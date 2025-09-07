Ciencia

Luna de Sangre 2025: dónde es posible observar el eclipse lunar total de septiembre

El fenómeno astronómico tiñe el satélite de tonos rojizos y concentra la atención global por su impacto visual. Solo algunos puntos del planeta permiten presenciar cada una de las fases

La Luna de Sangre cautiva
La Luna de Sangre cautiva al mundo con un eclipse total visible en Asia, África y Australia (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El fenómeno conocido como Luna de Sangre volvió a captar la atención global. El eclipse lunar total, que ya inició, ofrece su mejor espectáculo desde regiones del este de África, Asia y Australia. Si bien en Argentina no se puede observar el evento de manera directa, las imágenes y transmisiones internacionales permiten que los aficionados puedan seguirlo en tiempo real y conocer sus características principales.

El acontecimiento inaugura una serie de eventos astronómicos que se desarrollarán durante septiembre y que concentran la atención de la comunidad científica y del público general. Según la NASA, el eclipse lunar total podrá observarse plenamente solo desde ciertas regiones, lo que incentiva el seguimiento internacional para quienes se encuentran fuera de la zona de visibilidad directa.

Cómo sigue el eclipse lunar total y cómo verlo desde la Argentina

El eclipse lunar total se desarrollará entre las 12:28, donde el satélite comenzará a ocultarse detrás de la sombra terrestre, y las 17:55 hora argentina (15:28 a 20:55 UTC), lapso final en el que la Luna transitará el último tramo por la penumbra. Durante la etapa final del fenómeno, que tendrá lugar desde las 14:30 hasta las 15:52 en Argentina, el satélite se teñirá de un intenso color rojizo. Esta tonalidad surge porque la atmósfera filtra la luz del sol y permite que solo las longitudes de onda rojas lleguen al satélite.

La observación directa resulta imposible desde el continente americano. En contraste, quienes viven en el este de África, Asia y Australia, y partes de Europa, experimentarán la totalidad del evento. Los habitantes de Australia Occidental y capitales como Tokio verán todas las fases, mientras que en Europa la Luna ya se encontrará eclipsada al emerger en el horizonte.

El eclipse lunar total no
El eclipse lunar total no puede verse desde Argentina, pero se sigue en tiempo real por transmisiones internacionales (REUTERS/Toby Melville)

La fase de totalidad se extiende durante 82 minutos y puede apreciarse con cámaras especializadas, telescopios y transmisiones en línea. La NASA recomendó disfrutar el fenómeno a simple vista, de ser posible, sin necesidad de ninguna protección ocular, ya que no implica riesgos como sucede con los eclipses solares.

Imágenes y videos difundidos por observatorios y medios internacionales trasladan el asombro del fenómeno a los hogares de todo el mundo, lo que convierte la distancia geográfica en una oportunidad para compartir la experiencia desde una perspectiva global.

¿Por qué Argentina no podrá ver la Luna de Sangre?

El motivo por el cual en Argentina no se observa el eclipse está dado por la disposición espacial entre la Tierra, la Luna y el Sol en el instante exacto del evento. La órbita lunar se encuentra inclinada unos cinco grados con respecto al plano orbital terrestre, lo que determina que solo ciertas regiones logren la alineación necesaria para ver el eclipse.

La NASA informó que, al producirse la totalidad del eclipse, la Luna se ubica por debajo del horizonte argentino y del resto del continente americano. Esto impide que el fenómeno sea visible, al quedar la región orientada en dirección opuesta.

La NASA recomienda observar el
La NASA recomienda observar el eclipse lunar a simple vista en zonas de visibilidad, sin protección ocular especial (REUTERS/Henry Romero)

Regiones como Asia, gran parte de África, Australia y partes de Europa, al encontrarse correctamente alineadas, pueden presenciar el oscurecimiento y posterior enrojecimiento del satélite en todas sus fases, lo que convierte a la Luna de Sangre en un espectáculo local en esos países.

Factores como el polvo y la nubosidad determinan la intensidad del color. Localidades como Perth y Tokio sobresalen como puntos privilegiados, mientras que Europa observa el eclipse parcial al coincidir con la salida de la Luna.

Eclipse solar parcial: otro evento astronómico de septiembre

El mes de septiembre no solo está marcado por la Luna de Sangre. El 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial entre las 14:29 y las 18:53 hora argentina (17:29 a 21:53 UTC). Este fenómeno será visible nuevamente desde el sur de Australia, la Antártida y océanos del Pacífico y Atlántico.

Durante el eclipse solar parcial, la Luna cubre solo parte del disco solar. La NASA advirtió sobre la importancia de usar protección visual adecuada, como filtros homologados, para evitar lesiones. Desde Argentina, la comunidad científica sugiere acceder a coberturas, imágenes y directos para observar el avance del evento.

