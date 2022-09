Por qué los protectores faciales plásticos no brindan protección contra el COVID

Un estudio científico alerta de la poca protección que brindan los cobertores faciales plásticos para evitar el contagio del coronavirus / REUTERS/Akhtar Soomro

Al principio de la pandemia por COVID-19, muchas personas lo utilizaban como protección extra del barbijo. Pero otras lo utilizaban sin el barbijo, dado que permitía respirar con más facilidad. Al final de cuentas se supo que los protectores plásticos faciales no resultaban nada efectivos para evitar un posible contagio del coronavirus.

Según un estudio reciente de la Universidad de East Anglia, si usó un protector facial durante la pandemia, probablemente no le brindó un alto grado de protección contra el COVID. El trabajo evaluó 13 tipos diferentes de protectores faciales en entornos de laboratorio controlados.

Si bien todos los protectores faciales ofrecieron cierta protección, ninguno proporcionó altos niveles de cuidado contra las gotas externas. Además de realizar estudios de laboratorio sobre protectores faciales, el equipo de investigación encuestó a personas, incluidos trabajadores de la salud, en países de ingresos medios (Brasil y Nigeria), sobre los protectores faciales plásticos conocidos como EPP.

Una trabajadora en Tanzania prepara máscaras faciales contra COVID - REUTERS/Stringer

El profesor Paul Hunter, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA, dijo: “Los protectores faciales han sido populares porque no obstaculizan la respiración, permiten una comunicación más natural que las máscaras faciales y brindan protección contra salpicaduras. Fueron ampliamente utilizados durante la pandemia de COVID. Pero hasta ahora no ha habido mucha evidencia sobre qué tan protectores son realmente, especialmente si se tiene en cuenta cómo las personas los usan en el mundo real, y especialmente en las partes más pobres del mundo. Queríamos obtener más información sobre qué tan protectores podrían ser los diferentes estilos de protectores faciales, tanto en el laboratorio como en entornos del mundo real”.

Los investigadores de la UEA colaboraron con el personal del Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE), el regulador británico de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, que probaron 13 diseños de protectores faciales en un entorno de laboratorio controlado, utilizando una “máquina de toser” que expulsaba gotas fluorescentes sobre las cabezas de los maniquíes. La cantidad de contaminación de la cara del maniquí por las gotitas de tos simuladas se calificó de mayor a menor.

El protector facial plástico fue muy usado en los comercios / (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

“Las pruebas de laboratorio mostraron que todos los protectores faciales brindaron cierta protección, pero ninguno brindó altos niveles de protección contra la contaminación por gotas externas. El nivel de protección brindado estuvo influenciado por las características del diseño, así como también por la forma en que el maniquí tenía la cabeza girada cuando tosía. Descubrimos que los grandes espacios alrededor de los lados, y a veces en la parte inferior o superior, permiten que las gotas respiratorias de otras personas lleguen a la cara y esto significa exposición a posibles virus. Los escudos que ofrecían la mayor protección estaban cerrados en la frente y se extendían bien alrededor de los lados de la cara y debajo de la barbilla. Es importante saber que los experimentos de laboratorio se encuentran en el escenario de alguien que tose activamente al portador del escudo desde muy cerca”, sostuvo la doctora Julii Brainard, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA.

Para obtener más información sobre cómo se usan los protectores faciales en un entorno real, el equipo encuestó a más de 600 personas en Nigeria y Brasil, incluido el personal de atención médica. “Queríamos saber cómo los limpiaban los usuarios y las cosas que más importaban al elegir el EPP facial durante la pandemia. No es sorprendente que descubrimos que la gente quiere productos protectores comprobados que sean cómodos, estables en la cabeza, fáciles de limpiar y que no se vean extraños”, dijo la experta.

Para obtener más información sobre cómo se usan los protectores faciales en un entorno real, el equipo encuestó a más de 600 personas en Nigeria y Brasil, incluido el personal de atención médica / REUTERS / David Mercado

Y agregó: “Este estudio es importante porque la aceptabilidad de los EPP faciales durante la pandemia se ha estudiado principalmente en países más ricos como el Reino Unido o los EEUU. Los participantes en nuestro estudio estaban en Nigeria y Brasil y no debemos asumir que las personas en todos los países ven el EPP facial de la misma manera. También es importante comprender qué características de diseño en los protectores faciales podrían ser más o menos protectores para que las personas puedan elegir los diseños más efectivos”, precisó Brainard.

“Finalmente, queríamos saber cómo limpiaban las personas los protectores faciales reutilizables: los alcoholes desnaturalizados o quirúrgicos eran populares, por ejemplo, pero también lo eran el agua corriente y el jabón. Algunos productos químicos de limpieza pueden ser incompatibles con los revestimientos protectores destinados a evitar el empañamiento o facilitar el secado rápido, por ejemplo. El polvo en el exterior y el empañamiento en el interior de los escudos también fueron problemas ocasionales”, agregó.

El estudio fue publicado recientemente en el American Journal of Infection Control. En un proyecto relacionado, el equipo de HSE probó protectores faciales disponibles para usar en el Reino Unido. Los resultados de este trabajo, junto con más detalles del simulador de tos, se publican en la revista Annals of Work Exposures and Health. Brian Crook, microbiólogo del equipo de HSE, concluyó: “Es importante que las personas que usan cualquier tipo de EPP para protegerse de infecciones sepan qué tan efectivo es, pero también cuáles son sus limitaciones. Estamos trabajando con un comité de estándares internacionales para redactar una guía hacia un mejor medio para proporcionar esa información”.

