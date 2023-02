Seis claves simples para mejorar la salud del corazón, según uno de los mejores cardiólogos del mundo

Deepak L. Bhatt sostiene que un estilo de vida saludable contribuye en gran medida a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas (Getty)

La enfermedad cardíaca es una de las preocupaciones de salud pública más importantes en los Estados Unidos y afecta a hombres, mujeres y todos los grupos raciales y étnicos, y algunas poblaciones se ven afectadas de manera desproporcionada.

Deepak L. Bhatt, el director de Mount Sinai Heart, quien dirige las áreas de educación, investigación y trabajo cardiovascular clínico de la Escuela de Medicina Icahn, en Mount Sinai y el Sistema de Salud de Mount Sinai, propone seis consejos simples para mejorar la salud del corazón.

“Un estilo de vida saludable contribuye en gran medida a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y, como resultado, también reduce el riesgo de cosas como diabetes y cáncer”, dice el doctor Bhatt, quien se unió a Mount Sinai de la Escuela de Medicina de Harvard y Brigham and Women’s Centro del Corazón y Vascular del Hospital.

Bhatt es el nuevo director de Mount Sinai Heart. Dirige las áreas de educación, investigación y trabajo cardiovascular clínico de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y el Sistema de Salud de Mount Sinai (Mountsinai)

Estas son las sugerencias del doctor Bhatt para mejorar la salud de su corazón

Comer mejor

Lo mejor que se puede hacer para mejorar la salud del corazón es mantener una buena dieta. “Respaldo una dieta basada en plantas. Con muchas frutas, verduras frescas y granos integrales. Uno no tiene que ser si o si vegetariano, pero puede serlo”, dice el experto.

“Se debe evitar la carne roja si puede, o al menos limitar la cantidad de carne roja que come”, agrega.

Hacer ejercicio

Hay que buscar hacer el ejercicios que nos guste. 30 minutos de caminata rápida ya es muy bueno para el corazón (Getty Images)

El ejercicio diario es importante. “No necesitas una rutina de ejercicios rigurosa en el gimnasio. Para las personas a las que realmente no les gusta hacer ejercicio, me refiero a cualquier actividad física vigorosa. Pueden ser 30 minutos de caminata rápida, idealmente algo en lo que sudes. O puede ser algo que realmente disfrute, como la jardinería”, explica el experto.

Cualquier actividad física es mejor que nada, incluso si solo se trata de estacionar su automóvil más lejos de la tienda o de su oficina y caminar un poco más, o usar las escaleras en lugar del ascensor. Esas pequeñas dosis de ejercicio pueden sumar durante toda la vida.

Comer bien, pero no demasiado

2 o 4 kilos adicionales pueden aumentar su riesgo de enfermedades como diabetes, presión arterial alta o colesterol (iStock)

Es importante mantener un buen peso. “La tendencia natural es engordar. Incluso 2 o 4 kilos adicionales pueden aumentar su riesgo de diabetes, presión arterial alta o colesterol alto, lo que a su vez aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y otros problemas médicos. Y quitar incluso pequeñas cantidades de peso puede marcar la diferencia”, dice Bhatt.

Dormir bien

Son varios los estudios que indican que las personas que duermen poco pueden tener obesidad, diabetes y presión arterial alta (Getty Images)

El sueño es muy importante. “Puede ser difícil dormir bien por la noche en estos días. Todo el mundo tiene un estilo de vida ocupado y caótico al parecer. El sueño adecuado puede ayudarlo a mantener un peso normal y reducir el estrés mental”, explica el experto.

Un estudio reciente mostró que las personas que dormían menos de la cantidad recomendada tenían tasas más altas de obesidad, diabetes y presión arterial alta. La falta de sueño no recibe el respeto que merece como factor de riesgo cardiovascular.

No Fumar

Todas las formas de fumar aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular

“Le doy animo a que no empiece a fumar y que deje de fumar si lo está haciendo”, dice Bhatt. “Fumar aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer probablemente más que cualquier otro factor”, agrega.

No se trata sólo de cigarrillos y puros. “Incluye el vapeo, que se está poniendo de moda entre los jóvenes, y la marihuana. Algunos pueden no estar felices de escuchar eso. Pero la realidad es que todas estas formas de fumar aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular”, suma el experto.

Saber qué hacer si sospecha un ataque al corazón

El experto dice que siempre es conveniente tener a mano un teléfono de emergencia y que tiene grandes ventajas hacer un curso básico de RCP

“Si cree que usted o alguien más puede estar teniendo un ataque al corazón, llame al 911 de inmediato”, dice como primera medida Bhatt. “Debe llamar si tiene molestias significativas en el pecho. No hay que resistirse en la casa. No decidas que vas a conducir tú mismo al hospital. No le pida a su cónyuge que lo lleve”, agraga.

Si tu corazón dejara de latir, la sangre dejaría de fluir al cerebro, y en solo unos minutos la falta de oxígeno puede causar un daño significativo. También debe considerar tomar un curso básico de RCP.

Estas simples compresiones torácicas pueden hacer que la sangre fluya desde el corazón. “También es posible que desee tomar nota de dónde podría encontrar un desfibrilador externo automático (DEA), por ejemplo, en su oficina, en la escuela o cuando esté de viaje”, dice Bhatt.

Y finaliza: “Estos dispositivos simples pueden determinar si alguien tiene un ritmo cardíaco anormal y administrar una descarga eléctrica para restaurar el ritmo a la normalidad”.

Seguir Leyendo: