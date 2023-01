Menopausia: cuándo son convenientes las terapias hormonales y cuándo no, según una experta de Mayo Clinic

Las terapias hormonales y no hormonales son algunas de las opciones de tratamiento para la menopausia (Getty)

La menopausia, que es el fin de los ciclos menstruales, puede provocar diversos síntomas como sofocos, sudoración nocturna, insomnio y cambios en el estado de ánimo. Este cuadro se confirma cuando la mujer no tiene períodos durante 12 meses consecutivos. Es una etapa más en la vida, como la adolescencia, la infancia o la adultez, y le ocurre a todas las mujeres, que no tienen por qué sufrir esto en silencio. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay muchas opciones de tratamiento disponibles, como por ejemplo las terapias hormonales y no hormonales.

En ese sentido, la doctora Jewel Kling, presidenta de la División de Salud de la Mujer de Mayo Clinic en Scottsdale, Estados Unidos detalló cada una de estas opciones. “En ocasiones, escuchamos la pregunta: ‘¿Debo tratar los sofocos o la sudoración nocturna?’. La respuesta para muchas mujeres puede ser que sí. Esto se debe a que estos síntomas pueden afectar la calidad de vida y la productividad laboral y doméstica de las mujeres”, dijo, en primer lugar.

De acuerdo a lo explicado por Kling, la terapia de reemplazo hormonal es un medicamento con estrógenos. Para las mujeres con útero, habitualmente incluye fórmulas con estrógenos más progestágenos para prevenir el cáncer de endometrio. En el caso de menores de 60 años o que están dentro del los 10 años después del último periodo, el beneficio de la terapia hormonal supera los riesgos en mujeres sanas con síntomas posmenopáusicos, según las últimas pautas de la Sociedad Norteamericana de Menopausia.

La terapia de reemplazo hormonal incluye medicamentos con estrógenos / RUBER INTERNACIONAL

“Hay muchos factores que afectan la decisión de una mujer de usar hormonas y, si lo hacen, qué régimen en particular es mejor para aliviar los síntomas. Los factores comunes que se consideran incluyen la edad, la salud subyacente, la gravedad de los síntomas, las preferencias, las opciones de tratamiento disponibles y, por supuesto, las consideraciones de costos. Un aspecto importante a tener en cuenta es si los posibles beneficios superan los posibles riesgos”, profundizó la experta.

En cuanto a beneficios, Kling señaló que muchos estudios “demostraron que la terapia hormonal sistémica, como las pastillas, los parches, los geles o los sprays, ayudan con los sofocos, la sudoración nocturna y los síntomas vulvovaginales”. A su vez, la médica destacó que hay pruebas contundentes de que el tratamiento a largo plazo con terapia de estrógenos o de estrógenos más progestágenos reduce los riesgos de fracturas tras la menopausia.

“Junto con estos beneficios suele haber una mejoría en los síntomas relacionados con la menopausia, incluidos aquellos que probablemente son los más molestos, como la interrupción del sueño, los problemas en el estado de ánimo y la disminución de la satisfacción sexual. Abordar estos síntomas puede llevar a una mejor calidad de vida”, analizó la especialista.

El insomnio puede ser uno de los síntomas de la menopausia (Getty)

En segundo término, los riesgos de la terapia oral sistémica, de acuerdo Kling, incluyen la formación de coágulos en las piernas y los pulmones, y accidentes cerebrovasculares. “El riesgo de accidente cerebrovascular depende de la edad a la que una mujer comienza la terapia hormonal. En particular, los riesgos son bajos para mujeres menores de 60 años o que están dentro de los 10 años después del último periodo”, informó.

Y añadió: “No parece haber los mismos riesgos asociados con los productos transdérmicos con estrógenos como los parches, especialmente cuando se usan dosis bajas”. Así las cosas, el uso solamente de estrógeno en mujeres con útero conlleva un riesgo de cáncer uterino. Ese riesgo se puede reducir incluyendo progestágenos o un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, también conocido como combinación MSRE.

Asimismo, se debe considerar la posibilidad del cáncer de mama, que parece levemente más alta, especialmente, en mujeres con útero que usan estrógenos más progestágenos. “Sin embargo, en términos generales, el riesgo de eventos graves de la terapia hormonal es poco frecuentes. En el caso de las mujeres que solo tienen síntomas vaginales, se pueden usar estrógenos vaginales de baja dosis. Este tipo de estrógenos no tiene los mismos riesgos que la terapia sistémica porque el cuerpo absorbe muy poco”, aclaró Kling.

Para las mujeres que tienen cáncer de mama no es recomendable la terapia hormonal, según la experta de Mayo Clinic

Por lo general, la terapia hormonal no es una opción para quienes tienen cáncer de mama, otros tipos de cáncer hormonal o problemas de coágulos sanguíneos. Otras mujeres pueden simplemente querer evitar la terapia hormonal, según repasó la doctora. Hay muchas terapias no hormonales que abarcan desde técnicas de mente y cuerpo hasta medicamentos que otorgan alivio con pocos efectos secundarios o ninguno.

Por caso, hay evidencia de que perder peso puede disminuir los sofocos y la sudoración nocturna. En cuanto a medicamentos, se ha demostrado que la paroxetina de baja dosis ayuda a mujeres con esta clase de síntomas. En bajas dosis, no parece provocar aumento de peso o tener efectos adversos en la sexualidad. “En algunos casos, los antidepresivos pueden ser adecuados, y el profesional de la salud y la paciente sopesarán los beneficios y los riesgos”, afirmó Kling.

Y cerró: “Las técnicas de mente-cuerpo incluyen la terapia cognitivo conductual y la hipnosis clínica, que dependen del asesoramiento de un experto para tener éxito. Algunas pacientes encontraron alivio en la acupuntura, el yoga y la meditación. Hay muchas maneras de ayudar a las mujeres a lidiar con el malestar y la disminución de la calidad de vida asociados con la menopausia. Las mujeres no tienen por qué simplemente hacerse fuertes. Pueden recibir ayuda”.

Seguir leyendo: