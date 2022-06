Qué dice el estudio más completo de COVID prolongado en niños

Los hallazgos de una reciente investigación se alinean con estudios previos de COVID prolongado en adolescentes que muestran que, aunque las posibilidades de que los niños experimenten COVID prolongado son bajas (Gettyimages)

Los síntomas prolongados de coronavirus son un problema recurrente en la población general y también en los más pequeños. El estudio más grande hasta la fecha de síntomas prolongados de COVID en niños de 0 a 14 años confirma que quienes hayan recibido un diagnóstico de coronavirus pueden experimentar síntomas de COVID prolongado que duran al menos dos meses.

El estudio, publicado en The Lancet Child & Adolescent Health, utilizó un muestreo a nivel nacional de niños en Dinamarca y emparejó los casos positivos de COVID-19 con un grupo de control sin antecedentes de infección. “El objetivo general de nuestro estudio fue determinar la prevalencia de síntomas duraderos en niños y bebés, junto con la calidad de vida y el ausentismo escolar o de la guardería .

Nuestros resultados revelan que, aunque los niños con un diagnóstico positivo de COVID-19 tienen más probabilidades de experimentar síntomas duraderos que los niños sin diagnóstico previo de COVID-19, la pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida de todos los jóvenes. Será importante seguir investigando las consecuencias a largo plazo de la pandemia en todos los niños”, explicó la profesora Selina Kikkenborg Berg, del Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca. La mayoría de los estudios previos de COVID prolongado en personas jóvenes se han centrado en adolescentes, con bebés y niños pequeños rara vez representados.

En esta investigación se enviaron encuestas a la madre o tutor de niños entre 0-14 años que habían dado positivo a COVID-19 entre enero de 2020 y julio de 2021. En total se recibieron respuestas de casi 11.000 niños con COVID-19 positivo resultado de la prueba que fueron emparejados por edad y sexo con más de 33.000 niños que nunca habían dado positivo por COVID-19.

Las encuestas preguntaron a los participantes acerca de los 23 síntomas más comunes de COVID prolongado en niños (identificados por la Encuesta Rápida de Niños de COVID Largo de enero de 2021) y utilizaron la definición de la Organización Mundial de la Salud de COVID prolongado como síntomas que duran más de dos meses. Los síntomas más comunes entre los niños de 0 a 3 años fueron cambios de humor, erupciones cutáneas y dolores de estómago. Entre los 4 y los 11 años, los síntomas más comunes fueron cambios de humor, dificultad para recordar o concentrarse y erupciones cutáneas, y entre los 12 y 14 años, fatiga, cambios de humor y dificultad para recordar o concentrarse.

Los resultados del estudio encontraron que los niños diagnosticados con COVID-19 en todos los grupos de edad tenían más probabilidades de experimentar al menos un síntoma durante dos meses o más que el grupo de control. En el grupo de edad de 0 a 3 años, el 40 % de los niños diagnosticados con COVID-19 (478 de 1194 niños) experimentaron síntomas durante más de dos meses, en comparación con el 27 % de los controles (1049 de 3855 niños). Para el grupo de edad de 4 a 11 años la relación fue del 38% de los casos (1.912 de 5.023 niños) frente al 34% de los controles (6.189 de 18.372 niños), y para el grupo de edad de 12 a 14 años, el 46% de los casos (1.313 de 2857 niños) en comparación con el 41 % de los controles (4454 de 10 789 niños) experimentaron síntomas duraderos.

Los tipos de síntomas no específicos asociados con la larga duración de la COVID a menudo los experimentan niños por lo demás sanos. El dolor de cabeza, los cambios de humor, el dolor abdominal y la fatiga son síntomas de dolencias comunes que experimentan los niños y que no están relacionados con el COVID-19. Sin embargo, este estudio reveló que los niños con un diagnóstico positivo de COVID-19 tenían más probabilidades de experimentar síntomas duraderos que los niños que nunca habían tenido un diagnóstico positivo, lo que sugiere que estos síntomas eran una presentación de COVID prolongado. Esto está respaldado por aproximadamente un tercio de los niños con pruebas positivas de COVID-19 que experimentan síntomas que no estaban presentes antes de la infección por SARS-CoV-2.

Además, con el aumento de la duración de los síntomas, la proporción de niños con esos síntomas tendió a disminuir. En general, los niños diagnosticados con COVID-19 informaron menos problemas psicológicos y sociales que los niños del grupo de control. En los grupos de mayor edad, los casos a menudo se sentían menos asustados, tenían menos problemas para dormir y se sentían menos preocupados por lo que les sucedería.

Una posible explicación de esto es el aumento de la conciencia pandémica en los grupos de mayor edad, con niños en el grupo de control que experimentan miedo a la enfermedad desconocida y una vida cotidiana más restringida debido a que se protegen de contraer el virus. “La oportunidad de emprender dicha investigación se está cerrando rápidamente, ya que la gran mayoría de los niños ahora han tenido una infección por COVID-19, por ejemplo, el 58 % de los niños en Dinamarca tenían una infección confirmada por laboratorio entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

Conocimiento de los síntomas a largo plazo

La carga en los niños con SARS-CoV-2 positivo es esencial para guiar el reconocimiento clínico, el cuidado de los padres y las decisiones sociales sobre el aislamiento, el encierro, las intervenciones no farmacéuticas y las estrategias de vacunación”, dice la profesora Selina Kikkenborg Berg. “Nuestros hallazgos se alinean con estudios previos de COVID prolongado en adolescentes que muestran que, aunque las posibilidades de que los niños experimenten COVID prolongado son bajas, especialmente en comparación con los grupos de control, deben reconocerse y tratarse con seriedad. Más investigación será beneficiosa para tratar y comprender mejor estos síntomas y las consecuencias a largo plazo de la pandemia en los niños en el futuro”.

Los autores reconocen algunas limitaciones del estudio, incluido un largo período de recuerdo entre el diagnóstico y la realización de la encuesta. La investigación se basó en datos informados por los padres, que son menos precisos para los síntomas psicológicos. Esto también puede dar lugar a un sesgo de selección, ya que las madres y los tutores de los niños con síntomas más graves suelen estar más dispuestos a responder, lo que lleva a que los resultados representen a los niños más afectados.

Además, las pruebas públicas de COVID-19 solo estuvieron disponibles a partir de agosto de 2020, lo que significa que algunos niños del grupo de control podrían haber tenido infecciones asintomáticas no detectadas. Escribiendo en un comentario vinculado, Maren Rytter, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, que no participó en el estudio, dijo: “El estudio encontró que los síntomas de cualquier tipo eran un poco más frecuentes en los niños que habían sido infectados con SARS- CoV-2. El impacto general en los niños por haber tenido COVID-19 es probablemente pequeño y probablemente mucho menor que el impacto de los efectos indirectos de la pandemia.

Para la mayoría de los niños con síntomas no específicos después de la COVID-19, es más probable que los síntomas sean causados por algo que no sea la COVID-19 y, si están relacionados con la COVID-19, es probable que desaparezcan con el tiempo”.

