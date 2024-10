Avispas con nombres de héroes y villanos: cómo son las nuevas especies inspiradas en la cultura popular

Las 22 nuevas especies de avispas descubiertas por científicos del Penn State College of Agricultural Sciences fueron nombradas en honor a héroes y villanos de la cultura popular, destacando su astucia y comportamiento.

¿Quién diría que diminutas avispas recibirían nombres inspirados en algunas de las figuras más icónicas del cine, la mitología y la literatura? Un reciente estudio reveló 22 nuevas especies de avispas del género Ceroptres. Un descubrimiento que se trata solo de un avance en el mundo de la entomología, pero también de una muestra de creatividad de los investigadores.

Es que los nombres que eligieron los científicos para estas especies tiene un interesante trasfondo, ya que cada una de ellas lleva fue nombrada en honor a un personaje famoso por su astucia, ingenio o capacidad para operar en las sombras, justo como lo hacen estos insectos en la naturaleza, según el trabajo publicado en la prestigiosa revista científica Zootaxa.

Encontradas principalmente en América del Norte, estas avispas “inquilinas” no construyen sus propias casas. En lugar de eso, se instalan en las agallas formadas por otros insectos, aprovechándose de sus anfitriones para completar su ciclo de vida. El equipo de científicos que descubrió y clasificó las nuevas especies de Ceroptres proviene de varias instituciones, entre ellas la Penn State College of Agricultural Sciences, la Universidad de Iowa y la University of Edinburgh, con Louis Nastasi como autor principal del estudio.

“Estas avispas roban hogares, por lo que queríamos reflejar eso en los nombres”, explicó Nastasi, estudiante de doctorado en entomología de la Penn State College of Agricultural Sciences y autor principal del estudio, en un comunicado de prensa. El descubrimiento, según el científico, abre las puertas a futuros estudios sobre un grupo de avispas que hasta ahora ha sido poco estudiado.

Los nombres más llamativos de las nuevas especies de Ceroptres:

Ceroptres soloi: inspirada en Han Solo, el carismático contrabandista y héroe de la saga de Star Wars.

Ceroptres bruti : nombrada por Marcus Junius Brutus, el político romano que traicionó a Julio César.

Ceroptres jarethi : homenaje a Jareth , el Rey de los Goblins interpretado por David Bowie en la película Labyrinth .

Ceroptres daleki : nombrada en honor a los Daleks , los villanos de la serie de ciencia ficción Doctor Who .

Ceroptres demerzelae: nombrada por Demerzel, un personaje de la serie de novelas de Isaac Asimov.

Ceroptres lokii se inspira en el dios nórdico Loki, conocido por su engaño y habilidad para manipular, rasgos que comparte con estas avispas, que habitan en estructuras creadas por otros sin contribuir a su formación.

Ceroptres tikoloshei : inspirada en el Tikoloshe , un espíritu malévolo del folclore zulú que se esconde en los hogares de sus víctimas.

Ceroptres zorroi : llamada así por El Zorro , el héroe enmascarado que siempre actúa desde las sombras para hacer justicia.

La investigación detrás del descubrimiento

Ceroptres selinae fue nombrada en honor a Selina Kyle, también conocida como Catwoman, famosa por su sigilo y astucia, características que reflejan el comportamiento de estas avispas inquilinas que habitan en agallas ajenas.

El proceso para identificar estas avispas fue todo un reto para los científicos. Según Louis Nastasi, esta colaboración surgió a raíz de una investigación previa sobre la evolución de las avispas de agallas, llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Iowa. Aunque contaban con datos de ADN, los investigadores no lograban identificar las especies con claridad.

“Nos dimos cuenta de que el problema era que estas especies no habían sido oficialmente descubiertas ni nombradas antes”, explicó Nastasi en un comunicado de prensa. Para resolver el misterio, el equipo combinó datos moleculares, biológicos y morfológicos, logrando finalmente identificar 22 especies nuevas que antes pasaban desapercibidas.

“Algunos de los insectos que parecían ser una sola especie, en realidad resultaron ser dos especies diferentes. Tuvimos que combinar los análisis de ADN con observaciones morfológicas detalladas para separarlas correctamente”, comentó Nastasi. La identificación correcta proporciona una base sólida para futuras investigaciones y para el entendimiento de su rol en los ecosistemas.

Implicaciones futuras: ¿qué nos depara este descubrimiento?

Ceroptres soloi, inspirada en Han Solo, el contrabandista y héroe de la saga Star Wars, es una de las especies descubiertas que habita en agallas creadas por otros insectos sin generar sus propios refugios.

Este descubrimiento representa solo la punta del iceberg en lo que respecta a la investigación de estas avispas. Según Nastasi, aún hay mucho por descubrir sobre su biología y ciclo de vida, y se espera que estudios futuros profundicen en cómo estas especies utilizan los recursos de las agallas para alimentarse. “Sabemos que viven en estas agallas, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta, como la forma en que se alimentan del interior de las agallas”, explicó.

El estudio, además, pone de relieve que existen numerosas especies de avispas de agallas aún sin clasificar en museos de todo el mundo, esperando que alguien las descubra. “Ahora que estas especies han sido nombradas, otros investigadores tienen una base para continuar con estudios más amplios”, concluyó Nastasi, subrayando la importancia de esta investigación como un primer paso crucial para comprender mejor la biodiversidad de las avispas inquilinas.