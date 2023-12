El 2023 marcó el comienzo de la era de la Inteligencia Artificial y el 2024 lo completará

Bill Gates, habló sobre el año que termina y los desarrollos esperables en 2024 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Cuando pienses en 2023, ¿cómo lo recordarás? Para mí, este siempre será el año en que me convertí en abuelo. Será el año en el que pasaré mucho tiempo precioso con mis seres queridos, ya sea en la cancha de pickleball o en un apasionante partido de Los colonos de Catan. Y 2023 marcó la primera vez que utilicé la inteligencia artificial para el trabajo y otras razones serias, no solo para perder el tiempo y crear letras de canciones de parodia para mis amigos.

Este año nos dio una idea de cómo la Inteligencia Artificial (IA) dará forma al futuro y, a medida que 2023 llega a su fin, estoy pensando más que nunca sobre el mundo que heredarán los jóvenes de hoy. En la carta del año pasado, escribí sobre cómo la perspectiva de convertirme en abuelo me hizo reflexionar sobre el mundo en el que nacerá mi nieta. Ahora estoy pensando más en el mundo que heredará y en cómo será dentro de décadas, cuando su generación esté a cargo.

Puedo empezar a imaginármelo: las herramientas que utilizará, las formas en que se mantendrá en contacto con sus seres queridos, los problemas que estas innovaciones ayudarán a resolver. Ahora tenemos una mejor idea de qué tipos de trabajos la IA podrá realizar por sí sola y para cuáles servirá como copiloto.

Y está más claro que nunca cómo se puede utilizar la IA para mejorar el acceso a la educación, la salud mental y más.

Me motiva asegurarme de que esta tecnología ayude a reducir (y no contribuya) a las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo. Siempre he creído firmemente en el poder de la innovación para ofrecer a todos los niños las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar. La IA no es una excepción.

OpenAI creó el chatbot ChatGPT que revolucionó la IA en el mundo. (REUTERS/Florence Lo/)

Los primeros años de una nueva era suelen estar marcados por muchos cambios. Si tienes edad suficiente para recordarlo, piensa en los inicios de Internet. Al principio, probablemente no conocías a mucha gente que lo estuviera usando. Pero se volvió más común con el tiempo hasta que, un día, te diste cuenta de que la mayoría de las personas tenían direcciones de correo electrónico, compraban cosas en línea y usaban motores de búsqueda para responder sus preguntas.

Estamos apenas al comienzo de esta transición en este momento. Este es un momento emocionante y confuso, y si aún no ha descubierto cómo aprovechar al máximo la IA, no está solo.

Pensé que usaría herramientas de inteligencia artificial para las revisiones estratégicas de la fundación este año, que requieren leer cientos de páginas de materiales informativos que una inteligencia artificial podría resumir con precisión para mí. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper y terminé preparándome para ellos de la misma manera que siempre lo hago.

La Fundación Bill y Melinda Gates tiene su sede central en Seattle, Washington, Estados Unidos.(REUTERS/Lindsey Wasson/Archivo)

Por supuesto, la IA está lejos de ser la única característica definitoria de 2023. Millones de personas siguen experimentando un dolor insoportable como resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania y después de la guerra en Etiopía. Mi corazón está destrozado por el continuo sufrimiento de israelíes y palestinos, así como por el pueblo de Sudán.

Al mismo tiempo, cada vez más personas se ven obligadas a soportar dificultades como resultado de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes provocados por el cambio climático. Y las familias de todo el mundo siguen viéndose duramente afectadas por el aumento de la inflación y el lento crecimiento económico.

No hay duda de que estos son tiempos difíciles, pero sigo siendo optimista sobre el futuro. La velocidad de la innovación nunca ha sido tan rápida.

Estamos logrando grandes avances en problemas difíciles (como el Alzheimer, la obesidad y la anemia falciforme) que mejorarán las vidas de millones de personas. Mi amigo el fallecido Hans Rosling solía decir que “las cosas pueden ir mal y mejorar”. Es un buen recordatorio de que el progreso no sólo es posible, sino que ocurre todos los días.

Las inundaciones de 2023 , en Bissidimo (Etiopía) afectaron a miles de personas y generaron desplazados. (EFE/Boris Heger)

Por eso sigo dedicado a garantizar que, incluso ante los reveses, el mundo siga haciendo más para ayudar a las personas más pobres. Hago la mayor parte de este trabajo a través de la Fundación Gates, donde mis colegas siguen dedicados a mejorar la salud global, la educación, la igualdad de género y más. Si bien podría escribir mil páginas sobre el increíble trabajo que están haciendo con nuestros socios, esta carta se centra solo en algunos de los avances más interesantes.

También escribo sobre por qué soy optimista sobre el progreso climático del mundo. La mayor parte de mi trabajo sobre clima y energía se realiza a través de Breakthrough Energy, aunque la Fundación Gates está ayudando a personas de países de ingresos bajos y medianos a adaptarse al calentamiento mundial.

Tengo suerte de que mi trabajo me permita conocer todas las formas en que el mundo está mejorando. Los desafíos que enfrentamos parecen mucho menos desalentadores cuando se comprende qué se necesita exactamente para abordarlos. En esta carta, compartiré sólo algunas de las razones por las que soy optimista sobre el año que viene. Espero que te entusiasmen tanto como a mí con todo el progreso que está por venir.

La IA está a punto de potenciar el proceso de innovación

Bill Gates se muestra optimista respecto al rol que la Inteligencia artificial tuvo en 2023 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Mi trabajo siempre ha estado basado en una idea central: la innovación es la clave del progreso. Por eso fundé Microsoft y por eso Melinda y yo fundamos la Fundación Gates hace más de dos décadas.

La innovación es la razón por la que nuestras vidas han mejorado tanto durante el último siglo. Desde la electricidad y los automóviles hasta los medicamentos y los aviones, la innovación ha hecho que el mundo sea mejor. Hoy somos mucho más productivos gracias a la revolución de las tecnologías de la información.

Mi historia de innovación favorita, sin embargo, comienza con una de mis estadísticas favoritas: desde 2000, el mundo ha reducido a la mitad el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años.

Bill Gates conversa con The Associated Press durante una visita al Instituto Pasteur en Dakar, Senegal, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto)

¿Cómo lo hicimos? Una razón clave fue la innovación. Los científicos idearon nuevas formas de fabricar vacunas que fueran más rápidas y económicas, pero igual de seguras. Desarrollaron nuevos mecanismos de entrega que funcionaron en los lugares más remotos del mundo, lo que hizo posible llegar a más niños. Y crearon nuevas vacunas que protegen a los niños de enfermedades mortales como el rotavirus.

En un mundo con recursos limitados, hay que encontrar formas de maximizar el impacto. La innovación es la clave para aprovechar al máximo cada dólar gastado. Y la inteligencia artificial está a punto de acelerar el ritmo de nuevos descubrimientos a un ritmo que nunca antes habíamos visto.

Y uno de los mayores impactos hasta el momento es la creación de nuevos medicamentos. Pero una prioridad clave de la Fundación Gates en IA es garantizar que estas herramientas también aborden problemas de salud que afectan desproporcionadamente a los más pobres del mundo, como el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

El combate al mosquito y las enfermedades que transmite es una prioridad para Bill Gates (Foto: Vía redes)

Es impresionante ver cuánta creatividad se está poniendo sobre la mesa. He aquí una pequeña muestra de algunas de las cuestiones más ambiciosas que se están explorando actualmente:

¿Puede la IA combatir la resistencia a los antibióticos? Los antibióticos son mágicos por su capacidad para acabar con la infección, pero si se usan con demasiada frecuencia, los patógenos pueden aprender a ignorarlos.

¿Puede la IA ofrecer tutores personalizados a cada estudiante? Las herramientas educativas de IA que se están poniendo a prueba hoy en día son alucinantes porque están diseñadas para cada alumno individual.

¿Puede la IA ayudar a tratar embarazos de alto riesgo? Cada dos minutos muere una mujer durante el parto. Es una estadística aterradora, pero tengo la esperanza de que la IA pueda ayudar. El año pasado, ? Cada dos minutos muere una mujer durante el parto. Es una estadística aterradora, pero tengo la esperanza de que la IA pueda ayudar. El año pasado, escribí cómo los ultrasonidos impulsados por IA podrían ayudar a identificar los riesgos del embarazo.

Nuevos estudios de microbioma y enfermedades prevenibles pueden ayudar a las mujeres embarazadas y sus hijos a mantenerse saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede la IA ayudar a las personas a evaluar su riesgo de contraer el VIH? Para muchas personas, hablar con un médico o enfermera sobre su historial sexual puede resultar incómodo. Pero esta información es muy importante para evaluar el riesgo de enfermedades como el VIH y prescribir tratamientos preventivos. Un nuevo chatbot sudafricano tiene como objetivo facilitar mucho la evaluación del riesgo de VIH.

¿Podría la IA facilitar el acceso a la información médica para todos los trabajadores de la salud? Cuando trata a un paciente crítico, necesita acceso rápido a sus registros médicos para saber si es alérgico a un determinado medicamento o tiene antecedentes de problemas cardíacos. En lugares como Pakistán, donde muchas personas no tienen ningún historial médico documentado, esto es un problema enorme.

Si hacemos inversiones inteligentes ahora, la IA puede hacer del mundo un lugar más equitativo. Puede reducir o incluso eliminar el desfase entre el momento en que el mundo rico obtiene una innovación y el momento en que el mundo pobre la recibe.

El tan esperado avance en materia de desnutrición ya casi está aquí

La pobreza estructural es la principal responsable de la desnutrición infantil, según Gates

En la Fundación Gates estamos dispuestos a hacer grandes apuestas. Sabemos que es posible que todos los riesgos no valgan la pena, pero está bien. Nuestro objetivo no es sólo un progreso incremental. Se trata de canalizar nuestros esfuerzos y recursos hacia iniciativas importantes que, de tener éxito, podrían salvar y mejorar vidas.

A menudo me preguntan qué elegiría si solo pudiera resolver un problema. Mi respuesta es siempre la desnutrición. Es la mayor inequidad en salud del mundo y afecta aproximadamente a uno de cada cuatro niños. Si no recibes suficiente nutrición durante los primeros dos años de vida, no te desarrollarás adecuadamente, ni física ni mentalmente. Al abordar la desnutrición, podemos reducir uno de los mayores factores que contribuyen a la mortalidad infantil.

Las causas de la desnutrición son mucho más complicadas que simplemente no recibir suficiente comida. Hace unos 15 años, los investigadores comenzaron a sospechar que las bacterias que viven en el intestino (el microbioma) podrían desempeñar un papel después de notar que las vacunas infantiles orales, como la polio, no eran tan efectivas en lugares con altas tasas de desnutrición. Estaba claro que algo impedía que se absorbieran adecuadamente.

Las bacterias que viven en el intestino (el microbioma) desempeñan un factor clave en el organismo (Univ. de Chicago)

Esta sospecha se confirmó en 2013, cuando el biólogo Jeff Gordon publicó un estudio histórico que analizaba los microbiomas de bebés gemelos en Malawi. Reveló que su microbioma no es sólo un subproducto de su salud sino un determinante de la misma. Esta fue la primera gran pista de que podríamos reducir la desnutrición cambiando el microbioma intestinal.

Una de las primeras bacterias intestinales que aparece en el desarrollo humano se llama B. infantil. Ayuda a descomponer los azúcares de la leche materna en nutrientes que el cuerpo necesita para crecer. La leche materna, a su vez, proporciona alimento a B. infantis y todo su microbioma intestinal. Es un círculo virtuoso. Pero si un bebé no tiene suficiente B. infantis al principio, es posible que no absorban suficientes nutrientes de la leche materna para favorecer el crecimiento de otras bacterias intestinales necesarias.

Se están realizando ensayos de fase III con B en polvo. infantis complemento que se puede añadir a la leche materna. Participan 16.000 bebés de cinco países y los investigadores están rastreando a cada uno de ellos para asegurarse de que el probiótico sea seguro y eficaz. Los resultados hasta ahora son sorprendentes: alimentar a los bebés con este probiótico les ayuda a llevar su microbioma a ese estado positivo para que puedan crecer y alcanzar su máximo potencial. Esta podría ser una herramienta tremendamente útil para prevenir la desnutrición.

La conversación sobre el clima ha entrado en una nueva era

Bill Gates dio una charla en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28, en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. (EFE/Martin Divisek)

¿Qué sucede cuando reúnes a jefes de estado, activistas estudiantiles, líderes empresariales y filántropos y les pides que trabajen en la crisis climática? Resulta que hay un gran progreso. A principios de este mes, pasé varios días productivos e inspiradores en la conferencia COP28 en Dubai. Esta fue mi tercera COP; también asistí a las conferencias en París y Glasgow.

Tengo la esperanza de que esta intensidad nos impulse a invertir más en innovaciones que ayudarán a quienes se ven más afectados por el cambio climático— especialmente los agricultores pobres que viven cerca del ecuador. Merecen nuestra atención porque no han hecho nada para causar este problema y, sin embargo, literalmente amenaza sus vidas. En ese frente, fue emocionante ver un mayor enfoque en la adaptación en la COP de este año, incluida la inclusión de un día completo dedicado a la salud.

También me sorprendió lo sofisticada y matizada que se ha vuelto la conversación sobre el clima. El cambio más grande que vi en Dubai fue cuán amplio es el debate sobre la mitigación y, especialmente, sobre la energía limpia. A partir de 2024, predigo que veremos muchas innovaciones llegar al mercado, incluso en áreas muy complicadas como la nuclear.

Bill Gates, junto a autoridades de Emiratos Árabes Unidos durante la COP 28 última en Dubai (REUTERS/Thomas Mukoya)

Recientemente leí una estadística que me dejó boquiabierto: Más personas podrían votar en 2024 que en cualquier otro año de la historia.

Ciudadanos de casi 60 países acudirán a las urnas el próximo año para elegir líderes en todos los niveles de gobierno. Esos países albergan a más de 4 mil millones de personas, o más de la mitad de la población mundial. Es asombroso pensar en ello.

Las elecciones nacionales, como las que se celebrarán en Estados Unidos, India y Sudáfrica, captarán la mayor parte de la atención. Pero miles de millones de personas en todo el mundo también elegirán gobernadores, alcaldes, concejales locales y más. Todos los niveles de gobierno están en la boleta. Y si bien las elecciones de cada año son importantes, la gran cantidad de personas que votarán en 2024 significa que los resultados tendrán un impacto enorme en el futuro de nuestro mundo.

Bill Gates co-fundador de Microsoft suele dar conferencias virtuales en todo el mundo. (Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Si pudiera pedir un deseo a todas las personas que acudirán a las urnas el próximo año, sin importar dónde vivan, sería que consideraran elegir líderes que entiendan la importancia de invertir en desarrollo humano en todo el mundo. La historia ha demostrado una y otra vez que, cuando los gobiernos deciden colaborar y ayudar a las personas fuera de sus fronteras, el mundo entero se beneficia.

2023 marcó el vigésimo aniversario de quizás el mejor ejemplo de este tipo de generosidad: PEPFAR. Este año, hace dos décadas, el presidente George W. Bush lanzó lo que se conoce oficialmente como el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA. Desde entonces, el programa ha salvado 25 millones de vidas proporcionando más de 100 mil millones de dólares en financiación para la prevención y el tratamiento del SIDA. Al aliviar parte de la carga que el SIDA supuso para las economías africanas, PEPFAR ayudó a reducir la tasa de pobreza del continente en más de un tercio desde 2003.

Este es exactamente el tipo de programa que los gobiernos deberían apoyar. Pero las crisis económicas han recortado la financiación internacional para las prioridades de salud globales, y la crisis climática ha añadido otro desafío que merece atención y apoyo global.

Invertir en el desarrollo infantil es la clave para Gates

Creo que las elecciones de 2024 serán un punto de inflexión tanto para la salud como para el clima. Las decisiones tomadas por los líderes electos determinarán cuánto progreso seguiremos logrando en cada área. En materia de salud, no sólo debemos recuperar el terreno que perdimos debido a la pandemia de COVID, sino también seguir avanzando.

La mejor manera de evaluar cómo nos va es observar cuántos niños mueren antes de cumplir cinco años. Desde 1990, las muertes infantiles han disminuido de 12 millones al año a 5 millones al año. Esto es asombroso y un testimonio de programas como PEPFAR y organizaciones como Gavi, que vacuna a niños contra enfermedades mortales. Debido a la COVID y otros reveses, no se alcanzará el objetivo de las Naciones Unidas de volver a reducir a la mitad las muertes infantiles para 2030. Pero aún se puede lograr en la próxima década si las naciones mantienen o aumentan sus compromisos de ayuda exterior.

Tampoco estamos tan preparados para la próxima pandemia como esperaba que lo estuviéramos ahora. Esto es algo sobre lo que he escrito mucho (¡incluso en la carta del año pasado!) y la lista de cosas que el mundo necesita hacer permanece sin cambios. Ahora es el momento de que los responsables políticos den prioridad a la preparación para una pandemia antes de que sea demasiado tarde.

En cuanto al clima, como escribí en la sección anterior, me siento optimista acerca de nuestro progreso en general. Pero los próximos cinco años siguen siendo críticos.

Bill Gates tiene esperanzas en que los países arribarán a un acuerdo mundial por el clima (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Preparándose para 2024

Últimamente he estado pensando mucho en mi amigo Chuck Feeney, que falleció en octubre. Fue un gran defensor de lo que llamó “dar mientras se vive”. A medida que un año más llega a su fin, me encuentro reflexionando sobre lo que significa encarnar verdaderamente esa idea.

Para mí, significa hacerme una pregunta constantemente: ¿Cómo puedo usar mi riqueza para hacer el mayor bien para la mayoría de las personas, ahora y en el futuro? A veces la respuesta es clara. Cuando no es así, recurro a mis brillantes colegas, familiares y amigos quienes, la mayoría de las veces, pueden brindarme la perspectiva, la claridad moral y los datos necesarios para tomar la decisión correcta.

Ha sido un placer especial ver a mis hijos crecer y convertirse en fuentes invaluables de sabiduría por derecho propio. Uno de los momentos más destacados de mi año fue compartir escenario con Phoebe, la hija menor, en el evento Goalkeepers de la fundación. Siempre puedo contar con mis tres hijos para mantenerme actualizado sobre cómo ven el mundo los jóvenes y sobre las últimas tendencias de TikTok.

Tengo muchas ganas de pasar las vacaciones con ellos y recargar energías un poco. Cuando tenía la edad de mis hijos, no creía en las vacaciones ni en los fines de semana. Pero a medida que crecí, y especialmente desde que me convertí en padre, me di cuenta de que en la vida hay más que trabajo. Espero que puedas tomarte un tiempo en estas fiestas para divertirte y relajarte antes de sumergirnos en el 2024.

Les deseo a usted y a sus seres queridos un maravilloso año nuevo.

*Este es un extracto de un artículo publicado el 19 de diciembre último en Gates Notes, el blog personal de Bill Gates