De garganta y de mama: en qué consisten los tumores que afectan a Martina Navratilova

La ex tenista checo-estadounidense Martina Navratilova, de 66 años, fue diagnosticada con cáncer de garganta y de mama. Dijo que “luchará con todo lo que tiene” para superar las dos enfermedades que, según aclaró, no están relacionadas entre sí. Cuáles fueron los signos que la alertaron y cuál es su posible pronósticos, según una experta consultada por Infobae.

En 2010, Navratilova ya había accedido a un tratamiento para un cáncer de mama en su estadio inicial. Ahora, tanto el cáncer de garganta como el tumor de mama se encuentran en una etapa temprana.

”Este doble golpe es grave, pero todavía tiene solución, y espero un resultado favorable”, dijo. “Va a apestar durante un tiempo, pero lucharé con todo lo que tengo”, resaltó. Contó que iniciará el tratamiento en Nueva York, Estados Unidos, a finales de este mes.

El virus del papiloma humano puede estar involucrado en cáncer de cáncer de boca y garganta/Katherine Rieth. M.D.

En noviembre, Navratilova se había dado cuenta que tenía un ganglio linfático inflamado en el cuello durante las Finales WTA en Fort Worth, Texas. Consultó al médico y una biopsia que le hicieron reveló un cáncer de garganta en estadio uno.

Durante los estudios, también se le descubrió un bulto en el pecho, que más tarde fue diagnosticado como un cáncer no relacionado. “Ambos cánceres se encuentran en sus primeras fases con grandes resultados”, añadió Mary Greenham, representante de Navratilova.

El cáncer de garganta que tiene la ex tenista estaría asociado al virus del papiloma humano (VPH). Se estima que el VPH causa el 70% de los cánceres de boca y garganta en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Ese virus también puede ser el responsable del cáncer de cuello de útero.

El HPV, una enfermedad que cuenta con una vacuna preventiva, causa el 70 % de los cánceres de boca y garganta en los Estados Unidos, según los CDC /Archivo

No está claro si los cánceres de boca y garganta son causados por el VPH solamente, o si hay otros factores (como fumar tabaco) que interactúan con el virus para provocar el desarrollo de esos tumores.

Los síntomas del cáncer de boca y garganta pueden incluir dolor de garganta persistente, dolores de oído, ronquera, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor al tragar y pérdida de peso sin causa aparente. Aunque algunas personas no presentan ningún síntoma.

El tratamiento para cáncer de garganta varía según diferentes factores, como la ubicación y el estadio, el tipo de células involucradas, si las células muestran signos de infección por el virus del papiloma humano, el estado de salud general y las preferencias personales de los pacientes.

Navratilova fue diagnosticada con cáncer de garganta y de mama en estadio I después de acudir al médico por un aumento de tamaño de un ganglio linfático de su cuello/ REUTERS/Roy Letkey/Archivo

Se puede indicar radioterapia, quimioterapia, cirugía, inmunoterapia o terapia dirigida con medicamentos, tras una evaluación de cada paciente, según la Clínica Mayo de los Estados Unidos.

“Los cánceres de mama y garganta que afectan a Navratilova probablemente no estén relacionados, como dijo su representante”, afirmó en diálogo con Infobae Laura Bover, científica argentina en el Anderson Center de los Estados Unidos.

El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres en el mundo. Es bastante común. Hay diferentes tipos de cáncer de mama. Menos del 5% son cánceres hereditarios.

Los cánceres de mama no hereditarios son los más frecuentes. Un factor de riesgo es la edad avanzada/Archivo

Entre los signos y síntomas del cáncer de mama, se encuentran un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, un cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama o cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos.

También la descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón (areola) o la piel de la mama y el enrojecimiento o pequeños orificios en la piel pueden ser síntomas del cáncer de mama.

Se han identificado factores hormonales, de estilo de vida, y ambientales que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Pero no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, mientras que otras que tienen factores de riesgo no lo hacen, según la Clínica Mayo. Es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja del perfil genético y el ambiente.

Los tratamientos para el cáncer de mama varían dependiendo del tipo de tumor que tenga cada paciente/Archivo

“Navratilova tiene 66 años y la edad es uno de los factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama”, señaló la doctora Bover. Otro factor también es el antecedente personal de enfermedad mamaria, que también la ex tenista tuvo.

Los antecedentes familiares de enfermedades mamarias, la exposición a la radiación, la obesidad, el inicio de la menstruación a una edad temprana, el inicio de la menopausia a una edad más avanzada o tener el primer hijo a una edad más avanzada son otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Las mujeres que nunca han estado embarazadas tienen un mayor riesgo de cáncer de mama que las que han tenido un embarazos, o más. Además, beber alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama

