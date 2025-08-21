Ciencia

El misterio de los aromas: por qué el mismo olor puede ser irresistible o desagradable

Un estudio citado por Scientific American muestra que la valoración depende de experiencias personales, lo que impulsa avances en fragancias inteligentes y tecnología olfativa

Por Fausto Urriste

Guardar
El estudio revela que la
El estudio revela que la percepción de los aromas depende de experiencias personales y recuerdos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo en que las personas perciben un aroma varía notablemente, incluso cuando se trata de fragancias que evocan recuerdos o emociones intensas.

Esta diferencia individual fue confirmada por un reciente estudio publicado en Nature, citado por Scientific American, donde se revela que la experiencia olfativa es profundamente personal, a pesar de que existen ciertos patrones generales.

De acuerdo con la investigación, los aromas familiares y aquellos con moléculas complejas suelen resultar más agradables y este hallazgo impulsa el avance de tecnologías inteligentes con capacidad olfativa, como las narices digitales.

El estudio: experiencias asociadas y patrones comunes

Los aromas familiares y las
Los aromas familiares y las moléculas complejas suelen ser percibidos como más agradables, según la investigación (Antonie Louise Bierling et al., in Scientific Data/Nature)

La investigación, dirigida por la psicóloga Antonie Louise Bierling de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, reunió a 1.227 voluntarios para evaluar 73 compuestos moleculares diferentes.

El propósito era entender de qué modo las personas describen y califican los olores, así como determinar los factores que influyen en que un aroma resulte placentero o desagradable. Según Scientific American, los participantes calificaron cada olor y debían asociarlo a distintos descriptores.

Los resultados demostraron gran diversidad en las respuestas individuales. Bierling explicó a Scientific American que la percepción olfativa se basa en las experiencias personales de cada individuo: “Depende de lo que la gente haya asociado con el olor… en mi opinión, habría sido realmente sorprendente que el mismo olor resultara agradable para todos. ¿Por qué debería ser así?”. Esta reflexión destaca la influencia de la memoria y la vivencia personal en la valoración de los aromas.

La complejidad molecular de los
La complejidad molecular de los compuestos aromáticos influye en la agradabilidad de los olores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al alto grado de variabilidad, se identificaron tendencias comunes. Los aromas más familiares y las estructuras moleculares complejas recibieron las puntuaciones más altas de agradabilidad. Los análisis mostraron que estos aromas ocupaban el cuadrante superior derecho en los gráficos, donde se agrupan las percepciones positivas.

Aplicaciones y descriptores olfativos

Los hallazgos obtenidos tienen un alcance que supera la mera comprensión del olfato humano. Esta información permitirá mejorar tecnologías de detección, como narices digitales, con potencial en ámbitos como la salud —mediante la identificación temprana de enfermedades a través del aliento— o en el hogar inteligente, con la capacidad de detectar alimentos en mal estado o supervisar la cocción a través del olor.

El estudio profundizó además en la relación entre la percepción y los descriptores utilizados. Los voluntarios asociaron cada olor con 16 términos, tales como “dulce”, “floral”, “frutal”, “químico” o “decadente”.

El estudio abre oportunidades para
El estudio abre oportunidades para personalizar fragancias y soluciones aromáticas según preferencias individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descriptor “dulce” resultó ser el más vinculado a los aromas agradables, con una diferencia de +27 en la puntuación respecto a quienes no lo usaban. Por el contrario, “decadente” registró una diferencia de –35, situándose como el descriptor relacionado con percepciones más desagradables.

Descriptores como “floral”, “frutal”, “panadería”, “hierba”, “madera” y “especias” se asociaron con valoraciones positivas, mientras que “químico”, “pescado”, “sudoroso”, “amoníaco/urinario” y “decadente” se relacionaron con juicios negativos.

La investigación evidenció que la complejidad molecular incide en la percepción de los olores. Los compuestos con mayor riqueza estructural, en una escala que en este estudio fue de 10,8 (alcohol isopropílico) a 366 (tonalide), recibieron mejores valoraciones. Esta relación indica que la variedad de matices en las moléculas favorece interpretaciones más placenteras, un dato relevante para el desarrollo de nuevas fragancias y la programación de dispositivos detectores.

La investigación publicada en Nature
La investigación publicada en Nature y citada por Scientific American destaca la subjetividad del sentido del olfato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación publicada en Scientific American ilumina la subjetividad del sentido del olfato, al mismo tiempo que sienta las bases para nuevas tecnologías capaces de interpretar la complejidad olfativa, abriendo oportunidades en la salud, la seguridad alimentaria y la automatización del hogar.

Los expertos coinciden en que, a medida que avance la comprensión de la percepción olfativa, será posible personalizar fragancias y soluciones aromáticas adaptadas a las preferencias individuales. Este enfoque promete transformar tanto la industria del perfume como la experiencia sensorial cotidiana.

Temas Relacionados

Percepción de los oloresAntonie Louise BierlingUniversidad Friedrich Schiller de JenaNarices digitalesComplejidad molecularScientific AmericanAlemaniaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La NASA desarrolló un metal que resiste el calor extremo

Desde 2022, la aleación GRX-810 desarrollada por NASA y perfeccionada junto a la industria permite fabricar piezas impresas en 3D que soportan temperaturas y cargas imposibles para materiales tradicionales

La NASA desarrolló un metal

Desarrollaron un sensor de diamantes que mejora la detección del cáncer durante cirugías

El nuevo dispositivo, diseñado por investigadores en el Reino Unido, utiliza nanopartículas de óxido de hierro y un cabezal ultrapreciso para localizar tumores y ganglios linfáticos afectados durante intervenciones

Desarrollaron un sensor de diamantes

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

Aunque suelen pasar inadvertidas, estas aves urbanas inspiraron algunos de los grandes desarrollos en el aprendizaje automático y el refuerzo, clave para las tecnologías que dominan la inteligencia artificial más avanzada de la actualidad

El extraordinario papel de las

SpaceX se prepara para lanzar el décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

Elon Musk busca dar un paso decisivo en el desarrollo de su nave más ambiciosa mediante una misión clave que evaluará mejoras técnicas y la estrategia de reutilización en el programa espacial de su compañía

SpaceX se prepara para lanzar

Investigan si un análisis de sangre podría detectar la ELA hasta diez años antes de los primeros síntomas

El estudio, respaldado por inteligencia artificial y datos de miles de pacientes de Europa y Estados Unidos, identificó biomarcadores en plasma que distinguen la esclerosis lateral amiotrófica de otras enfermedades neuromusculares con más del 98% de precisión

Investigan si un análisis de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el huso horario

Cuál es el huso horario actual en Argentina y por qué proponen cambiarlo

Una mujer desaparecida en Texas es encontrada en ‘el Reino de Kubala’, una ‘tribu africana’ que vive en el bosque de Escocia y reclama que el país es suyo

Un reactor gigante de IMPSA quedó varado en Mendoza porque los puentes no soportan su peso

¿Quién ganó el pozo de más de 38 millones de La Tinka este miércoles 20 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Conductor de transporte público es baleado en plena ruta en San Juan de Lurigancho y maneja herido hasta hospital de Canto Grande

INFOBAE AMÉRICA
Detienen en Italia a un

Detienen en Italia a un ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

LG trae a España sus nuevos portátiles LG gram Pro con gráficas Nvidia GeForce RTX 5050

Manuel Sanabria reflexiona sobre salud mental y 'bullying' en 'La coleccionista': "Queríamos ser serios y respetuosos"

El PP quiere forzar una votación para que el Congreso exija al Gobierno que presente los Presupuestos de 2026

AllianzGI nombra director de productos a Bjoern Jesch, ex DWS para reforzar la dirección de la firma

ENTRETENIMIENTO

Tramell Tillman se une a

Tramell Tillman se une a la próxima película de Spider-Man

La impactante escena de Misión Imposible 2 en la que Tom Cruise se puso en peligro por primera vez

Cómo Sydney Sweeney se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood

“Emily in Paris” sorprende con su quinta temporada: Lily Collins explora la dolce vita entre Roma y Venecia

Pamela Anderson, ejemplo de autenticidad a los 58 años: “Siento que recién empiezo mi carrera y que todo lo anterior fue un entrenamiento”