Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Estos diminutos dispositivos moleculares son capaces de identificar células anómalas y neutralizar virus mediante sistemas programables de alta precisión. Cómo este avance podría cambiar la forma en que se tratan patologías complejas

Por Brisa Bujakiewicz

El autoensamblaje programable del ADN
El autoensamblaje programable del ADN facilita la creación de nanorobots modulares para tareas específicas en medicina (Instituto de Ingeniería Biomédica de Múnich Universidad Técnica de Múnich)

La ciencia médica enfrenta un avance extraordinario con el desarrollo de robots hechos de ADN sintético. Se trata de una tecnología a nanoescala que busca revolucionar el tratamiento de enfermedades infecciosas y cáncer. Estos diminutos dispositivos, diseñados para actuar como sistemas modulares, tienen el potencial de detectar, encapsular y neutralizar amenazas en el organismo. La investigación sobre este tipo de nanorobots representa un nuevo enfoque para la medicina personalizada y el manejo de enfermedades para las cuales existen pocas opciones terapéuticas.

Según National Geographic, los robots construidos a partir de ADN aprovechan las capacidades intrínsecas de esta molécula. El ADN permite programar su autoensamblaje en estructuras específicas, lo que facilita la creación de piezas funcionales a escala molecular. Cada estructura actúa como parte de un sistema más amplio y puede diseñarse con una tarea concreta, como identificar virus o células cancerosas, o bien comunicar información entre los módulos que forman el robot.

De acuerdo al proyecto DNA-Robotics, coordinado por el especialista Kurt Vesterager Gothelf, el uso del ADN en el campo de la robótica se justifica por su capacidad de autoorganización exacta y predecible. Los investigadores desarrollaron cubos de ADN con funciones diferenciadas. Algunas piezas se encargan de identificar patógenos, mientras que otras transmiten información o ejecutan acciones como encapsular virus o inducir mecanismos de muerte celular en células malignas.

Diseño molecular

El proceso de desarrollo comenzó con simulaciones informáticas. Los investigadores utilizaron computadoras para planificar cómo quieren que se una cada “pieza” de ADN. El diseño define la forma y la función del robot, por ejemplo, si necesita detectar un virus o transportar un medicamento. Sin embargo, llevar estos diseños al laboratorio supuso grandes obstáculos técnicos. Por eso, los equipos científicos recurrieron a un método diferente: emplear vesículas como chasis fundamental, donde engarzaron los módulos de ADN deseados.

Una estructura de ADN en
Una estructura de ADN en forma de estrella creada por el Instituto Politécnico Rensselaer es capaz de unirse al virus del Dengue y detectarlo (Instituto Politécnico Rensselaer)

La vesícula es una burbuja pequeña formada por grasa y estructuras orgánicas. En la superficie de estas burbujas, los módulos se unen como si fueran componentes de joyería molecular. Las mismas dotan al sistema de nuevas funciones.

Conforme explicó National Geographic, otro avance consistió en la creación de nanocables capaces de transmitir señales entre las distintas piezas unidas a la vesícula. Este sistema recuerda al sistema nervioso de los seres vivos, ya que permite coordinar las acciones de las partes del robot de ADN según instrucciones internas.

Desafíos técnicos

El mayor desafío actual es el ensamblaje completo y funcional de estos robots en el laboratorio. Aunque los expertos diseñaron un mecanismo que permite añadir módulos de forma individual sobre las vesículas y lograr un grado de movimiento sobre un eje, el objetivo a corto plazo consiste en alcanzar el control sobre dos ejes, para colocar distintos módulos en diferentes zonas en la misma estructura.

Se espera que la aplicación clínica de estos pequeños robots acerque el desarrollo de medicamentos personalizados. La idea es crear tratamientos a medida para cada paciente, con la capacidad de enfrentar infecciones, cánceres y enfermedades raras que, en la actualidad, carecen de terapias eficaces. Estos nanorrobots podrían reconocer agentes patógenos, encapsularlos y neutralizarlos sin dañar las células sanas del paciente.

La tecnología de robots de
La tecnología de robots de ADN permite detectar, encapsular y neutralizar virus y células cancerosas con alta precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, las estructuras de ADN revelan otras aplicaciones destacadas. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Rensselaer fabricó una estructura en forma de estrella capaz de detectar y unirse al virus del Dengue. Esta innovación permitió la creación de biosensores extremadamente sensibles para enfermedades infecciosas, lo que allana el camino hacia diagnósticos rápidos y precisos.

Nuevas aplicaciones

Este año, la Universidad Técnica de Múnich logró ensamblar un nanorobot de ADN en el laboratorio con la capacidad de encapsular virus. Este robot, precisó National Geographic, consiguió desactivar patógenos e impedir el avance de infecciones en experimentos controlados. Sin embargo, la tecnología sigue en una fase experimental y falta mucho para su uso habitual en hospitales y centros de salud.

En la investigación y el diseño de nanorobots, la precisión y la biocompatibilidad resultan claves. Los avances actuales permiten modular las superficies y las funciones de las vesículas, y experimentar con canales de comunicación internos, pero los retos incluyen la estabilidad biológica, la eficiencia de entrega y la seguridad en organismos vivos.

Así, los robots hechos de ADN representan una innovación fundamental para la medicina y la biotecnología. Aunque el camino hacia la aplicación médica aún es largo, las pruebas realizadas por grupos en Europa y Estados Unidos confirmaron el potencial de esta tecnología como herramienta en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades complejas. El futuro inmediato depende de perfeccionar la ingeniería de ensamblaje y garantizar la seguridad en pacientes humanos, pero el avance promete cambiar la forma en la que se enfrenta la medicina personalizada y la salud global.

