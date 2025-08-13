Ciencia

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

Un estudio longitudinal en Reino Unido muestra que perder clases en momentos críticos duplica el impacto negativo sobre los resultados estudiantiles

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El ausentismo escolar en años
El ausentismo escolar en años de transición duplica el impacto negativo en el rendimiento académico, según un estudio en Reino Unido -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio longitudinal realizado en Reino Unido concluye que la ausencia a clases durante los años críticos de transición duplica el efecto negativo sobre los resultados estudiantiles. El ausentismo escolar, tanto autorizado como no autorizado, constituye un obstáculo considerable para el rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo en las etapas clave entre la primaria y la secundaria.

Así lo demuestra una investigación publicada en el American Educational Research Journal, la cual advierte sobre el impacto diferenciado de perder clases en esos periodos respecto de las ausencias ocurridas en los años intermedios de la educación primaria. El equipo investigador recomienda que todas las ausencias, sin importar su justificación, reciban igual atención y que las intervenciones prioricen la prevención y el apoyo temprano.

Impacto del ausentismo escolar en los años de transición

El estudio, liderado por especialistas de la Universidad de Strathclyde, la Universidad de Glasgow y el Instituto Alemán de Investigación Económica, analizó los datos de 8.139 estudiantes de escuelas estatales en Inglaterra, entre 2006 y 2017.

Para ello, se emplearon registros del Millennium Cohort Study y la National Pupil Database, lo que permitió una vinculación detallada entre información de ausencias anuales, resultados en exámenes nacionales y diversos factores socioeconómicos y familiares. El análisis se replicó en Gales con bases de datos educativas equivalentes, donde se hallaron patrones consistentes.

Los resultados muestran que las ausencias, sin importar el año, se asocian con una disminución en el rendimiento académico al final de la educación obligatoria. El efecto es particularmente notable en el primer año de primaria y, de forma aún más marcada, desde el último año de primaria (año 6) hasta el penúltimo de secundaria (año 10).

Las ausencias, tanto autorizadas como
Las ausencias, tanto autorizadas como no autorizadas, afectan por igual los resultados estudiantiles en etapas clave de la educación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estos años, un aumento del 10% en la tasa de ausencias implica una reducción del 4,9% al 6,8% en la probabilidad de aprobar cinco o más exámenes GCSE, el estándar nacional en Reino Unido. En cambio, el mismo incremento en los años cuatro y cinco de primaria apenas disminuye esa probabilidad en 2,3% a 2,4%.

En estos periodos críticos, la pérdida de clases supone un mayor riesgo de retraso académico. Además, este efecto se observó de manera uniforme en ambos países analizados, aun después de controlar variables demográficas y familiares.

Ausencias autorizadas y no autorizadas: efectos equivalentes

El análisis evidencia que tanto las ausencias autorizadas (por enfermedad, por ejemplo) como las no autorizadas (por absentismo injustificado) generan impactos similares en el rendimiento académico. Esta conclusión contradice la idea generalizada de que las ausencias no autorizadas resultan más perjudiciales.

De hecho, en 42 de 44 combinaciones año-resultado estudiadas, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de ausencia. Los investigadores insisten en que la política educativa tiende a concentrarse en las ausencias no autorizadas, pero sus hallazgos demandan atención igualitaria para todo el ausentismo.

Un aumento del 10% en
Un aumento del 10% en la tasa de ausencias durante años críticos reduce hasta un 6,8% la probabilidad de aprobar exámenes nacionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la asistencia escolar: recomendaciones

A partir de estos resultados, el equipo sugiere implementar estrategias para mejorar la asistencia desde los primeros años de primaria y mantenerlas a lo largo del tiempo.

El profesor Markus Klein, del Instituto de Educación de Strathclyde, enfatizó a American Educational Research Journal la necesidad de detectar los momentos más delicados del ausentismo: “Nuestra investigación tuvo como objetivo identificar las etapas en las que es más perjudicial y el alcance del daño que causan los diferentes tipos de ausencia”, señaló Klein.

A su vez, destacó que el apoyo temprano y la colaboración con las familias resultan esenciales para evitar problemas de asistencia crónicos.

Los autores proponen compartir datos de asistencia entre las distintas etapas escolares para dar continuidad al apoyo e intervenir sobre las causas subyacentes del ausentismo, en vez de recurrir a medidas punitivas.

El estudio recomienda priorizar la
El estudio recomienda priorizar la prevención y el apoyo temprano para mejorar la asistencia escolar y el desempeño académico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomiendan que las escuelas desarrollen programas de mentoría, actividades de orientación y mayor implicación de los padres durante los períodos de transición, de modo que los estudiantes se adapten a los cambios académicos y sociales que enfrentan.

La solidez de los hallazgos se confirmó mediante análisis de sensibilidad y replicación en Gales, donde el impacto del ausentismo fue aún mayor. Los resultados se mantuvieron tras ajustar por género, etnia, nivel educativo de los padres, ingresos familiares y al emplear distintos métodos estadísticos.

En cuanto a la metodología, el estudio utilizó modelos de regresión que consideraron una amplia gama de factores de riesgo y aplicó técnicas de imputación múltiple para gestionar datos faltantes. Aunque no se puede afirmar una causalidad directa, persiste la asociación negativa entre ausencias y rendimiento después de controlar factores externos.

Los expertos sostienen que la atención a las ausencias debe mantenerse a lo largo de toda la etapa educativa, con énfasis en los años de transición, a fin de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial académico.

Temas Relacionados

EducaciónAprendizajeRendimiento académicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

Un aumento en la exposición a luces LED, tanto en espacios públicos como en dispositivos personales, preocupa a especialistas por posibles daños en la visión y efectos adversos en la conducción nocturna, impulsando debates regulatorios, informa TIME

Expertos alertan sobre los riesgos

El juego entre ballenas y delfines es más habitual de lo que se pensaba

Un nuevo estudio internacional citado por National Geographic analiza cerca de 200 encuentros documentados y revela que las interacciones amistosas entre ballenas y delfines ocurren con mayor frecuencia y complejidad de lo estimado previamente por la ciencia

El juego entre ballenas y

Un innovador panel solar alemán logra una eficiencia récord y reduce el uso de materiales costosos

La nueva tecnología desarrollada en el Instituto Fraunhofer utiliza lentes y chips miniaturizados para captar más energía solar, superando ampliamente el rendimiento de los paneles convencionales. IEEE Spectrum también compartió que esta propuesta ayuda a disminuir el impacto ambiental

Un innovador panel solar alemán

Innovación en la salud de las mascotas: una startup desarrolla fármacos para prolongar la vida de los perros

Un informe de Forbes detalló de qué manera Loyal combina biotecnología y medicina preventiva para crear tratamientos capaces de extender la longevidad canina, con ensayos clínicos en marcha y planes de lanzamiento para 2026

Innovación en la salud de

Romper con el círculo entre la pérdida de masa muscular y el envejecimiento cardiovascular: “El hito para no dejar entrar al viejo”

Después de los 60 años, la combinación entre la sarcopenia -la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular- y las enfermedades cardíacas acelera la vulnerabilidad del organismo, lo que afecta la calidad de vida y la autonomía. El médico gerontólogo José Ricardo Jáuregui habló con Infobae sobre cómo cambiar el pronóstico

Romper con el círculo entre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La fundación de Arequipa: ¿qué

La fundación de Arequipa: ¿qué pasó realmente el 15 de agosto de 1540?

La serie de sirenas más famosas de los 2000 que marcó a una generación llega a RTVE Play: “Estos son los impuestos que yo pago”

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 13 de agosto

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Este es el remedio de la abuela para desparasitar el organismo de forma natural

INFOBAE AMÉRICA
La capital asiática elegida como

La capital asiática elegida como la mejor ciudad del mundo para la Generación Z

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Abrazos y lágrimas en el reencuentro con sus familias de los más de 100 niños confinados en Manzaneda

Todos los partidos de Primera Federación se podrán seguir a través de LaLiga+ y LaLiga Bares

ENTRETENIMIENTO

Infobae

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift

La saga continúa: Christensen y McGregor podrían revivir las Guerras Clon en una serie de acción real

Machine Gun Kelly aseguró que podría ser mitad extraterrestre: “Mi piel se rasga y sana muy rápido”

Así reaccionó Shakira al cover de Camila Cabello de su tema ‘Si te vas’

Cómo “KPop Demon Hunters” se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y en un éxito musical mundial