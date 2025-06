Los impactantes hallazgos sobre experiencias cercanas a la muerte que el prestigioso científico Bruce Greyson compartió con Oprah Winfrey

(Captura de video)

Durante cinco décadas, el científico Bruce Greyson documentó un fenómeno que desafía los fundamentos de la medicina moderna: personas declaradas clínicamente muertas que regresan con recuerdos más vívidos que cualquier experiencia de su vida terrenal.

En un reciente episodio de The Oprah Podcast, este psiquiatra y profesor emérito de la Universidad de Virginia compartió sus hallazgos junto a testimonios extraordinarios, incluyendo el del actor Jeremy Renner, quien experimentó la muerte clínica tras su accidente en Lake Tahoe en enero de 2023.

50 años de investigación científica

Greyson comenzó su investigación de manera fortuita durante sus primeras semanas como psiquiatra. Una paciente que había sufrido una sobredosis y permanecía inconsciente en la sala de emergencias le describió al día siguiente, con precisión absoluta, una conversación que él había mantenido con la compañera de cuarto en un pasillo distante.

La joven incluso recordaba una mancha en su corbata que solo había sido visible cuando se quitó la bata blanca para hablar con la otra mujer. “No había nada en mi formación médica que me hubiera preparado para esto”, explicó Greyson en entrevista con Oprah Winfrey. Este episodio lo llevó a cofundar en 1981 la Asociación Internacional para Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte (IANDS, por sus siglas en inglés), dedicada a la investigación rigurosa de este fenómeno.

A lo largo de medio siglo, Greyson entrevistó a miles de personas que experimentaron este fenómeno, identificando patrones universales que trascienden culturas, religiones y geografías. Según detalló en el podcast, estos elementos comunes incluyen la sensación de abandonar el cuerpo físico, experimentar una paz y amor incondicionales, encontrar entidades que pueden interpretarse como seres divinos o seres queridos fallecidos, revisar la propia vida desde múltiples perspectivas, y llegar a un punto de no retorno donde deben decidir regresar a la vida.

(Captura de video)

El testimonio de Jeremy Renner: “El amor es lo único que te llevas”

El actor nominado al Oscar Jeremy Renner ofreció uno de los testimonios más detallados durante el programa. El 1 de enero de 2023, mientras intentaba evitar que su sobrino fuera atropellado por una máquina quitanieves de 6.800 kilogramos en su propiedad de Lake Tahoe, Renner fue aplastado por el vehículo, sufriendo fracturas en 30 huesos, colapso pulmonar y la pérdida temporal de un ojo.

“Nunca perdí la consciencia. Si hubiera perdido la consciencia, habría muerto en el hielo, porque requería todo mi esfuerzo físico expulsar aire y volver a inhalarlo”, relató a The Oprah Podcast. Después de aproximadamente 30 minutos luchando por respirar con la ayuda de su sobrino, quien levantaba los huesos fracturados que presionaban sus pulmones, Renner dejó de respirar.

Durante ese período de muerte clínica, el actor experimentó lo que describe como una existencia sin tiempo ni espacio: “Podía ver toda mi vida. Podía verlo todo de una vez. Pudo haber sido durante segundos, pudo haber sido durante cinco minutos, pudo haber sido para siempre. No había tiempo en absoluto. Sin embargo, también era todo el tiempo y para siempre”.

La experiencia transformó radicalmente la perspectiva del actor sobre la vida y la muerte. “Es una divinidad colectiva de amor. El amor es lo único que te llevas cuando mueres”, declaró Renner, quien antes del accidente no tenía conocimiento alguno sobre las experiencias cercanas a la muerte.

Elementos universales: el túnel, la luz y la revisión de vida

Los testimonios recopilados por Greyson revelan similitudes extraordinarias independientemente del trasfondo cultural o religioso de quienes lo experimentan, y aparecen consistentemente desde relatos de la antigua Grecia y Roma hasta casos contemporáneos en todo el mundo.

Uno de los aspectos más impactantes es la “revisión de vida“, donde las personas no solo reviven sus acciones, sino que experimentan las emociones y sensaciones de quienes fueron afectados por sus comportamientos.

Tom Sawyer, un caso estudiado por Greyson que fue presentado en The Oprah Winfrey Show en 1994, describió cómo durante su experiencia cercana a la muerte experimentó físicamente el dolor emocional que había causado a su esposa a través de años de abuso verbal y físico. “No solo era como ella o veía una película, sino que era su psicología. Era su cuerpo físico. Era como si no solo estuviera en su cuerpo, era ella”, explicó Sawyer. Esta experiencia lo transformó completamente, llevándolo a desarrollar una profunda compasión y a cambiar radicalmente su comportamiento.

(Captura de video)

Testimonios médicos: cuando los profesionales de la salud experimentan Experiencias Cercanas a la Muerte

Mary Neal, cirujana ortopédica espinal y autora de bestsellers del New York Times, aportó una perspectiva médica única al programa. Durante una expedición de kayak en Sudamérica hace 30 años, Neal quedó atrapada bajo el agua durante casi 30 minutos cuando su embarcación se atoró en las rocas bajo una cascada.

“Perdí la consciencia, pero es algo curioso. Nunca me sentí consciente y luego inconsciente. Me sentí consciente y luego más consciente, viva y luego más viva”, describió Neal a The Oprah Podcast.

Durante su experiencia, recibió lo que interpretó como una advertencia divina sobre la futura muerte de su hijo mayor, quien entonces tenía nueve años y gozaba de buena salud. Diez años después, su hijo murió instantáneamente al ser atropellado por un automóvil durante un entrenamiento de esquí en tierra seca. “Me desperté cada día preguntándome si ese sería el día”, confesó Neal sobre la década que vivió con ese conocimiento.

Sin embargo, su experiencia cercana a la muerte le proporcionó la certeza de que la muerte no es el final, lo que le permitió enfrentar la pérdida con una mezcla de dolor y alegría espiritual.

(Captura de video)

Resistencia científica y explicaciones alternativas

A pesar de décadas de investigación, las experiencias cercanas a la muerte enfrentan resistencia significativa en el establishment médico. Greyson explicó a The Oprah Podcast que la formación médica tradicional enseña que “la mente es lo que hace el cerebro”, una perspectiva materialista que dificulta la aceptación de experiencias que sugieren la continuidad de la consciencia sin actividad cerebral.

“He visto tantos ejemplos de personas cuyos cerebros obviamente no funcionaban bien, si es que funcionaban, y sin embargo describían su consciencia como más vívida que nunca”, señaló Greyson. Sus investigaciones descartaron explicaciones simplistas como la privación de oxígeno, los efectos de medicamentos, la producción de endorfinas o la actividad eléctrica errática en el cerebro o el corazón.

El investigador documentó casos donde personas con electroencefalogramas planos mantienen recuerdos detallados y precisos de eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertas, incluyendo conversaciones en habitaciones distantes y detalles que no podrían haber percibido a través de los sentidos físicos.

(Europa Press)

Transformaciones posteriores: una nueva perspectiva de vida

Todos los testimonios presentados en el podcast coinciden en un aspecto fundamental: las experiencias cercanas a la muerte transforman radicalmente las prioridades vitales de quienes las experimentan.

Jeremy Renner describió cómo el accidente “silenció todo el ruido blanco” en su vida, eliminando preocupaciones sobre críticas negativas, inseguridades profesionales o el éxito material. “A menos que esté subordinado al amor, la bondad, la consideración y la colectividad de quienes somos como humanos, simplemente no le doy ni una pizca de importancia”, explicó. El actor también reportó la eliminación completa de la ansiedad social y una sensación de paz que describe como “exhilarantemente pacífica”.

Harmony, compositor ganador de un Grammy que experimentó una experiencia cercana a la muerte a los 13 años tras ser atropellado por un automóvil en Londres, describió cómo la experiencia le proporcionó una guía constante a lo largo de su vida. “Desde ese momento supe que mi vida iba a moverse de manera diferente”, relató, explicando cómo la voz que escuchó diciéndole “aún no es tiempo” se convirtió en una brújula espiritual permanente.

(Captura de video)

Implicaciones para la comprensión de la consciencia

Los hallazgos de Greyson sugieren que la consciencia podría ser independiente de la actividad cerebral, una conclusión que desafía paradigmas fundamentales de la neurociencia moderna. Aunque como científico se abstiene de afirmar que ha “probado” la supervivencia de la consciencia después de la muerte, reconoce que la evidencia apunta fuertemente en esa dirección.

“Los científicos no lidian con pruebas, lidian con el peso de la evidencia”, explicó Greyson según recogió The Oprah Podcast. “No puedo pensar en otra explicación para estas experiencias”. Sus estudios han demostrado que incluso las personas que simplemente aprenden sobre experiencias cercanas a la muerte sin experimentarlas directamente muestran cambios similares a los de quienes lo experimentan: se vuelven más espirituales, más compasivas y menos materialistas.

La investigación también ha revelado que el conocimiento sobre experiencias cercanas a la muerte reduce significativamente el miedo a la muerte, lo que paradójicamente permite a las personas vivir de manera más plena. “Si no tienes miedo de morir, entonces tienes menos miedo de vivir al máximo”, observó Greyson.

(Captura de video)

La regla de oro como ley universal

Uno de los aspectos más consistentes en los testimonios de Experiencias Cercanas a la Muerte es la comprensión experiencial de la interconexión fundamental entre todos los seres. Los experienciadores regresan con la certeza de que la "regla de oro" —tratar a otros como deseas ser tratado— no es simplemente una guía moral, sino una ley universal del cosmos.

“Para ellos, la regla de oro no es una directriz que se supone debemos seguir. Es una ley del universo que han experimentado. No hay forma de negarlo", explicó Greyson a The Oprah Podcast. Esta comprensión surge directamente de la revisión de vida, donde las personas experimentan las consecuencias de sus acciones desde la perspectiva de quienes fueron afectados.

El trabajo del Dr. Greyson, documentado en su libro “After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond“, continúa desafiando las concepciones tradicionales sobre la consciencia, la muerte y el propósito de la existencia humana, ofreciendo una perspectiva científica sobre experiencias que han sido relegadas durante mucho tiempo al ámbito de lo místico o lo inexplicable.