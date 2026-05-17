Ciencia

El secreto detrás de la expansión de los deltas que podría proteger millones de hogares

Una nueva ecuación desarrollada por científicos estadounidenses facilita identificar qué zonas costeras podrán ganar terreno, guiando inversiones más eficaces en la defensa ambiental y la adaptación al aumento del nivel del mar

Guardar
Google icon
Ilustración de una mano blanca sosteniendo una brújula verde sobre una superficie azul. Se observa la silueta de un delta con líneas doradas y ramificaciones blancas.
La fórmula matemática desarrollada en la Universidad de Illinois permite anticipar el crecimiento de deltas de ríos y optimizar la restauración costera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign desarrolló una nueva fórmula matemática que permite anticipar el crecimiento de los deltas de ríos, una herramienta con potencial para transformar la restauración costera y la protección frente al nivel del mar. Según los investigadores, este modelo permite proyectar qué áreas podrían ganar terreno frente al avance de las aguas y ayuda a optimizar las inversiones en infraestructuras defensivas.

Una nueva fórmula, inspirada en la “ley de Hack”, establece la relación entre la longitud del canal principal de un delta y la superficie de tierra que se puede agregar al modificar el flujo de los ríos. Así, por primera vez, se dispone de un método sencillo para prever el desarrollo de los deltas, facilitando la planificación de proyectos para restaurar costas y proteger comunidades vulnerables ante la subida del nivel del mar.

PUBLICIDAD

El estudio, publicado en la revista científica Science en mayo de 2026, toma como referencia la conocida “ley de Hack”, que describe la relación entre la longitud del canal principal y el tamaño de la cuenca fluvial. El profesor Hongbo Ma explicó que esta regla describe cómo los extremos activos de los ríos y sus afluentes se expanden por el territorio, un patrón que, según la investigación, también se expresa en la formación de deltas.

Imagen de un delta fluvial dentro de una esfera de luz y líneas, con fórmulas matemáticas flotando en el cielo oscuro; un río sinuoso desemboca en el mar.
La nueva regla inspirada en la ley de Hack relaciona la longitud del canal principal del delta con la superficie terrestre ganada por modificaciones en el flujo del río (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Ma examinó imágenes satelitales de 29 casos internacionales de deltas, entre ellos Wax Lake (Luisiana, Estados Unidos) y el Po (Italia). Descubrieron que muestran patrones predecibles tanto en la acumulación de sedimentos como en la formación de nuevos terrenos. Así, el proceso natural se puede traducir en una “regla de oro” que estima la expansión de cada delta a partir de la longitud de su canal principal.

PUBLICIDAD

Aplicaciones de la fórmula matemática en la restauración costera

La nueva regla permite que ingenieros y gestores identifiquen con mayor precisión qué sectores de un delta pueden crecer al modificar los “arreglos de canales”. Esto facilita la planificación de proyectos de restauración y la protección de infraestructuras y comunidades frente a inundaciones y erosión, según detalla la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

La capacidad de prever el desarrollo favorece el ajuste de los proyectos para maximizar la ganancia de nuevas tierras y fortalecer las barreras naturales ante el mar. Esta combinación de rigor científico e intervención humana directa marca un avance en la adaptación al cambio climático en áreas bajas.

Patrones de expansión del delta y sus implicaciones

Vista aérea de un delta fluvial con canales de agua azul claro ramificándose sobre tierra verde y humedales. Se aprecian aves blancas volando o posadas.
El estudio publicado en Science analiza imágenes satelitales de veintinueve deltas, entre ellos Wax Lake en EE.UU. y el Po en Italia, para validar el modelo matemático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación identificó dos formas principales de crecimiento de los deltas: el “crecimiento uniforme”, donde la red de canales sigue la ley de Hack de manera constante, y el “crecimiento compuesto”, que se caracteriza por una expansión rápida al comienzo, seguida de una ganancia de tierra focalizada en algunos canales dominantes.

Ma señaló que algunos deltas presentan un crecimiento uniforme y siguen el patrón esperado por la ley. Otros muestran uno compuesto: se expanden rápidamente al principio, llenando el espacio como tinta en agua, y luego la expansión se concentra en solo unos pocos canales principales.

Distinguir estos patrones es clave para determinar el potencial de expansión a largo plazo de cada delta y decidir dónde conviene intervenir.

Vista aérea de un gran delta fluvial con ramales de agua marrón turbia y formaciones de tierra verde y beige, que se extiende hacia el mar azul profundo.
El análisis de patrones de expansión es clave para estimar el potencial de ganancia de tierra y decidir las mejores intervenciones en la restauración costera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos analizados figuran el delta de Wax Lake, que mantiene un crecimiento intensivo y distribuido, y el del Po, cuya expansión progresivamente se limita a pocos ramales. La revisión de los 29 casos internacionales permitió validar la universalidad de la nueva regla propuesta.

Beneficios para comunidades vulnerables ante la subida del nivel del mar

Los deltas de los ríos son barreras para enfrentar la erosión y la subida del nivel del mar, además de proveer sustento a millones de personas en zonas costeras densamente pobladas. Hasta ahora, prever qué sectores podían ganar o perder terreno resultaba incierto, dificultando la protección de viviendas y medios de vida.

Con la herramienta desarrollada por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, agencias y gobiernos pueden orientar inversiones hacia las áreas con mayor potencial de expansión, logrando así una defensa más eficaz de infraestructuras y tierras productivas frente a inundaciones y retroceso de la línea de costa.

Río sinuoso entre manglares verdes y dunas de arena en la costa. Cientos de aves acuáticas en la orilla y el agua. Casas sobre pilotes se observan a lo lejos.
La herramienta matemática facilita acciones sostenibles y fundamentadas para la protección costera, guía la inversión pública y refuerza la adaptación al cambio climático en zonas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir patrones complejos de la naturaleza en reglas claras y aplicables facilita proteger a quienes viven en zonas bajas y dirigir con mayor acierto los esfuerzos de restauración costera.

El estudio sienta bases sólidas para la toma de decisiones en la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático, guiando a comunidades y autoridades hacia acciones mejor fundamentadas y sostenibles.

Temas Relacionados

Deltas de RíosRestauración CosteraCambio ClimáticoFórmulas MatemáticasNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Investigadores de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Francia analizaron el estado científico y ético de la estrategia

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Un estudio reveló cómo algas que brillan en el océano podrían usarse para crear sistemas de iluminación sin electricidad

Un informe realizado por Smithsonian Magazine detalló que investigadores de la Universidad de Colorado Boulder desarrollaron una tecnología experimental basada en organismos marinos capaces de emitir destellos azules, con potencial para aplicaciones sustentables en distintos entornos

Un estudio reveló cómo algas que brillan en el océano podrían usarse para crear sistemas de iluminación sin electricidad

Así logran los seres vivos cambiar de forma sin reescribir su ADN

Un estudio sobre la regulación genética en Drosophila reveló que la evolución puede silenciar genes para modificar la forma de los organismos, lo que ayuda a explicar cómo surgen nuevas características sin perder información genética

Así logran los seres vivos cambiar de forma sin reescribir su ADN

Por qué la perimenopausia es clave para cuidar el corazón de las mujeres

Las alteraciones hormonales propias de esta transición incrementan la vulnerabilidad a problemas cardíacos, según advierte un estudio con datos de casi 10.000 participantes. Qué recomiendan expertas en cardiología

Por qué la perimenopausia es clave para cuidar el corazón de las mujeres

La ciencia desmiente el mito del declive en la atención humana

Investigaciones recientes muestran que, a pesar de la percepción generalizada, la capacidad de concentración no ha disminuido en las últimas décadas, aunque los hábitos digitales impulsan cambios en la manera de enfocar las tareas

La ciencia desmiente el mito del declive en la atención humana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vox gana sin ganar: el partido de ultraderecha sube solo dos escaños, pero tendrá de nuevo la llave de un Gobierno autonómico y afirma que habrá “prioridad nacional”

Vox gana sin ganar: el partido de ultraderecha sube solo dos escaños, pero tendrá de nuevo la llave de un Gobierno autonómico y afirma que habrá “prioridad nacional”

Sinuano Día resultados de hoy domingo 17 de mayo: ganadores del último sorteo

Alito Moreno se solidariza con las víctimas de la masacre en Puebla

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: cierre parcial en la Autopista México-Querétaro por accidente

Cuáles son los síntomas y cómo se transmite el virus Bundibugyo, que causó el brote de ébola en África

INFOBAE AMÉRICA

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas y promete apertura y transparencia en su gestión

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas y promete apertura y transparencia en su gestión

Primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes: “Me siento muy honrada y con responsabilidad”

Guatemala capturó y expulsó del país a presunto pandillero salvadoreño

Sin actos ni proclamas, Panamá olvida el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo

El régimen de Cuba amenazó con un “baño de sangre” si Estados Unidos ejecuta una acción militar contra la dictadura

ENTRETENIMIENTO

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Un actor de “Lost” se sinceró sobre el polémico final de la serie 16 años después

El director Simon McQuoid reveló cómo fue el proceso para crear a Baraka, uno de los personajes más destacados de “Mortal Kombat II”

Actores jóvenes y franquicia renovada: los candidatos favoritos para suceder a Daniel Craig como 007

“Ella definitivamente está en el ADN de todo lo que hago”, asegura Kevin Jonas al hablar de la influencia de su esposa