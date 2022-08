¿Por qué las vacunas contra la viruela del mono son tan escasas?

Los casos de viruela símica fueron creciendo lentamente. Están asociados a prácticas de contacto con la piel durante relaciones sexuales principalmente

La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que los casos de viruela del mono bajaron la semana pasada a nivel mundial. La mala es que en el continente americano siguieron aumentando . Según publicó el organismo internacional, los casos confirmados en laboratorio se elevan a 41.664 en 96 países y se han reportado 12 muertes. Todo ello provoca que cada vez más países busquen vacunas para prevenir a la población de riesgo principalmente.

A diferencia de lo que pasó con el coronavirus hace ya dos años y medio, cuando la viruela del mono comenzó a propagarse repentinamente por todo el mundo en mayo último, fuimos afortunados en un aspecto: ya se contaba con una vacuna disponible contra esta enfermedad. Sin embargo, no contamos con los mismos de producción de dosis, por lo cual estas inmunizaciones son escasas.

La vacuna contra esta enfermedad se llama JYNNEOSTM, también conocida como Imvamune o Imvanex, la cual es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic como una vacuna contra la viruela, que ya tenía licencia para ser aplicada contra la viruela del mono en Canadá y Estados Unidos, donde hace pocos años hubo un brote proveniente de personas que habían viajado a África, donde es endémica en algunos países desde hace ya 50 años.

Vacuna contra la viruela del mono de Jynneos

La reciente declaración de la emergencia internacional de la enfermedad viruela del mono por parte de la OMS, puso en alerta a todos los sistemas sanitarios para intentar frenar el brote. Y la vacuna parece ser la única herramienta eficaz para no contraer la enfermedad. Especialmente en los grupos de riesgo, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Esa población reúne casi el 99% de los casos registrados en el mundo.

Después de cuatro semanas consecutivas de incremento en el número de contagios, la última semana dio un respiro con un 21 % menos de nuevos casos registrados, que totalizaron 5.907. “Esta reducción podría reflejar las primeras señales de una disminución de casos en Europa, lo que todavía debe ser confirmado”, indica el informe epidemiológico semanal de la OMS dedicado al brote de viruela del mono.

Este brote empezó en Europa el pasado 7 mayo cuando se registraron los primeros casos en Reino Unido. El virus cruzó rápidamente el Atlántico y los casos empezaron a aumentar considerablemente en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. EEUU es ahora el país con el mayor número de casos acumulados, seguido de España, Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Países Bajos, Perú y Portugal, en este orden.

Viruela del mono: Crece preocupación porque existirían más casos de los registrados por el Minsa.

Viruela del mono: cuál es la estrategia de vacunación

El escape de la enfermedad de África hacia todo el mundo sorprendió las autoridades sanitarias internacionales que no contaban con una gran cantidad de vacunas contra esta enfermedad. Ocurre que la viruela humana es la única enfermedad erradicada en el mundo desde 1980, cuando se dejó de vacunar. Todos los países fueron oficialmente declarados libres del virus, un hito que nunca más se logró alcanzar con otra enfermedad. La polio todavía reporta casos en Afganistán y Pakistán en forma diaria.

El laboratorio danés que produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono, Bavarian Nordic, anunció este miércoles un acuerdo con la OMS para facilitar su distribución en América Latina y el Caribe. “ Las entregas de vacunas empezarán en septiembre ”, indicó Bavarian Nordic. El acuerdo firmado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS para las Américas, busca “facilitar un acceso equitativo a la vacuna de la empresa contra la viruela del mono en los países de América Latina y el Caribe” explicó el laboratorio en un comunicado.

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de ensayo etiquetados como "virus de la viruela del mono" positivos en esta ilustración tomada el 22 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Se trata de una vacuna contra la viruela humana, que es actualmente utilizada contra la viruela símica, cuya comercialización oficial la realiza Bavarian Nordic bajo el nombre de Jynneos en América del Norte y de Imvanex en Europa. Hoy los países que están aplicando las vacunas lo hacen amplificando su “estrategia de vacunación por anillos”, dada la escasez de dosis que tiene el país y el mundo respecto a esta nueva epidemia. la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó extender el uso de una vacuna contra la viruela para combatir la propagación de la viruela del mono, que ya es utilizada en varios países en una estrategia llamada “vacunación por anillos”, que implica la aplicación de dos dosis con 40 días de intermedio para sectores clave como personal de salud, personas convivientes con infectados, personal de centros asistenciales y funcionarios sanitarios.

“La vacunación contra la viruela puede protegerlo en aproximadamente un 85% de la infección por viruela del mono durante aproximadamente tres a cinco años”, precisó la OMS. “Después de ese tiempo, su capacidad para protegerlo contra infecciones disminuye, pero los expertos creen que aún protegería contra un estado de enfermedad grave”, agregó.

“Desde que dejamos de vacunar contra la viruela hace décadas, no es del todo sorprendente para los epidemiólogos que tengamos un brote actual de viruela del mono porque desde entonces hemos tenido una población cada vez más susceptible”, afirman los expertos epidemiólogos.

La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles a las personas contagiadas con la viruela del mono que no expongan a los animales al virus, tras un primer caso de transmisión de humano a perro.

“La vacunación masiva contra la viruela del mono no es necesaria, pero la Organización Mundial de la salud sí ha recomendado la vacunación post-exposición”, aseguró en rueda de prensa Rosamund Lewis, especialista en esta enfermedad de la agencia de la ONU. No obstante, Hans Kluge, director de la Organización para Europa, dijo que en otra rueda de prensa que las vacunas por sí solas no son suficientes para detener la epidemia y que los individuos que están en riesgo también tienen que tomar medidas.

“Ya existe una vacuna aprobada por varios países para la prevención y el tratamiento de la viruela del mono. Se llama JYNNEOSTM, también conocida como Imvamune o Imvanex, la cual es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic”, explicó a Infobae Daniela Hozbor, especialista en vacunas. Asimismo, aseguró que “datos anteriores de su uso en África sugieren que es, al menos, 85% efectiva para prevenir la viruela del mono”. La además bioquímica e investigadora del Conicet, en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, agregó: “Existe una segunda vacuna contra la viruela, la ACAM2000, fabricada por Emergent Product Development. Según las autoridades sanitarias, ofrece cierta protección contra la viruela del mono. De hecho, esta vacuna fue la que se utilizó en un brote reportado en 2003 en EE.UU.”

Así se fueron modificando las lesiones en la piel del paciente en Italia con viruela del mono, VIH y COVID-19/Journal of Infection

La viruela del mono o “ortopoxvirosis simia” es una enfermedad zoonótica viral considerada rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa; además de que se han detectado casos de transmisión entre humanos. Fue descrita por primera vez en 1958, pero el primer caso en humanos se informó en 1970, en el Congo.

Pese a que su nombre involucra a los monos, la mayoría de los animales susceptibles de contagiarse y propagar la patología son roedores, tales como lirones o los perros de las praderas. Generalmente, los brotes de esta enfermedad se centran en las selvas tropicales de África central y occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus. Está infección no tiene vacuna pero las personas inmunizadas contra la erradicada viruela están protegidos durante décadas y esta se extiende a la viruela símica dado que pertenece al género Orthopoxvirus, al que también pertenece la viruela (Variola virus). Por lo tanto, ambas son muy similares.

Un informe en Inglaterra durante un brote a principios del siglo XX demostró que el 93% de los mayores de 50 años vacunados en la infancia evitaron cuadros graves y la muerte por la enfermedad, mientras que, la mitad de los contagiados de esa edad sin vacunar falleció.

