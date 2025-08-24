Ciencia

Cuál es la única parte del cuerpo humano que la evolución no logra explicar

Según expuso el profesor de anatomía Max Telford a The Conversation, este rasgo exclusivo del Homo sapiens carece de antecedentes en otras especies, y aunque se plantearon diversas hipótesis sobre su función, ninguna logra comprobarse

Por Dante Martignoni

Guardar
El análisis evolutivo del cuerpo
El análisis evolutivo del cuerpo humano evidencia la integración de funciones y estructuras a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano, moldeado a lo largo de millones de años, revela complejas adaptaciones y soluciones biológicas. Desde los órganos fundamentales hasta los detalles celulares, cada elemento encaja en un sistema con raíces profundas en el pasado. Sin embargo, persisten características que intrigan a la comunidad científica.

Uno de esos enigmas es el mentón humano, distintivo del Homo sapiens y ausente incluso en especies cercanas como los neandertales. Este rasgo generó especulación y debate durante décadas. Aunque existen teorías que exploran su posible origen, la ciencia aún carece de un mecanismo demostrado que explique su aparición evolutiva.

El cuerpo humano y la evolución por ramas

Max Telford, profesor Jodrell de Zoología y Anatomía Comparada en University College London (UCL), explica que el cuerpo humano puede analizarse siguiendo las distintas ramas del árbol evolutivo. Cada incorporación corporal corresponde a un momento específico de la historia de la vida.

El mentón representa un límite
El mentón representa un límite para la ciencia evolutiva, al no poder verificarse mediante comparación con otros animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Animales, vertebrados, mamíferos y primates sumaron estructuras propias: el cuerpo y el intestino, la columna vertebral y extremidades, la leche y el cabello, y las uñas, respectivamente. Este seguimiento evidencia cómo la evolución integró funciones y piezas a lo largo de miles de generaciones.

La evolución convergente como clave de estudio

Para descifrar el motivo del surgimiento de determinados rasgos biológicos, los científicos aprovechan el fenómeno de evolución convergente: características que emergen por separado en diferentes líneas evolutivas. Este fenómeno facilita la comprobación de hipótesis, transformando la naturaleza en un laboratorio a escala.

Un ejemplo célebre lo ofrece la clasificación errónea de golondrinas y vencejos como especies hermanas. Estudios posteriores, apoyados en el análisis genético y óseo, demostraron que las golondrinas se encuentran más emparentadas con los búhos que con los vencejos.

El tamaño de los testículos y sus patrones

El análisis del tamaño de los testículos en primates y otros mamíferos destaca por su claridad. El artículo de The Conversation expuso el caso del mono colobo abisinio y el macaco de corona. Pese a su tamaño corporal similar, en el primero los testículos pesan cerca de tres gramos, mientras que en el segundo alcanzan los 48 gramos.

El mono colobo abisinio mantiene
El mono colobo abisinio mantiene harenes exclusivos y debido a la ausencia de competencia espermática, sus testículos son pequeños (Captura de video: YouTube)

Hay varias hipótesis al respecto. Una plantea que los testículos grandes podrían ser ornamentales, como la cola del pavo real. La explicación más aceptada, sin embargo, los vincula con la estrategia reproductiva.

El colobo macho mantiene un harén exclusivo de hembras, por lo que requiere poca producción de espermatozoides. En contraste, el macaco vive en grupos mixtos, donde las relaciones múltiples favorecen la selección de los machos con testículos más grandes, ya que estos incrementan la producción de esperma y, por tanto, las probabilidades de éxito reproductivo.

La tendencia se observa en distintas especies: especies monógamas presentan testículos pequeños, mientras que aquellas con sistemas reproductivos más abiertos muestran órganos de mayor tamaño.

Los patrones reproductivos en primates
Los patrones reproductivos en primates muestran una relación directa entre el tamaño testicular y el sistema social (REUTERS)

El análisis menciona ejemplos claros. Los gorilas, con harenes exclusivos, poseen testículos más pequeños. En cambio, chimpancés y bonobos destacan por su promiscuidad y testículos mucho más grandes. Entre los casos extremos figuran los delfines, cuyos testículos representan hasta el 4% de su peso corporal: equivaldría a tres kilos en humanos.

Los delfines giradores participan en apareamientos masivos, denominados wuzzles, lo que confirma el patrón. En los humanos, el tamaño testicular resulta intermedio dentro de la escala de mamíferos.

El enigma del mentón: una excepción evolutiva

Mientras que los patrones reproductivos encuentran explicación en la convergencia evolutiva, el mentón humano permanece inexplicable. Como rasgo exclusivo del Homo sapiens, carece de puntos de comparación evolutiva y no puede verificarse a través de la repetición del fenómeno en otras especies.

Existen varias propuestas: podría haber servido para reforzar la mandíbula en enfrentamientos físicos, aumentar el atractivo estético de la barba o ser consecuencia de una dieta más blanda tras la invención de la cocina, que debilitó la mandíbula. No obstante, ninguna teoría se apoya en pruebas concluyentes.

El mentón humano carece de
El mentón humano carece de explicación científica comprobada y no tiene equivalentes en otras especies (Crédito: Freepik)

Telford explicó a The Conversation que “al ser el mentón un rasgo exclusivo del Homo sapiens, aunque se han propuesto varias teorías sobre su función, no existe un mecanismo de comparación, como la evolución convergente, que permita comprobar cuál es la correcta“.

Una incógnita persistente para la ciencia evolutiva

El mentón, por su peculiaridad, muestra un límite de la ciencia evolutiva. Telford señaló que, a diferencia de órganos cuya función puede rastrearse en muchas especies, determinados rasgos humanos pueden quedar sin explicación definitiva.

En la actualidad el mentón permanece como una de las grandes incógnitas de la biología evolutiva. Se trata de una pieza única en la anatomía del ser humano cuya función y origen aún eluden la verificación científica.

Temas Relacionados

Evolución humanaSer humanoAnatomíaMentónHomo sapiensCienciaPrimatesEvolución convergenteMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la microbiota intestinal puede ser la clave para tener más fuerza muscular y longevidad

Una investigación en Corea del Sur con ratones demostró que algunas bacterias favorecen el retraso del deterioro funcional por la edad y la expresión de genes asociados al crecimiento de los músculos

Por qué la microbiota intestinal

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Fuentes de la cartera confirmaron a Infobae que hubo una reunión con especialistas para evaluar un nuevo esquema de inmunización unificado. “Es importante que la comunidad entienda el riesgo y se vacune”, dijo a Infobae una infectóloga presente en el cónclave. Los detalles

COVID-19 y gripe: expertos y

Cómo las comunidades bacterianas crean patrones caleidoscópicos y arrojan luz sobre el comportamiento colectivo

Científicos del Instituto Weizmann revelaron que las sorprendentes formaciones autoorganizadas creadas por grupos de bacterias arrojan nueva luz sobre el movimiento colectivo. Se amplía así la comprensión de fenómenos naturales como bandadas de aves, bancos de peces y el comportamiento humano colaborativo

Cómo las comunidades bacterianas crean

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

Los identificaron investigadores de Argentina, Brasil y Perú. En diálogo con Infobae, los expertos contaron que puede implicar un riesgo de transferencia de contaminantes a los peces y a las aves que forman parte de la alimentación humana

Por primera vez hallan microplásticos

Explotó una supernova y los astrónomos observaron la estrella “despojada hasta los huesos”

Se registró a 2200 millones de años luz de la Tierra y fue descrita como la primera ocasión en observar las regiones internas estelares, donde predominan elementos como el silicio y el azufre

Explotó una supernova y los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Elías López, el contador

Carlos Elías López, el contador que devolvió $30 millones en Montería y consiguió empleo en la Alcaldía

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 24 de agosto

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Medellín

Previsión del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 24 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Hansi Flick: "No necesito más

Hansi Flick: "No necesito más charlas de los árbitros"

Corea del Norte refuerza su defensa aérea con el lanzamiento de dos tipos misiles nuevos

Reino Unido extiende la formación para soldados ucranianos mientras continúan conversaciones sobre seguridad

Venezuela critica a Guyana por "arrodillarse" ante EEUU y ceder a su "ansia desmedida" de "robar" energía

La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

ENTRETENIMIENTO

Caída, prisión y un Oscar:

Caída, prisión y un Oscar: la travesía de Robert Downey Jr. entre adicciones, juicios y redención

La creación de “Born to Run”, el disco que catapultó a Bruce Springsteen a la historia del rock

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York

Natalie Portman revela sus secretos de estilo, rutinas y visión de la feminidad

John Stamos habló de la salud de Dave Coulier tras su lucha contra el cáncer