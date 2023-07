“Creo que hay vida allá afuera en el universo”, dijo Bill Nelson, jefe de la NASA

Bill Nelson, administrador de la NASA llegó a la Argentina y habló del tema OVNIS

“Personalmente creo que en el Universo, hay vida afuera”, afirmó Clarence William Nelson, director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), a Infobae durante una reunión con periodistas en Buenos Aires.

“En la NASA nos tomamos todo en forma muy seria y científica. Por eso armamos una comisión de doce expertos que se encargará de elaborar un informe sobre esta temática que espero tener disponible en las próximas semanas, hacia el fin del verano (boreal)”, precisó Nelson.

Y agregó: “Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Y los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo”.

El mayor referente de la NASA, que se encuentra desde el miércoles de visita en Argentina, luego de haber estado en Brasil y antes de ir a Colombia, habló con periodistas de tema del momento, durante una rueda de prensa en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, de la que participó Infobae.

Es que el tema de los OVNIS y posibles extraterrestres cobró relevancia cuando el expiloto de la Marina estadounidense y ex oficial de inteligencia David Grusch declaró el miércoles último en el Capitolio que Estados Unidos había rescatado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (OVNI), que mantiene ocultos en lugares estratégicos.

“He visto y he hablado con los pilotos de la Armada, allá por 2004. Ustedes mismos vieron esos videos que fueron públicos y tomados por los pilotos. Yo hablé con todos y con la gente del Pentágono. Tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto. Así que voy a esperar hasta ese informe”.

El administrador de la NASA destacó la incorporación de Argentina la tratado Artemis para la exploración espacial pacífica

“Pero si me hacen esa pregunta, ¿en el universo ahí afuera hay vida? Yo también le hago esa pregunta a mis científicos. Uno entiende lo grande que es el universo. Tiene 13.800 millones de años. Y con nuestro nuevo telescopio James Webb hemos logrado recibir información sobre la formación de las primeras galaxias de hace 300 millones de años después del Big Bang. Así que piensen qué larga es esa distancia. La luz viaja 186 millas por segundo. Y la luz que recibimos en el telescopio James Webb estuvo viajando durante 13.500 millones de años. Es un espacio muy grande. El universo es muy grande”, afirmó el 14 º director de la NASA desde que fue fundada.

Y completó: “Así que yo le pregunto a los científicos cuál es la probabilidad matemática de que haya en el universo otro sol o una estrella mediana con un planeta rocoso mediano que orbita alrededor de ese sol, que esté a la distancia correcta como para no estar demasiado caliente ni demasiado frío, que esté inclinado sobre su eje para tener verano e invierno y que tenga la composición química basada en carbono para crear una atmósfera habitable. Y los científicos me dijeron matemáticamente la probabilidad es de uno en más de 1 trillón”.

Enseguida, Nelson destacó la labor permanente de la NASA en la exploración de vida extraterrestre: “Es uno de nuestros mandatos centrales: por ejemplo, vamos a traer una serie de muestras de polvo de Marte a nuestros laboratorios locales para poder hacer análisis detallados y verificar si no hay evidencias de vida actual, o pasada, en nuestro vecino planeta rojo. En estos mismos momentos, el robot Perseverance en Marte está recolectando muestras en tubos de aluminio para que sean enviadas a la Tierra en la próxima década y poder analizarlas químicamente para ver si hay rastros de vida anterior”.

Nelson explicó a periodistas la conformación de una comisión científica para explicar el tema OVNIS

“Además, en septiembre esperamos el arribo de las primeras muestras biológicas tomadas por una nave al asteroide Bennu para poder también observar rastros de signos de vida o elementos que la propicien. Nosotros pensamos que es un asteroide rocoso, nada más. Pero vamos a ver si hay algún tipo composición química que indique que este asteroide o viene de otra cosa o chocó contra algo que tenía vida. Así que, bueno, eso es parte de nuestra carta, de nuestro mandato. Buscar vida fuera de la Tierra”, destacó el experto.

El viaje de Nelson a la Argentina tiene como objetivo profundizar en la cooperación bilateral en una amplia gama de ámbitos relacionados con la innovación y la investigación, especialmente en ciencias de la Tierra. Tras visitar ayer la sede la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y hoy las instalaciones de Invap -la empresa que construye satélites en Bariloche, Río Negro—, Nelson y su comitiva concluyen su actividad en el país el lunes 31 de julio con una recorrida en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE en la provincia de Córdoba, donde se monitorean distintas misiones espaciales.

“Nosotros queremos que Argentina sea un socio en muchos de nuestros proyectos espaciales, como hacemos con otros países del mundo. Hacemos este tipo de misiones conjuntas que son muy exitosas y Argentina, ciertamente, tiene la base científica y el conocimiento tecnológico para un emprendimiento cooperativo en el futuro, así que sí estoy ansioso”, afirmó Nelson, que ayer a la tarde celebró la incorporación de Argentina al programa espacial Artemis, que tiene por fin volver a la Luna.

El presidente Alberto Fernández saluda a Bill Nelson en la Casa Rosada

En su visita de ayer por la tarde a la Casa Rosada, Nelson fue recibido por el presidente Alberto Fernández, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien suscribió el acuerdo entre la NASA y la CONAE para la cooperación en la exploración civil y el uso pacífico de la Luna, Marte y otros objetos astronómicos.

Nelson agradeció que “Argentina haya suscrito estos acuerdos que representan un principio común para la exploración pacífica extraterrestre” y señaló: “Estamos por volver a la Luna después de medio siglo, pero esta vez estamos yendo para aprender a vivir en un entorno hostil y luego avanzar hacia Marte con seres humanos”.

“La misión Artemis comenzó el año pasado con un sobrevuelo de prueba alrededor de la Luna y el año próximo enviaremos una tripulación a orbitarla. En 2025, podremos descender allí con dos astronautas, un hombre y una mujer. Los acuerdos de Artemis tienen intenciones pacíficas, buscamos ayudarnos mutuamente y va a ser con propósitos internacionales”, enfatizó el administrador de la NASA.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, recibe a Nelson en la sede de la CONAE

Nelson también se mostró preocupado por el cambio climático y recalcó que “necesitamos salvar el planeta Tierra”. “La NASA no es solamente una agencia espacial, sino que también es una agencia climática. Nosotros tenemos 25 satélites en órbita en este momento que están mirando la tierra, obteniendo los datos. Estamos instalando cuatro grandes observatorios en los próximos diez años, y todo eso nos va a dar información tridimensional de qué es lo que está sucediendo en la Tierra”, afirmó.

“Sabemos que la Tierra se está calentando y si vamos a hacer algo al respecto hay que saber específicamente qué es lo que está sucediendo”, agregó y destacó que toda la información que está recopilando la NASA sobre el monitoreo climático mundial, ya se puede ver en tiempo real en el sitio web del organismo espacial.

Seguir leyendo: