Millones de personas observaron el eclipse solar total 2024 que hizo de noche el día

Eclipse Anular: es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la luna está en su punto más lejos de la Tierra. (La Luna tiene una órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en 30,000 millas). La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, todavía se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Por eso, los eclipses anulares a menudo se denominan eclipses de “anillo de fuego”. Los eclipses anulares son interesantes, pero no ofrecen el mismo espectáculo sobrecogedor que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece; la atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible; y debes usar gafas para eclipses durante todo el evento.