidad de reutilizar por completo un lanzador de esta escala cambiaría radicalmente la economía de acceso al espacio. La posibilidad de que una misma nave realice múltiples vuelos sin reconstrucciones costosas acercaría de manera concreta la exploración humana de la Luna y Marte.

Ilustración del diseño del módulo de aterrizaje humano SpaceX Starship que llevará a los primeros astronautas de la NASA a la superficie de la Luna bajo el programa Artemisa. (SPACE X)

En paralelo, la colaboración con la NASA a través del programa Artemis suma un componente institucional de gran peso. Parte de los datos obtenidos en esta prueba servirán para diseñar futuras misiones tripuladas.

Los escudos térmicos, los aterrizajes controlados y las maniobras orbitales son piezas que deben funcionar de forma impecable cuando llegue el momento de transportar astronautas. Por eso, cada ajuste técnico adquiere una relevancia estratégica.

El interés público también acompaña este proceso. Miles de personas se preparan para presenciar el lanzamiento desde las cercanías de Starbase.

Miles de personas se preparan para seguir el lanzamiento desde Texas, reflejando el impacto tecnológico y social de este desarrollo (REUTERS/Cheney Orr)

Ingenieros, periodistas, aficionados y autoridades seguirán cada etapa en tiempo real. SpaceX convirtió cada vuelo en un evento global, combinando tecnología de punta con una narrativa que enfatiza la exploración como proyecto colectivo.

Lo que antes parecía un experimento remoto hoy es un espectáculo que mezcla precisión científica y emoción popular.

Starship no solo representa un avance tecnológico, también simboliza una visión de futuro en la que la humanidad puede expandir su presencia más allá de la Tierra. El 13 de octubre podría marcar el momento en que esa visión se acerque un poco más a la realidad.

Comparación de Starship con otras naves espaciales (SpaceX)

En definitiva, la prueba del vuelo 11 no se limita a verificar motores o escudos térmicos. Es un ensayo a escala planetaria sobre cómo construir un futuro en el que viajar a otros mundos sea parte de la rutina.

Si SpaceX logra cumplir sus objetivos, el día quedará registrado como uno de los hitos más importantes en la historia de la exploración espacial moderna.