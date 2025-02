El inesperado beneficio del té: un estudio reveló su capacidad para eliminar metales tóxicos del agua

Una investigación descubrió que las hojas de té, en contacto con agua potable, pueden disminuir la presencia de contaminantes como plomo y cadmio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té es una de las bebidas más consumidas en el mundo y sus beneficios para la salud fueron ampliamente estudiados. Ahora, un nuevo estudio realizado por la Universidad Northwestern en Estados Unidos reveló un hallazgo inesperado: la infusión de té puede reducir la concentración de metales pesados en el agua, entre ellos el plomo, el cromo y el cadmio. Ante el reciente descubrimiento científico, el portal The Guardian difundió un artículo con perspectivas especializadas.

Este avance sugiere que el té no solo ofrece un placer sensorial y propiedades antioxidantes, sino que también podría desempeñar un papel en la reducción de la exposición a sustancias tóxicas presentes en el agua potable. Aunque los expertos advierten que esto no debe considerarse una alternativa a los sistemas de filtración convencionales, los resultados abren nuevas posibilidades para abordar la contaminación del agua de forma accesible.

La investigación publicada en la revista ACS Food Science & Technology, fue dirigida por un equipo de científicos de la Universidad Northwestern. Su objetivo principal fue analizar cómo la preparación del té puede influir en la existencia de metales pesados en el agua. Para ello, los científicos elaboraron infusiones con diferentes variedades de té y midieron la concentración de iones metálicos antes y después de la infusión.

Benjamin Shindel, autor principal del análisis, explicó que hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre los beneficios del té se habían centrado en sus propiedades antioxidantes y su impacto en la salud cardiovascular. Sin embargo, su equipo decidió explorar un ángulo distinto. “Es posible que el consumo de té tenga un beneficio adicional al reducir la cantidad de metales del agua”, afirmó Shindel.

Científicos de la Universidad Northwestern analizaron la capacidad del té para reducir metales pesados en agua potable (Northwestern University)

Hallazgos claves del estudio

Los resultados mostraron que el té tiene la capacidad de atrapar los metales con la superficie de las hojas de té y reducir su presencia en el agua. En particular, se observó que:

Un té negro infusionado durante cinco minutos redujo la concentración de plomo en el agua en aproximadamente un 15%.

La reducción de metales también fue efectiva con cromo y cadmio.

Factores como la temperatura del agua y el tiempo de infusión influyeron en la efectividad de la adsorción de metales: cuanto más caliente estaba el agua y mayor era el tiempo de reposo, más metales se eliminaban.

El té molido mostró una mayor capacidad de adsorción que las hojas enteras, debido a su mayor superficie de contacto con el agua.

Entre las variedades analizadas , el té negro, verde y blanco fueron los más eficaces en la reducción de metales, mientras que el rooibos, la manzanilla y el oolong mostraron un menor impacto.

En el caso del té en bolsitas, el material del envase también influyó: las bolsitas de celulosa contribuyeron a reducir la cantidad de plomo, mientras que las de algodón y nylon no mostraron efectos significativos.

Posibles implicancias para la salud y el medio ambiente

Aunque el estudio no evaluó directamente los beneficios para la salud, sus hallazgos podrían tener implicancias relevantes. La exposición prolongada a metales pesados está vinculada a diversos problemas de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos y daños en los riñones. Si bien la reducción del 15% de plomo en una taza de té puede parecer modesta, su impacto a largo plazo podría ser significativo en poblaciones con consumo frecuente.

El impacto del té en la adsorción de metales abre puertas a investigaciones futuras. Además podría inspirar soluciones a problemas de contaminación (Northwestern University)

Desde una perspectiva ambiental, estos resultados también abren la puerta a nuevas estrategias de remediación del agua. Si bien el té por sí solo no es una solución viable para la filtración de agua a gran escala, el principio detrás de su capacidad de absorción podría inspirar el desarrollo de métodos más accesibles y sostenibles para la eliminación de contaminantes en regiones donde el acceso a agua potable segura sigue siendo un desafío.

Reacciones y comentarios de especialistas

El reciente hallazgo generó interés en la comunidad científica, pese a que los especialistas advierten que no debe interpretarse como una alternativa a los sistemas de purificación convencionales. Vinayak P. Dravid, coautor del estudio y profesor en la Universidad Northwestern, subrayó: “No estamos sugiriendo que las personas utilicen hojas de té como filtro de agua”. Puesto a que el estudio aporta información relevante sobre cómo algunos materiales naturales pueden capturar contaminantes.

Por su parte, Michelle Francl, profesora de química en Bryn Mawr College y autora del libro Steeped: The Chemistry of Tea, quien no participó en la investigación, destacó que el estudio “sugiere direcciones interesantes para desarrollar métodos sostenibles y accesibles para la eliminación de contaminantes del agua, lo cual es una necesidad crítica en muchas partes del mundo”.

Este innovador concepto añade un nuevo aspecto a los beneficios de la popular bebida. Aunque su efecto es modesto y no reemplaza los sistemas tradicionales de filtración, los resultados del análisis abren nuevas líneas de investigación sobre métodos naturales para mejorar la calidad del agua potable.