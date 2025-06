Un fármaco para la obesidad reduce infartos y muertes cardiovasculares en pacientes de alto riesgo

En tres meses, semaglutida redujo un 37% el riesgo de infarto, ACV o muerte cardiovascular en comparación con placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo análisis del ensayo clínico SELECT revela que la semaglutida, inicialmente aprobada para tratar el sobrepeso, reduce en pocas semanas los eventos cardiovasculares graves, incluso antes de que los pacientes hayan perdido peso de forma significativa.

Los resultados del trabajo fueron presentados en el 32° Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO), que se realizó en Málaga el mes pasado.

Efecto precoz y sostenido: qué demostró el estudio SELECT

El ensayo SELECT evaluó a más de 17.600 adultos con obesidad o sobrepeso y enfermedad cardiovascular previa en 41 países durante casi cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración semanal de 2,4 miligramos de semaglutida en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular (ECV) previa se asoció con una reducción del 37% en el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) dentro de los primeros tres meses de tratamiento. Ese descenso incluye infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares o muertes de origen cardiovascular.

En los primeros seis meses, el riesgo de fallecimiento por causas cardiovasculares descendió un 50% en comparación con el grupo placebo. En ese mismo lapso, el riesgo combinado de hospitalización urgente por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular se redujo un 59%.

Los resultados corresponden a un subanálisis del ensayo clínico SELECT. Los datos muestran que los beneficios aparecen en forma temprana, incluso antes de alcanzar la dosis completa y sin necesidad de una pérdida de peso clínicamente significativa. El 5% del peso corporal suele considerarse el umbral para que una intervención sea eficaz en términos metabólicos. En este caso, la reducción del riesgo cardiovascular se observó antes de alcanzar ese objetivo.

El fármaco actúa sobre el receptor GLP-1 e imita a las hormonas incretinas, que regulan la glucosa y promueven saciedad (M. Scott Brauer/The New York Times)

Los efectos positivos del fármaco no dependieron de una titulación completa, es decir de la dosis máxima tolerada y eficaz del medicamento indicado de manera gradual, ni de un descenso de peso ponderal sustancial. Según explicó el doctor Jorge Plutzky, director de Cardiología Preventiva en el Brigham and Women’s Hospital de Boston y autor principal del estudio, “los beneficios significativos ya eran evidentes en los primeros seis meses, e incluso antes”.

“Estos resultados resaltan la acción temprana de semaglutida en la reducción de eventos cardiovasculares mayores, con beneficios significativos ya evidentes en los primeros 6 meses, y para algunos, incluso antes de cualquier pérdida de peso importante y antes de que la mayoría de los pacientes hubieran sido titulados a su dosis objetivo completa de 2,4 mg”, completó.

Durante los tres primeros meses del ensayo, se registraron 36 eventos cardiovasculares mayores en el grupo tratado con semaglutida y 58 en el grupo que recibió placebo. A los seis meses, las cifras fueron 67 frente a 113. La mayoría de las personas todavía no había alcanzado la dosis objetivo de 2,4 miligramos, lo que refuerza la hipótesis de un efecto temprano independiente de la pérdida de peso.

Qué es la semaglutida y cómo actúa sobre el organismo

Obesidad y enfermedad cardiovascular están directamente relacionadas: dos de cada tres personas mueren por esta causa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semaglutida es un agonista del receptor GLP-1, una clase de medicamentos que imita las funciones de las incretinas naturales. Estas hormonas gastrointestinales intervienen en la regulación de la glucemia posprandial y en la señalización de saciedad al sistema nervioso central. Esa doble acción permite reducir los niveles de azúcar en sangre y limitar la ingesta calórica diaria.

En la Unión Europea, la semaglutida está aprobada para el tratamiento de la obesidad a partir de un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m², o bien desde 27 kg/m² en presencia de al menos una comorbilidad asociada al peso. También está autorizada para personas adolescentes desde los 12 años con obesidad y un peso corporal superior a 60 kilos.

En dosis menores (hasta 1 mg semanal), se utiliza para el control de la diabetes tipo 2. En el caso del ensayo SELECT, la investigación se concentró en una población sin diagnóstico de diabetes, lo que permite aislar los efectos cardiovasculares del fármaco respecto de sus beneficios metabólicos tradicionales.

Aunque el mecanismo exacto que explica la acción temprana no se encuentra completamente caracterizado, los investigadores señalan posibles vías involucradas. Entre ellas se incluyen la reducción de la inflamación sistémica, el control de la presión arterial, la mejora en la función endotelial, los efectos directos sobre el miocardio y los vasos, así como cambios alimentarios tempranos inducidos por la medicación.

Obesidad y enfermedad cardiovascular: una conexión que puede ser letal

El medicamento ya había mostrado beneficios cardíacos en pacientes con diabetes tipo 2 en estudios previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cardiovasculares asociadas al sobrepeso representan una de las principales causas de muerte en el mundo. Por ejemplo, en España, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), 115.889 personas fallecieron por patologías del sistema circulatorio en 2023, lo que representa el 26,6% del total de defunciones.

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere tratamiento sostenido. Sus consecuencias incluyen diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal crónica, hígado graso, apnea del sueño y distintos tipos de cáncer. Además, aumenta el riesgo de infarto, ictus y muerte por causas cardiovasculares.

De acuerdo con datos presentados por el laboratorio Novo Nordisk, responsable del desarrollo de la semaglutida, dos de cada tres personas con sobrepeso u obesidad fallecen por causas cardiovasculares. Esa proporción se mantuvo elevada incluso durante y después de la pandemia de COVID-19. Un estudio publicado por JAMA demostró que entre 2020 y 2023, en el estado de Massachusetts, la mortalidad cardíaca anual superó en más del 15% a los niveles esperados en cada uno de esos años. Muchas de esas muertes ocurrieron fuera del sistema hospitalario.

Frente a este panorama, los especialistas destacan la necesidad de actuar de manera preventiva en personas con obesidad y antecedentes de enfermedad cardiovascular. El beneficio clínico precoz observado en el ensayo SELECT sugiere que la intervención farmacológica puede desempeñar un papel complementario a las estrategias tradicionales.

El ensayo SELECT: diseño, alcance y resultados

Los resultados fueron presentados en el Congreso Europeo de Obesidad (Freepik)

El ensayo SELECT es un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, iniciado en 2018 con el objetivo de evaluar la eficacia de la semaglutida en la prevención de eventos cardiovasculares graves. Participaron 17.604 personas mayores de 45 años con un IMC igual o superior a 27 kg/m², antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida y sin diagnóstico de diabetes.

El diseño contempló la administración semanal del fármaco o placebo durante un período promedio de 39,8 meses, sin indicaciones específicas de pérdida de peso. Tampoco se ofreció acompañamiento nutricional estructurado. Todos los pacientes mantenían su tratamiento médico estándar, incluyendo antihipertensivos, estatinas u otros fármacos cardioprotectores.

El objetivo primario del estudio fue demostrar la reducción del riesgo de MACE, definido como infarto no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte cardiovascular. Los resultados globales, presentados en 2023 durante el congreso de la American Heart Association (AHA) y publicados en The New England Journal of Medicine, mostraron una reducción del 20% en el grupo tratado respecto al grupo placebo.

El ensayo SELECT evaluó a más de 17.600 adultos con obesidad o sobrepeso y enfermedad cardiovascular previa en 41 países durante casi cuatro años (Canva)

El subanálisis más reciente, presentado en Málaga, se enfocó en la evolución durante los primeros meses, con énfasis en la ventana de 0 a 12 meses. El hallazgo de una diferencia significativa en los primeros tres meses refuerza la idea de una acción rápida del fármaco. Esa diferencia aparece incluso cuando la mayoría de los pacientes todavía no había alcanzado la dosis total de 2,4 mg o perdido peso en niveles considerados clínicamente relevantes.

Los autores del estudio destacan que, a pesar de estar bajo tratamiento con múltiples medicamentos cardiovasculares, los participantes del grupo semaglutida mostraron una reducción adicional de riesgo, lo que indica un efecto complementario.