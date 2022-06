Evalúan ampliar la definición de viruela del mono en el Reino Unido: cuáles son los cambios

La viruela del mono genera lesiones cutáneas y costras en distintas partes del cuerpo (Foto: CDC)

El aumento global de casos de viruela del mono tiene en vilo a los investigadores y la OMS convocó a una una reunión de emergencia el próximo miércoles para determinar si clasifica el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional. El primer caso fuera de los países de África donde la enfermedad se considera endémica, fue informado por el Reino Unido y el 7 de mayo. Hasta el momento, se registraron más de 1.800 infecciones en 34 países.

El Reino Unido es la nación con más pacientes confirmados en el mundo, al contabilizar más de 570 casos . Como epicentro del resurgimiento de la enfermedad, el país se posiciona un paso adelante en la elaboración de la información sobre la viruela del mono, la infección causada por el denominado virus del simio (MPXV). En ese sentido, un grupo de expertos británicos publicó un artículo en The Lancet, para ampliar la definición de casos sospechoso.

La actual definición de las autoridades sanitarias británicas contempla: la erupción inexplicable en cualquier parte del cuerpo más uno o más síntomas clásicos de infección por viruela del simio y tener un vínculo epidemiológico con un caso confirmado o probable de viruela símica en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas o tener antecedentes de viajes a África occidental o central en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas.

Según los expertos, desde el primer informe de infección por el virus de la viruela del simio en humanos en la década de 1970, se han informado periódicamente brotes repetidos en África occidental y central y rara vez se han detectado eventos globales. Sin embargo, el presente brote global de viruela símica no registra un vínculo claro con África.

La infección es causada normalmente por eventos indirectos a humanos de animales como roedores, ardillas y primates no humanos. El virus también puede transmitirse de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados.

El primer caso fuera de los países de África donde la enfermedad se considera endémica, fue informado por el Reino Unido y el 7 de mayo (Getty images)

Muchos de los nuevos casos confirmados en Europa carecen de un historial de viajes o contacto con casos relacionados con viajes o con África occidental o central. Por eso, un equipo de trabajo del departamento de Ciencias Respiratorias de Universidad de Leicester el el Reino Unido publicó una serie de recomendaciones en la revista The Lancet , para que la Agencia de Salud y Seguridad del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) reevalúe la definición de caso.

Para los ojos inexpertos, la viruela del simio podría confundirse fácilmente con otros diagnósticos dermatológicos dentro de la atención primaria (como la varicela, varicela zóster, herpes simple, chancro sifilítico, gonorrea o molusco contagioso).

Los investigadores citan en su estudio un simulacro de emergencia realizado en los Estados Unidos que mostró que 6 de 13 pacientes con viruela simulada fueron dados de alta con diagnósticos que incluían el virus del Nilo Occidental e infecciones de las vías respiratorias superiores.

Para acompañar su advertencia apelan a la historia del COVID-19, cuando, en febrero de 2020, para la ciencia la definición de caso de SARS-CoV-2 requería exposición previa a un caso confirmado, o un viaje reciente a Wuhan, China, o Lombardía, Italia, cuando en realidad ya se detectaba una transmisión comunitaria significativa dentro del Reino Unido.

Para Rebecca F. Baggaley, una de las especialistas que firma el artículo, “ las definiciones actuales de casos de viruela símica pasarían por alto el caso de un paciente heterosexual con una erupción vesicular-pustulosa característica, pero sin antecedentes de viaje o contacto con una infección confirmada . La última descripción se ajusta mejor a aquellas personas que suelen infectarse en áreas endémicas”.

La Unión Europea compró 110.000 vacunas contra la viruela del mono esta semana (Getty )

En una búsqueda en PubMed que efectuaron los especialistas detectaron que al rastrear “viruela del mono y transmisión” localizaron sólo 224 manuscritos, publicados entre 1962 y 2022. “Encontramos más revisiones publicadas sobre el tema que estudios de investigación originales en humanos que aquellos que involucraron humanos en la transmisión”, indicó Danel Pan, especialista del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Medicina del VIH de la Universidad de Leicester, siendo el estudio más grande el de 2510 contactos de 214 pacientes con viruela símica en Zaire de 1980 a 1984.

Para 2005, los especialistas detectaron otro informe que dio a conocer los resultados de una investigación por la cual se indicaba que las personas vacunadas contra la viruela con una infección de viruela del mono tenían pocas o ninguna lesión en la piel. La eliminación prolongada de ADN viral del tracto respiratorio superior después de la resolución de la lesión cutánea también se observó en pacientes con viruela del simio admitidos en centros dedicados a enfermedades infecciosas entre 2018 y 2021.

El equipo de Leicester utilizó la evidencia científica de la pandemia de COVID-19, donde se asumió que el virus se propagaba a través de gotitas de pacientes sintomáticos, “mientras que ahora existe evidencia abrumadora de transmisión por aerosol (larga distancia), con pacientes asintomáticos o presintomáticos que dominan las cadenas de transmisión”, citaron textualmente.

Aunque las suposiciones de transmisión asintomática y aérea de la viruela símica pueden ser prematuras , en el contexto de otro brote que se propaga rápidamente por todo el mundo, “se debe considerar la posibilidad de tales modalidades de transmisión. Debemos adoptar un enfoque preventivo de control de infecciones para controlar la propagación del virus mientras completamos investigaciones urgentes para comprender mejor el proceso de transmisión de la viruela del simio de persona a persona”, sigue Baggaley.

La OMS convocó a una una reunión de emergencia el 23 de junio para determinar si clasifica el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional (AFP)

Las estadísticas internacionales revelan que la mayoría de los casos en el brote actual ocurren en hombre adultos que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres, sin embargo históricamente la viruela del simio no ha sido una enfermedad de transmisión sexual.

“Es posible que el número de transmisiones posteriores por caso se eleve artificialmente debido a los entornos en los que se transmite actualmente el virus (altas tasas de contacto cercano)”, señalaron los expertos en The Lancet.

Sin embargo, para los especialistas, si este es el caso, es posible que otros grupos vulnerables estén igualmente en riesgo de infección. “Al principio de la pandemia de COVID-19, las personas de grupos étnicos minoritarios se vieron afectadas de manera desproporcionada por COVID-19, no por un riesgo inherentemente mayor de desarrollar una enfermedad grave a causa del virus, sino por un mayor riesgo de entrar en contacto con una persona infecciosa con SARS-CoV-2″.

Como ocurre en todas las propagaciones de las enfermedades de este tipo, los pacientes de grupos vulnerables, como los pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, también podrían tener un riesgo elevado de infección por viruela del simio, si el número de casos continúa aumentando.

Una de las estrategias contra la enfermedad es la vacunación en anillo, es decir aplicar dosis a los contactos estrechos de los infectados (REUTERS)

“Además de garantizar que las definiciones de casos de viruela del simio no pasen por alto a los grupos en riesgo, también es vital que estas definiciones no estigmaticen ni marginen aún más a las comunidades ”, expresaron. En clara referencia a que durante la pandemia de COVID-19, las comunidades étnicas minoritarias y nacidas en el extranjero enfrentaron el estigma y la discriminación debido a suposiciones erróneas sobre su mayor riesgo de infección. Para este equipo de trabajo la respuesta de salud pública a la viruela del simio debe aprender de estos errores para lograr una rápida identificación de los principales grupos de riesgo sin culpar a estas comunidades.

En coincidencia con este documento, en el foro de discusión de enfermedades virales, Virological, un enorme grupo de profesionales de los centros de salud más experimentados de Congo, Nigeria, Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, etc. se unieron para hacer pública el cambio de denominación y arribar a una nomenclatura no discriminatoria y no estigmatizante para el virus de la viruela símica.

En su texto indicaron: “todos los casos de infección por MPXV deben tratarse con la misma atención y sentido de urgencia que los que se dan ahora en los países europeos y en América del Norte. Es necesario detener toda la epidemia de MPXV, independientemente de la ubicación, no solo este brote en el hemisferio norte . Un sistema de nomenclatura práctico y neutral permite una comunicación eficiente sin el riesgo de más conceptos erróneos, discriminación y estigmatización”.

