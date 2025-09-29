Ciencia

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

Un reciente análisis genético realizado en Tamajón, Guadalajara, arroja nueva luz sobre los orígenes y la diversidad de las poblaciones equinas prehistóricas, develando sorpresa sobre los animales que convivieron con los primeros habitantes de la península

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El reciente hallazgo en La
El reciente hallazgo en La Malia abre nuevas vías para comprender la evolución de los caballos en la Península Ibérica y sus vínculos con las primeras poblaciones humanas (Ayuntamiento de Guadalajara)

Un hallazgo en el yacimiento de La Malia, ubicado en Tamajón (Guadalajara), marca un hito en la paleontología peninsular: un equipo multidisciplinar identificó, mediante análisis de ADN, los caballos más antiguos del linaje ibérico.

Los restos, con una antigüedad superior a 26.800 años, constituyen una pieza clave para comprender la evolución de los équidos en la región y revelan una línea genética completamente diferente a la de los caballos actuales, según informó Historia National Geographic.

El descubrimiento estuvo liderado por el biólogo y paleoantropólogo Adrián Pablos (Universidad Complutense de Madrid), la geóloga y paleontóloga Nohemi Sala (CENIEH) y el biólogo evolutivo Jaime Lira Garrido, responsable de los estudios de paleogenómica en équidos.

El análisis de huesos hallados en los niveles auriñacienses del yacimiento permitió confirmar la existencia del linaje IBE, un grupo genético único que sobrevivió a la última glaciación en el sur de los Pirineos. Lira Garrido señaló a Historia National Geographic: “Los caballos que se pintaron y/o se grabaron en las paredes de esas grutas no tienen genómicamente nada que ver con los caballos actuales”.

Las representaciones equinas de Lascaux
Las representaciones equinas de Lascaux sugieren la relevancia simbólica y social de los caballos prehistóricos, conectando arte y genética a través de milenios (Dominio Público)

Nuevas perspectivas sobre la ocupación humana

Desde 2018, el Abrigo de La Malia, situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, se consolida como uno de los enclaves paleolíticos más relevantes de Castilla-La Mancha. Las excavaciones revelaron evidencias de ocupación humana comprendidas entre hace 36.000 y 25.000 años.

Durante la octava campaña, los investigadores hallaron herramientas líticas propias del periodo Auriñaciense, junto a restos de animales como caballos, ciervos y bóvidos, consumidos por los primeros Homo sapiens que habitaron la Meseta Central. Pablos detalló: “En esos niveles hemos recuperado los restos de los animales, principalmente caballos, ciervos y bóvidos, que fueron consumidos por los primeros Homo sapiens que habitaron la Meseta”.

Hasta este descubrimiento, la comunidad científica consideraba que existía un vacío poblacional en la Meseta Central, tras la desaparición de los neandertales hace unos 42.000-45.000 años, que se prolongaba hasta la llegada de Homo sapiens, fechada entre 26.000 y 28.000 años atrás.

Los resultados de La Malia obligan a reconsiderar la cronología y las dinámicas de ocupación humana en el interior peninsular. Pablos subrayó: “Esto nos obliga a reinterpretar las dinámicas poblacionales humanas de esta región y abre la puerta a buscar y, esperanzadamente, encontrar más yacimientos de estas cronologías alejados de la costa”.

Los restos descubiertos en La
Los restos descubiertos en La Malia cuestionan las teorías previas sobre la despoblación de la Meseta Central y apuntan a una presencia humana más continuada de lo esperado (Ayuntamiento de Tamajón)

El legado del linaje IBE y el futuro de La Malia

El análisis genético de los caballos de La Malia permitió asociar directamente el linaje IBE con las representaciones rupestres paleolíticas de caballos en cuevas como Altamira, Tito Bustillo o Lascaux.

Lira Garrido afirmó que la presencia de este linaje en yacimientos con arte rupestre refuerza la hipótesis de que los caballos representados en las pinturas pertenecían a este grupo ancestral, caracterizado por su complexión robusta, pelaje espeso y comportamiento gregario.

Estos animales, adaptados a ambientes húmedos y pastizales ricos en leguminosas, coexistieron con los primeros Homo sapiens de la región y, aunque desaparecieron hacia el siglo VI a.C., su huella genética persistió a través de cruces con caballos domesticados, incluso en ejemplares hallados en América durante la colonización española.

El linaje IBE aporta pistas
El linaje IBE aporta pistas sobre la interacción entre especies y la transmisión genética, mientras el yacimiento promete descubrimientos que transformarán el relato de la prehistoria peninsular (Ayuntamiento de Guadalajara)

El potencial informativo de La Malia se proyecta más allá de los hallazgos actuales. El equipo de investigación contempla que futuras excavaciones puedan sacar a la luz niveles aún más antiguos, posiblemente asociados a neandertales, lo que permitiría documentar una secuencia continua de ocupación desde los últimos neandertales hasta los primeros Homo sapiens en el centro peninsular.

De confirmarse, esto evidenciaría el uso compartido del mismo espacio por dos especies humanas distintas, un hecho sin precedentes en la región.

El yacimiento, que muestra signos de ocupación estacional por grupos de cazadores-recolectores, cuenta con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el European Research Council (proyectos PEGASUS y Horsepower) y las Marie Skłodowska-Curie Actions (proyecto ZEPHYRUS).

El trabajo en La Malia apenas comienza y el enclave promete aportar información decisiva sobre la prehistoria de la Península Ibérica. Una nueva mirada sobre la evolución y convivencia de especies en el interior peninsular empieza a tomar forma.

Temas Relacionados

Linaje IBEPenínsula IbéricaLa MaliaArte Rupestre PaleolíticoHomo SapiensCaballos PrehistóricosTamajónDescubrimientoPinturaADNGenéticaCaballosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo será la primera estación espacial privada y cuándo estará en órbita

La NASA iniciará una etapa en la que la exploración y el desarrollo científico dependerán de acuerdos con operadores no estatales, cuando la Estación Espacial Internacional deje de existir en 2030

Cómo será la primera estación

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Una investigación dirigida por especialistas de la Universidad Curtin identificó tectitas de composición química inusual producidas por un impacto ocurrido hace 11 millones de años

Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Se trató de un estudio publicado en Nature que investigó factores como el desarrollo del clima, las glaciaciones y la diversidad biológica

Científicos analizaron los niveles históricos

El hallazgo de diamantes profundos que revela secretos ocultos a 700 kilómetros bajo la Tierra

Un estudio publicado en Scientific American confirmó la existencia de gemas formadas en el manto inferior. Estos cristales excepcionales ofrecen pistas inéditas sobre la dinámica interna del planeta y despiertan un creciente interés científico y comercial

El hallazgo de diamantes profundos

Por qué el cerebro de los bebés aprende de forma diferente al de los adultos

La diferencia en la frecuencia de activación entre ambos grupos abre nuevas perspectivas sobre cómo se construyen los conocimientos en la infancia, informa New Scientist

Por qué el cerebro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

¿Habrá paro de transportistas mañana 30 de septiembre? Esta es la firme postura del gremio

David Luna aseguró que ya alcanzó las firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial en 2026

De lujos y dinero a un espacio descuidado y sin comodidades: así fueron los últimos días de ‘El Monstruo’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

INFOBAE AMÉRICA
Sandu advierte de que Rusia

Sandu advierte de que Rusia "no renunciará por completo" a Moldavia y agradece la unión del país

Grant Thornton España se une a la plataforma Grant Thornton Advisors, liderada por el fondo New Mountain

Condenado a cadena perpetua un hombre en Irak por reclutar combatientes para el Ejército de Rusia en Ucrania

Meta extiende oficialmente el reconocimiento facial en Europa para combatir la suplantación de identidad en Facebook

AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland rompió el silencio

Tom Holland rompió el silencio sobre la conmoción cerebral que sufrió en el set de “Spider-Man”

El Brutalista, la odisea de un arquitecto entre el trauma y el sueño americano ya se puede ver en streaming

La película más vista en Netflix que revive la magia de las comedias románticas francesas

La confesión más cruda de Pete Davidson: “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”

Ariana Grande y la dieta macrobiótica: en qué consiste el plan alimenticio de la estrella pop