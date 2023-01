Más del 50 por ciento de quienes contraen COVID sufren trastornos del sueño durante la infección

Los problemas de conciliar el sueño y tener un buen descanso se agudizaron con la llegada del coronavirus (Getty)

El año 2022 cerró con 650 millones de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2, según cifras brindadas por la Organización Mundial de la Salud. Dado que es probable que el número real sea mucho más alto (se estima que la cifra debe multiplicarse por 5 o por 8), y que la cuenta aumente en cientos de miles cada semana, la comunidad científica se ha centrado en comprender el impacto de COVID en nuestra salud física, mental y en la función cerebral.

En la etapa inicial de la pandemia, los científicos que estudian las funciones cerebrales cuando dormimos, registraron los costos y los beneficios de los bloqueos que hace el virus en los patrones de sueño. El principal hallazgo fue que dormimos más encerrados, pero la calidad de nuestro sueño fue peor.

Ahora, una segunda ola de datos está comenzando a explicar cómo infectarse con COVID afecta nuestro sueño e incluso se entromete en los mismos. El metaanálisis más reciente, una revisión de toda la literatura científica disponible actualmente, estima que el 52 por ciento de las personas que contraen COVID sufren trastornos del sueño durante la infección.

El coronavirus azota a la humanidad desde hace tres años y todavía está en estudio por su implicancias a largo plazo (NIH)

El tipo más común de alteración del sueño informado es el insomnio. Las personas con este problema de salud suelen tener dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidos y, a menudo, se despiertan temprano en la mañana. Los médicos ven con preocupación que los problemas para dormir a veces persistan incluso después de la recuperación de la infección.

En julio, investigadores de la Clínica Cleveland de Ohio en los Estados Unidos encontraron que casi la mitad de los que se han recuperado del COVID-19 experimentan problemas de sueño al menos moderados después de haberse recuperado de la infección. Un estudio en China encontró que el 26 por ciento de las personas que ingresaron en el hospital con COVID mostraron síntomas de insomnio dos semanas después del alta. Y un estudio de EEUU demostró que las personas que habían sido infectadas con COVID tenían más probabilidades que las personas que nunca habían sido infectadas de tener problemas para dormir, incluso hasta un mes después de una prueba de COVID positiva.

Dificultades para dormir y COVID prolongado

Más de la mitad de las personas infectadas refieren tener problemas de sueño (Getty)

El COVID prolongado ya ha sido considerado como “la pandemia después de la pandemia”. Es una constelación de síntomas persistentes o nuevos tras la infección que pueden durar meses o más de dos años. Se estima que entre el 10% y el 30% de los adultos infectados pueden desarrollarlo, y se han encontrado más de 200 síntomas asociados al trastorno.

Si bien la mayoría de las personas se recupera rápidamente del COVID, algunas continúan teniendo síntomas a largo plazo. Es muy probable que las personas que sufren de COVID prolongado enfrenten problemas de sueño persistentes. Un estudio de 2021 encuestó a más de 3000 personas con COVID prolongado. Casi el 80 por ciento de los participantes reportaron problemas de sueño, más comúnmente insomnio.

Un estudio más reciente recopiló datos sobre la duración y la calidad del sueño utilizando pulseras inteligentes. Los participantes con COVID prolongado durmieron menos en general y tuvieron un sueño menos profundo que los participantes que nunca habían tenido COVID. La pérdida del sueño profundo es particularmente preocupante, ya que este tipo de sueño reduce el cansancio que sentimos y fortalece la concentración y la memoria. La falta de sueño profundo puede ser en parte responsable de la “niebla mental” comúnmente reportada durante y después de COVID. El hecho de que la COVID a menudo interfiere con el sueño también es preocupante porque el sueño ayuda a nuestro sistema inmunológico a combatir las infecciones, según demostró un estudio reciente.

El Estudio Internacional del Sueño COVID-19 es un proyecto de investigación global que involucra a científicos del sueño de 14 países (Getty Images)

¿Por qué el COVID afecta nuestro sueño?

Hay muchas razones por las que una infección por COVID podría provocar un sueño deficiente. Una revisión identificó factores fisiológicos, psicológicos y ambientales. Por ejemplo, el COVID puede tener un impacto directo en el cerebro, incluidas las áreas que controlan los estados de vigilia y sueño. Todavía no tenemos una comprensión clara de cómo funciona esto, pero los posibles mecanismos podrían incluir que el virus infecte el sistema nervioso central o afecte el suministro de sangre al cerebro.

Los síntomas típicos de COVID incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Estos también son bien conocidos por perturbar el sueño. La mala salud mental puede conducir a problemas de sueño y viceversa. Existe un fuerte vínculo entre contraer la COVID y los problemas de salud mental, en particular la depresión y la ansiedad. Esto puede ser causado por preocupaciones sobre la recuperación, la soledad o el aislamiento social. Estas ansiedades pueden dificultar el sueño. Mientras tanto, los pacientes hospitalizados con COVID pueden enfrentar dificultades adicionales al tratar de dormir en entornos hospitalarios ocupados donde el sueño a menudo se ve perturbado por el ruido, el tratamiento y otros pacientes.

El Estudio Internacional del Sueño COVID-19, un proyecto de investigación global que involucra a científicos del sueño de 14 países, publicó recientemente sus hallazgos sobre los sueños. El estudio encuestó a participantes infectados y no infectados sobre sus sueños. Ambos grupos tenían más sueños después del inicio de la pandemia que antes.

Curiosamente, los participantes infectados tuvieron más pesadillas que los participantes no infectados, mientras que no hubo diferencia entre los grupos antes de la pandemia. No hay una explicación simple de por qué contraer COVID puede aumentar las pesadillas, pero la salud mental puede volver a desempeñar un papel. La mala salud mental suele ir acompañada de pesadillas. El equipo de International COVID-19 Sleep Study descubrió que el grupo infectado mostraba más síntomas de afecciones como ansiedad y depresión.

La pérdida de sueño a la noche afecta el rendimiento durante el día (Getty Images)

Ayuda para sobrellevarlo

Los estrechos vínculos entre el sueño y la salud mental y física significan que la prevención y el tratamiento de los trastornos del sueño nunca han sido más importantes y requerirán soluciones creativas por parte de los gobiernos y los proveedores de atención médica.

Si ha tenido problemas para dormir durante o después del COVID, o si tiene más pesadillas que antes, no está solo. Tanto el insomnio a corto como a largo plazo a menudo se pueden tratar con terapia cognitiva conductual (TCC) a la que puede acceder a través de su médico.

Para problemas de sueño menos graves, la Academia Europea para el Tratamiento Cognitivo-Conductual del Insomnio ha recopilado recomendaciones, algunas basadas en principios aplicados en la TCC, que puede seguir en casa. Éstos incluyen:

-mantener un horario regular de sueño y vigilia

-restringir el pensamiento sobre cosas que lo hacen sentir estresado a momentos específicos del día

-usar tu cama solo para dormir y tener sexo

-acostarse y levantarse cuando naturalmente se sienta inclinado a hacerlo

-compartir sentimientos de estrés y ansiedad con familiares y amigos

-reducir la interrupción del sueño debido a la exposición a la luz asegurándose de que su dormitorio esté lo más oscuro posible

-hacer ejercicio regularmente a la luz del día

-evitar comer cerca de la hora de acostarse

