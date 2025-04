Cómo actúan los hongos “zombies”, criaturas capaces de controlar la mente de sus víctimas

Los hongos Cordyceps son conocidos por ser parásitos de insectos y artrópodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las historias de zombies, populares en series como The Last of Us, parecen pertenecer al ámbito de la ficción. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propios “zombis” en forma de hongos.

Existen especies capaces de invadir los cuerpos de insectos y manipular sus comportamientos de manera macabra. A través de procesos biológicos complejos, estos hongos zombificadores se transforman en parásitos que controlan a sus huéspedes con el fin de cumplir su objetivo: dispersar sus esporas.

Aunque estos hongos son conocidos por su capacidad para controlar a seres pequeños, como insectos, la buena noticia es que no afectan a organismos más grandes.

La complejidad de este fenómeno biológico captó la atención de los científicos, quienes continúan estudiando cómo estos hongos logran tomar el control de sus víctimas y asegurar su propagación.

Cordyceps: el hongo que controla las hormigas

Según National Geographic, uno de los hongos más conocidos por su capacidad para zombificar a sus huéspedes es el Cordyceps, en particular la especie Ophiocordyceps unilateralis. Este hongo parasita a las hormigas carpinteras de manera espectacular.

Tras infectar al insecto mediante esporas que penetran su exoesqueleto, el hongo comienza a invadir su sistema nervioso.

Los hongos Cordyceps afectan a hormigas carpinteras para dispersar sus esporas (Captura de imagen: YouTube - National Geographic)

El proceso culmina cuando la hormiga, bajo el control del hongo, trepa hasta una altura ideal, muerde una hoja o un tallo y queda inmovilizada en lo que se denomina la “mordida de la muerte”.

En este estado, la hormiga permanece inmóvil hasta su muerte, momento en el que el hongo brota desde su cabeza, produciendo nuevas esporas que caerán al suelo, comenzando un nuevo ciclo. Este proceso asegura que las esporas puedan dispersarse ampliamente, perpetuando la vida del hongo.

Entomophthora: la mosca como vehículo para la dispersión

El género Entomophthora también presenta un comportamiento de zombificación, pero en este caso es el turno de las moscas.

National Geographic detalló que este hongo se especializa en infectar a estos insectos, utilizando su capacidad de vuelo para maximizar la dispersión de las esporas. Tras entrar en contacto con la mosca, las esporas colonizan su cuerpo y liberan toxinas que alteran su comportamiento.

El hongo Entomophthora logra zombificar a las moscas para maximizar la propagación de sus esporas (Crédito: Wikipedia)

La mosca, bajo la influencia del hongo, vuela hacia un punto elevado donde se posa y extiende sus alas. Poco después, el hongo emerge a través de su abdomen y expulsa esporas en todas direcciones, incrementando así la probabilidad de que las esporas encuentren un nuevo huésped.

Además, el cadáver de la mosca se queda pegado a la superficie, lo que le permite seguir liberando esporas durante varios días.

Massospora: un hongo que manipula la conducta sexual de las cigarras

En el caso del hongo Massospora, el proceso de zombificación es más complejo. Este hongo infecta a las cigarras, pero lo hace en un estadio temprano, afectando a las ninfas que emergen del suelo antes de desarrollarse completamente.

De acuerdo con la información de National Geographic, una vez que el hongo penetra en el cuerpo de la cigarra, comienza a consumir sus órganos reproductores y abdominales.

El hongo Massospora destruye órganos de cigarras mientras aumenta su actividad sexual (Crédito: Wikipedia)

Sin embargo, lo más curioso es que, a pesar de este daño, la cigarra sigue viva y mantiene una actividad sexual anormal. El hongo aumenta su actividad reproductiva, incluso en ausencia de los órganos sexuales, facilitando el contacto entre cigarras y permitiendo que las esporas se transfieran a nuevos huéspedes.

En los estadios avanzados, el abdomen de la cigarra se desintegra y deja visible una masa fúngica que sigue produciendo esporas, completando el ciclo.

Pandora: controlando a las hormigas dentro de la colonia

El hongo Pandora se distingue por su enfoque en infectar a grandes cantidades de insectos dentro de un espacio reducido, a diferencia de otros hongos que buscan una dispersión más amplia.

Este hongo afecta principalmente a hormigas y pulgones. Una vez que la víctima es infectada, el hongo manipula su comportamiento para asegurarse de que muera cerca de la entrada de su colonia, en un lugar fresco y húmedo, favoreciendo la dispersión de las esporas entre otros miembros de la colonia.

Tras la muerte del huésped, el hongo desarrolla cuerpos fructíferos en su abdomen, liberando esporas que son transportadas por el aire o por contacto directo con otros insectos.

Este mecanismo permite que la infección se propague rápidamente entre las hormigas obreras, generando verdaderas epidemias dentro de la colonia.

Strongwellsea: zombis voladores

El género Strongwellsea, descrito recientemente en 2020, también infecta a moscas, pero su comportamiento es notablemente diferente.

Este hongo crea perforaciones en el abdomen de la mosca, pero sorprendentemente, el insecto sigue comportándose de manera aparentemente normal.

Las moscas infectadas siguen activas durante días, a pesar de perder masa corporal (Crédito: Universidad de Copenhague)

A pesar de perder gran parte de su masa corporal, la mosca continúa volando y moviéndose por su entorno mientras el hongo expulsa esporas activamente desde las cavidades abiertas de su abdomen.

Este fenómeno convierte a la mosca en un “zombi móvil”, que sigue diseminando las esporas mientras parece comportarse normalmente, una estrategia extremadamente eficiente para la dispersión del hongo.