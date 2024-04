Un impresionante anillo de fuego pasará por Argentina en el próximo eclipse solar anular 2024

Un espectacular eclipse solar anular podrá verse en toda la Argentina, especialmente en la provincia de Santa Cruz

Este año será recordado por los fanáticos de la astronomía y los curiosos del cielo por dos eclipses solares distintos, considerados por los expertos como los fenómenos astronómicos más importantes que pueden ocurrir.

Primero fue el eclipse solar total que fue visto el 8 de abril pasado por más de 100 millones de personas en forma directa en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Y luego seguirá el próximo 2 de octubre con un espectacular eclipse solar anular que podrá ser visto en Argentina, Chile y gran parte del océano Pacífico. Los astrónomos ya anticipan que este nuevo eclipse anular de Sol creará un imponente “anillo de fuego”, que tendrá una duración de entre 3 y 7 minutos, depende del lugar donde se ubique el afortunado observador.

¿Cundo ocurre un eclipse de Sol?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre medio del la Tierra y el Sol (Imagen: Jovani Pérez/Infobae México)

“Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el astro rey y nuestro planeta, cubriendo el disco lunar por completo al solar (vistos desde la Tierra). Esto hace que la sombra de la Luna incida en la superficie terrestre, permitiendo que todos aquellos que se encuentren en dicha zona (la franja del eclipse) observen un disco totalmente negro (la Luna) cubriendo por completo al Sol a plena luz del día”, explicó a Infobae el astrónomo Diego Bagú.

“Un eclipse solar anular es especial. El disco de la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre nuestro planeta. La Luna parecerá relativamente pequeña y no llegará a cubrir todo el disco del Sol, dejando un delgado anillo exterior comúnmente denominado anillo de fuego”, explicó a Infobae vía Zoom el astrónomo Patrick Koehn, especialista de la División de Heliofísica de la NASA.

Tanto la Tierra como la Luna tienen órbitas que son ligeramente elípticas (no circulares). Así, ocurre el Perigeo que es cuando la Luna está más cerca de la Tierra y el Apogeo, cuando la Luna está más alejada de nuestro planeta.

Fotografía del eclipse solar anular que tuvo lugar en 2023. (EFE/Bienvenido Velasco)

Así, en el pasado eclipse de Sol de abril, la Luna estaba en el perigeo, por lo que logró cubrir todo el disco solar. Y durante el próximo eclipse solar de octubre, en pleno apogeo, la Luna no llegará a cubrir todo el disco solar, por lo que el eclipse en lugar de ser total, será anular dejando ver un “anillo de fuego” alrededor de la misma. Este término deriva del latín «annulus», que significa «anillo», en referencia a la apariencia circular que adopta la estrella durante este fenómeno astronómico.

Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la luna está en su punto más lejos de la Tierra. (La Luna tiene una órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en casi 50.000 kilómetros). La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, todavía se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Por eso, los eclipses anulares a menudo se denominan eclipses de “anillo de fuego”.

Los eclipses anulares son interesantes, pero no ofrecen el mismo espectáculo sobrecogedor que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece. La atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible y un observador debe usar gafas para eclipses durante todo el evento.

Como disfrutar el anillo de fuego

Este será el segundo eclipse solar de 2024

El fenómeno del próximo 2 de octubre se extenderá por un total de 223 minutos, de acuerdo con earthsky. En el punto máximo, Chile y Argentina podrán ver cuando la Luna cubra más del 93 por ciento del Sol.

La trayectoria del eclipse solar anular de este año comenzará al suroeste de las islas hawaianas y terminará al norte de las Islas Malvinas. En su trayecto, el sur de Chile y Argentina tendrá una visión privilegiada del “anillo de fuego” cuando alcance su punto máximo.

Los países que estén fuera del recorrido de la sombra experimentarán un eclipse parcial, este será el caso de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y hasta México. Este evento ocurrirá el próximo 2 de octubre, entre las 13.50 y las 17.30, y tendrá una duración aproximada de 7 minutos.

Recorrido que hará el Sol en el eclipse y el camino por el que se podrá ver el anillo de fuego

En Argentina, el eclipse podrá observarse en todo el país, pero solo en una franja de la provincia de Santa Cruz se logrará observar el anillo de fuego.

Entre la localidad de Tres Lagos y Perito Moreno se podrá ver claramente, como así también desde la costa de Puerto Santa Cruz hasta el norte de Puerto Deseado. Cuanto más cerca esté el observador de la línea central, más circular será el anillo de fuego y más durará.

El eclipse anular solar tendrá una magnitud de eclipse de 0,9326. Eso significa que alrededor del 93% del Sol será bloqueado por la Luna, lo que resultará en un “anillo”. Y en ese momento, la luna parecerá un 6,4% más pequeña que su tamaño medio.

La Luna se interpone en medio de la Tierra y el Sol durante un eclipse solar (EFE/ Gustavo Amador)

Algunos lugares donde los cazadores de eclipses se reunirán para este eclipse solar anular:

Rapa Nui/Isla de Pascua, Chile (5 minutos, 38 segundos a 6 minutos, 12 segundos de anularidad a partir de las 14:03 ESTE, 67 grados sobre el Norte)

Cochrane, Chile (5 minutos, 40 segundos de anularidad a partir de las 17:21 CLST, 26 grados sobre NNW)

Parque Nacional Perito Moreno, Argentina (6 minutos, 17 segundos de anularidad a partir de las 17:21 ART, 25 grados sobre NNW)

Puerto Deseado, Argentina (3 minutos, 22 segundos de anularidad a partir de las 17:27 ART, 20 grados sobre NNW)

Puerto San Julián, Argentina (5 minutos, 12 segundos de anularidad a partir de las 17:24 ART, 21 grados sobre NNW)

Los eclipses son fenómenos astronómicos especiales para observar por grandes multitudes (TPX IMAGES)

Aunque un eclipse de anillo de fuego será visible sólo desde las áreas antes mencionadas de Chile y Argentina, otras áreas experimentarán un eclipse solar parcial el 2 de octubre.

Estas áreas incluyen partes del Océano Pacífico y la mitad sur de América del Sur. Este es el porcentaje del eclipse que se verá desde las principales ciudades y destinos en la zona del eclipse parcial:

El eclipse tendrá una parcialidad en muchos países de Sudamérica

Islas Galápagos (1%)

La Paz, Bolivia (1%)

Río de Janeiro, Brasil (9%)

San Pablo, Brasil (10%)

Buenos Aires, Argentina (42%)

Montevideo, Uruguay (42%)

Santiago, Chile (44%)

Villarrica, Chile (63%)

El Calafate, Argentina (83%)

Islas Malvinas (84%)

Isla Georgia del Sur (76%)

Punta Arenas, Chile (75%)

Ushuaia, Argentina (72%)

Isla Elefante (56%)

Puerto Lockroy, Antártida (44%)

No cualquier gafa o anteojo sirve para observar eclipses de Sol. (EPA)

¿Cuáles son las recomendaciones para ver el eclipse solar?

La principal recomendación para observar un eclipse solar es nunca mirarlo directamente sin protección adecuada, ya que la luz solar directa puede dañar gravemente los ojos. Por eso, es indispensable utilizar gafas o anteojos de eclipse certificados que cumplan con las normas internacionales de seguridad.

Estas gafas especiales permiten ver el eclipse de forma segura, filtrando la radiación ultravioleta, infrarroja y la luz visible intensa. Es crucial que las gafas de eclipse cumplan con la normativa ISO 12312-2.

Además, nunca se debe intentar observar el sol directamente a través de cámaras fotográficas, binoculares o telescopios sin los filtros solares adecuados, ya que estos instrumentos concentran la luz solar y pueden causar daño ocular de forma instantánea.

Cómo ver el eclipse sin dañar nuestra vista

La gafas especiales para observar eclipses permiten apreciarlo sin sufrir daños oculares (Hirschberger/dpa)

Nunca hay que observar un eclipse sin elementos de protección adecuados porque puede ser perjudicial para la vista .

Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable , pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos.

Aun por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como Retinopatía Solar : el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.

Nunca mire al sol no eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otros dispositivos, sin filtro. Incluso si está usando anteojos para eclipse o si tiene un visor solar al mismo tiempo. La intensidad de los rayos solares que pasan por estos dispositivos podrán dañar tanto el filtro solar como sus ojos.

No mire el eclipse a través de vidrios oscuros , películas expuestas o cualquier otro material casero. Estos no proporcionan la protección adecuada y pueden dañar los ojos.

No usar cámaras o dispositivos electrónicos sin filtros adecuados. Si se desea fotografiar un eclipse, hay que asegurarse que la cámara esté equipada con un filtro solar adecuado. No mire a través del visor de la cámara sin protección, ya que también puede dañar los ojos.

Existen varias formas de eclipse vistas desde la Tierra (Victor Ruiz Caballero / The New York Times)

¿Cuáles son los 3 tipos de eclipses solares existen?

No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total.

Por ello, hay tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular. No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del Sol y proyectando una sombra en la Tierra. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante el día. Si has visto un eclipse por la noche, entonces has visto un eclipse lunar.